Toyota: Ανεστάλη η παραγωγή σε όλα τα εργοστάσια στην Ιαπωνία λόγω τεχνικού προβλήματος

Αναστολή των εργασιών και στα 14 εργοστάσιά της στην Ιαπωνία, λόγω δυσλειτουργίας του συστήματος παραγωγής, ανακοίνωσε η Toyota σήμερα, Τρίτη.

Το σφάλμα αφαιρεί από την Toyota τη δυνατότητα να παραγγείλει εξαρτήματα και τα αίτιά του είναι υπό διερεύνηση, αν και «πιθανότατα δεν οφείλεται σε κυβερνοεπίθεση», δήλωσε εκπρόσωπος της αυτοκινητοβιομηχανίας, σύμφωνα με το Reuters.

Η Toyota ανέστειλε τη λειτουργία 12 εργοστασίων από το πρωί της Τρίτης, ενώ 2 ακόμη εργοστάσια επηρεάστηκαν το απόγευμα.

Τα εργοστάσια αυτά αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τρίτο της παγκόσμιας παραγωγής της αυτοκινητοβιομηχανίας, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Reuters.

Αδιευκρίνιστο παραμένει επί του παρόντος πότε θα αρχίσει εκ νέου η παραγωγή.

