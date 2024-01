Νταβός: Ανάπτυξη 5,2% «βλέπει» η Κίνα για το 2023

Κατά 5,2% -άνω του στόχου του 5% που είχε τεθεί στις αρχές του 2023- εκτιμάται ότι αναπτύχθηκε η οικονομία της Κίνας πέρσι, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της χώρας, Λι Τσιάνγκ.

Η αύξηση αυτή αποτελεί βελτίωση σε σύγκριση με το +3% που καταγράφηκε το 2022, όταν οι αυστηροί περιορισμοί της πανδημίας έπλητταν την οικονομική δραστηριότητα στην Κίνα.

«Η κινεζική οικονομία ανέκαμψε συνολικά και βελτιώθηκε τον περασμένο χρόνο», δήλωσε ο Κινέζος πρωθυπουργός, από το βήμα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός.

«Όποια και αν είναι η εξέλιξη της παγκόσμιας κατάστασης, η Κίνα θα ακολουθήσει εθνική πολιτική ανοίγματος στον έξω κόσμο» συμπλήρωσε, ενώ πρόσθεσε ότι η επιλογή της κινεζικής αγοράς δεν είναι ρίσκο αλλά ευκαιρία.

Σε ό,τι αφορά την Τεχνητή Νοημοσύνη, στάθηκε στην ανάγκη θέσπισης «κόκκινων γραμμών», προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ανάπτυξή της θα ωφελήσει στην πρόοδο της ανθρωπότητας.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη πρέπει να είναι συμπεριληπτική και επωφελής για όλους και όχι μόνο για μία μικρή ομάδα ατόμων» σημείωσε.

Ο κινέζος πρωθυπουργός κατήγγειλε παράλληλα τους εμπορικούς «φραγμούς» στον τομέα των τεχνολογιών και τα περιοριστικά μέτρα που συνδέονται με το περιβάλλον.

