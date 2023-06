ΗΠΑ: Τέλος στο «δράμα του χρέους», υπέγραψε το νομοσχέδιο ο Μπάιντεν

Αποφεύγεται ο κίνδυνος χρεοκοπίας των ΗΠΑ και επισήμως, αφού μετά από εβδομάδες πολιτικής αντιπαράθεσης, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν υπέγραψε σήμερα το νομοσχέδιο αύξησης του ορίου του χρέους.

Τα δύο σώματα του Κογκρέσου, Βουλή των Αντιπροσώπων και Γερουσία, ενέκριναν αυτήν την εβδομάδα το σχετικό νομοσχέδιο, αφού ο Μπάιντεν κατέληξε σε συμφωνία με τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο της Βουλής, Κέβιν Μακάρθι, έπειτα από τεταμένες, πολυήμερες διαπραγματεύσεις.

Ο νόμος αυτός αναστέλλει, μεταξύ άλλων, για δύο χρόνια, μέχρι τον Ιανουάριο του 2025, το ανώτατο όριο του χρέους των ΗΠΑ και καθορίζει επίσης ορισμένους δημοσιονομικούς στόχους.

I just signed into law a bipartisan budget agreement that prevents a first-ever default while reducing the deficit, safeguarding Social Security, Medicare, and Medicaid, and fulfilling our scared obligation to our veterans.

Now, we continue the work of building the strongest… pic.twitter.com/42HIFBy8Y9

— President Biden (@POTUS) June 3, 2023