Sam Altman: Το πραξικόπημα, η αντεξέγερση και η Microsoft – Όλο το παρασκήνιο στο θρίλερ της OpenAI

Ενώ όλοι περίμεναν να δουν αν η Microsoft και άλλοι επενδυτές θα επαναφέρουν τον Sam Altman στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της OpenAI, δύο 24ωρα μετά την αιφνίδια απόλυσή του, είχαμε δύο ανακοινώσεις που έφεραν νέα ανατροπή: Το τιμόνι της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης ανέλαβε ο πρώην CEO του Twitch, Emmet Shear, και ο Altman ανέλαβε να διοικήσει μαζί με τον παραιτηθέντα πρόεδρο της OpenAΙ, Greg Brockman, τη νέα ομάδα τεχνητής νοημοσύνης (AI), που συγκροτείται στους κόλπους της Microsoft.

Η κίνηση – ματ του επικεφαλής της Microsoft, Σάτια Ναντέλα, που εξασφάλισε τη συμμετοχή στην εταιρεία του τα δύο πρόσωπα που έχουν άρρηκτα συνδεθεί με την ανάπτυξη του ChatGPT και τα άλλα μεγάλα project της OpenAI, έρχεται ύστερα από έντονες παρασκηνιακές διαβουλεύσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο. Συνιστά δε μεγάλη έκπληξη αφού ο Ναντέλα δηλώνει ταυτόχρονα πως η Microsoft παραμένει αφοσιωμένη στην επένδυσή της στην OpenAI. Και αυτή δεν είναι μικρή. Πρόκειται για 13 δισ. δολάρια που αντιστοιχούν σε μερίδιο 49% στην εταιρεία. Το πώς θα συνεργαστεί η ομάδα AI της Microsoft υπό τον Altman με την OpenAI – της οποίας αυτή τη στιγμή το διοικητικό συβούλιο αποτελείται από 4 μέλη που τον απέλυσαν με βιντεοκλήση. Η εκδίωξη του ιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου θεωρήθηκε «πραξικόπημα» από αρκετούς εργαζομένους. Τουλάχιστον 3 ερευνητές παραιτήθηκαν (και μάλλον ακολουθούν τον Altman στην Microsoft), ενώ στο εσωτερικό της εταιρείας επικρατεί έντονος αναβρασμός.

Η Mira Murati – που αρχικά ορίστηκε προσωρινή διευθύνουσα σύμβουλος, αλλά δεν έμεινε ούτε ένα 48ωρο στη θέση – επιστρέφει πιθανότατα στα καθήκοντα της διευθύντριας τεχνολογίας της OpenAI- αν και δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση για τον ρόλο της μέχρι στιγμής. Πώς όμως φτάσαμε έως εδώ;

Την Κυριακή ο Sam Altman επισκέφτηκε τα γραφεία της OpenAI στο Σαν Φρανσίσκο, αναγκαζόμενος μάλιστα να βγάλει «κάρτα επισκέπτη» για να περιηγηθεί σε αυτά. «Πρώτη και τελευταία φορά που φοράω ένα από αυτά» έγραψε ο ίδιος σε ανάρτησή του – ίσως γιατί πραγματικά περίμενε να δει το σενάριο της επιστροφής του να γίνεται πραγματικότητα. Είχε εξάλλου τη στήριξη των μεγαλύτερων μετόχων σε αυτό.

first and last time i ever wear one of these pic.twitter.com/u3iKwyWj0a

— Sam Altman (@sama) November 19, 2023