Έλον Μασκ: Χάνει τον τίτλο του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο- Δικαστής ακύρωνει το τεράστιο πακέτο αμοιβής

Ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, ωστόσο, μία δικαστική απόφαση απειλεί να του στερήσει αυτή την πρωτιά.

Συγκεκριμένα, η δικαστής Κάθκιν Μακόρμικ στην πολιτεία του Ντέλαγουερ ακύρωσε την Τρίτη τη συμφωνίας αμοιβής ύψους 56 δισ. δολαρίων του διευθύνοντος συμβούλου της Tesla.

Προηγήθηκε η αντίδραση του μετόχου της εταιρείας Ρίτσαρντ Τορνέτα πριν από πέντε χρόνια, που είχε υποστηρίξει ότι είναι η αμοιβή του Μασκ είναι «πέρα από τα όρια της λογικής κρίσης». Κατηγόρησε επίσης τον δισεκατομμυριούχο ότι είχε αθέμιτη επιρροή στην απόφαση.

Ουσιαστικά το δικαστήριο αποφάνθηκε υπέρ του. Εάν η απόφαση «επιβιώσει» μετά από πιθανή έφεση, πέντε χρόνια αφότου χορηγήθηκε στον Μασκ η μεγαλύτερη αμοιβή στελέχους στην ιστορία, το διοικητικό συμβούλιο της Tesla θα πρέπει να καταλήξει σε νέο πακέτο αποζημίωσης.

Παράλληλα όμως η απόφαση σημαίνει ότι η καθαρή περιουσία του Μασκ, η οποία υπολογίζεται σε περίπου 205 δισ. δολάρια, θα μπορούσε να δει σημαντική μείωση. Το πακέτο αποδοχών υπολογιζόταν σε περίπου 51,1 δισ. δολάρια την Τρίτη και είναι ένα από τα πιο ακριβά περιουσιακά στοιχεία του Μασκ, σύμφωνα με το Bloomberg. Χωρίς το πακέτο, η καθαρή περιουσία του Μασκ θα μειωθεί σε περίπου 154 δισ. δολάρια, ρίχνοντάς τον αρκετές θέσεις στην λίστα με τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μασκ δεν λαμβάνει μισθό από την Tesla. Το πακέτο αποδοχών του επικεντρώνεται σε περίπου 304 εκαμ. από δικαιώματα προαίρεσης μετοχών σε 12 δόσεις που συνδέονται με μια σειρά από στόχους γύρω από την οικονομική ανάπτυξη της αυτοκινητοβιομηχανίας. Όταν τέθηκε σε εφαρμογή το πακέτο αμοιβής το 2018, η Tesla υποστήριξε ότι η υψηλή αμοιβή ήταν απαραίτητη για να εξασφαλιστεί η αφοσίωση του Μασκ στην εταιρεία.

Τι απαντάει ο ίδιος; Με το γνωστό του πνεύμα, ο Μασκ έγραψε σε ανάρτησή στο X: «Ποτέ μην εντάξετε την εταιρεία σας στην πολιτεία του Ντέλαγουερ».

Never incorporate your company in the state of Delaware

— Elon Musk (@elonmusk) January 30, 2024