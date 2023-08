«Φέρε πίσω το Twitter»: Η εμφάνιση του Έλον Μασκ σε τουρνουά βιντεοπαιχνιδιών έκλεψε την παράσταση

Εμφάνιση έκπληξη σε τουρνουά βιντεοπαιχνιδιών έκανε το Σάββατο ο Έλον Μασκ, η οποία όμως συνοδεύτηκε από αποδοκιμασίες του κοινού που ζητούσε πίσω το… Twitter.

Ειδικότερα, ο ιδιοκτήτης του Twitter, που έχει μετονομαστεί σε X, εμφανίστηκε σε πλάνα στον τελικό του παγκόσμιου πρωταθλήματος Valorant. Η εμφάνισή του διήρκησε μόλις 4 δευτερόλεπτα αλλά αρκούσαν για να ξεσηκώσουν το κοινό που φώναζε «Φέρε πίσω το Twitter».

Το βίντεο της εμφάνισής του, που κοινοποιήθηκε το Σάββατο από τον χρήστη της πλταφόρμας X, Jake Lucky, έχει συγκεντρώσει πάνω από 7 εκατ. προβολές. Στο βίντεο βλέπουμε τον Μασκ να είναι παρών χειροκροτώντας. Για περίπου 4 δευτερόλεπτα.

Elon Musk getting booed at VALORANT Champs and the crowd starts chanting "bring back Twitter" lmao pic.twitter.com/lDoWse78YV

