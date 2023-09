Οι ΗΠΑ έχασαν 4,1 εκατομμύρια ημέρες εργασίας τον περασμένο μήνα από τις μαζικές απεργίες

Οι τρεις μεγάλες βιομηχανίες του Ντιτρόιτ έρχονται αυτό το διάστημα αντιμέτωπες με απεργιακές κινητοποιήσεις, που κήρυξε το σωματείο United Auto Workers – ένα από τα ισχυρότερα στη χώρα. Ακόμη και πριν από τις κινητοποιήσεις του UAW, ωστόσο, οι Αμερικανοί επέλεγαν το όπλο της απεργίας με ρυθμούς που είχε να δει η χώρα εδώ και 23 χρόνια.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το υπουργείο Εργασίας, τον περασμένο μήνα οι απεργιακές κινητοποιήσεις είχαν ως αποτέλεσμα 4,1 εκατομμύρια χαμένες ημέρες εργασίας. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο μηνιαίο απολογισμό από τον Αύγουστο του 2000.

Η απεργία του Χόλιγουντ

Η πρόσφατη αύξηση οφείλειται εν μέρει στους ηθοποιούς του Χόλιγουντ, που από τον Ιούλιο μαζί με τους σεναριογράφους είναι σε απεργία. Τα σωματεία τους, Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists και Writers Guild of America αριθμούν 160.000 και 11.500 μέλη αντίστοιχα.

Ο συνδικαλισμός έχει λάβει νέα ώθηση σε όλους τους κλάδους ανά την Αμερική. Σε κάποιες περιπτώσεις πέφτουν ρολά σε επιχειρήσειςγια ένα διάστημα και σε άλλες έχουν γίνει πολύμηνες διαπραγματεύσεις που έχουν καταλήξει σε μισθολογικές αυξήσεις και καλύτερα επιδόματα από τους εργοδότες, που σύμφωνα με τη Wall Street Journal, δυσκολεύονται να καλύψουν κενές θέσεις εργασίας.

Τις τελευταίες 30 ημέρες το σωματείο United Auto Workers έχει εμπλακεί σε περισσότερες από 60 στάσεις εργασίας που περιλαμβάνουν 1.000 ή περισσότερους εργαζόμενους έκαστη.