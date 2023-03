«Έλον, ξέρεις εάν απολύθηκα;»: Το viral tweet εργαζομένου του Twitter προς τον Μασκ

Υπάλληλος του Twitter δεν ήταν σίγουρος αν…εργάζεται ακόμη στην εταιρεία. Καθώς επικρατεί απόλυτο αλαλούμ σχετικά με τον τελευταίο γύρο απολύσεων στο δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο Halli Thorleifsson, αποφάσισε να απευνθυθεί στο μεγάλο αφεντικό, τον Έλον Μασκ, για να λάβει μία ξεκάθαρη απάντηση. Και το έκανε με ένα tweet.

«Ο επικεφαλής του HR (τμήματος ανθρωπίνου δυναμικού) δεν μπορεί να επιβεβαιώσει εάν είμαι απασχολούμενος ή όχι» του έγραψε.

«Τι δουλειά κάνεις;» τον ρώτησε ο Μασκ. Ακολούθησαν και άλλες ερωτήσεις – απαντήσεις, οι οποίες θύμισαν σε πολλούς χρήστες του Twitter συνέντευξη για δουλειά σε απευθείας μετάδοση.

Dear @elonmusk 👋

9 days ago the access to my work computer was cut, along with about 200 other Twitter employees.

However your head of HR is not able to confirm if I am an employee or not. You've not answered my emails.

Maybe if enough people retweet you'll answer me here?

— Halli (@iamharaldur) March 6, 2023