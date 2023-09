Η Βεστάγκερ εγκαταλείπει προσωρινά την Κομισιόν για να διεκδικήσει την προεδρία της ΕΤΕπ

Η Δανέζα Επίτροπος για τον Ανταγωνισμό, Μαργκρέτε Βεστάγκερ ανακοίνωσε ότι εγκαταλείπει προσωρινά τα καθήκοντά της ως Επίτροπος Ανταγωνισμού της ΕΕ, για να υποβάλει αίτηση για την προεδρία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

«Είμαι επίσημα υποψήφια για την προεδρία της ΕΤΕπ », ανέφερε η Μαργκρέτε Βεστάγκερ στο X.

Η Δανέζα αξιωματούχος παίρνει στην πραγματικότητα άδεια άνευ αποδοχών για να υποβάλει αίτηση για την προεδρία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Αν η υποψηφιότητά της αποτύχει, θα έχει την επιλογή να… αναλάβει και πάλι τα καθήκοντά της στις Βρυξέλλες όπως πριν.

Η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι η Βεστάγκερ θα αντικατασταθεί προσωρινά από τον Ευρωπαίο Επίτροπο Δικαιοσύνης Ντιντιέ Ρέιντερς.

As of today, I am officially a candidate for the presidency of the #EuropeanInvestmentBank. I am taking leave from the @EU_Commission to focus on my candidacy until the appointment is made. @EIB 🇪🇺 pic.twitter.com/RDiqHrpbhn

