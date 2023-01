ΕΕ: Η απάντηση στις επιδοτήσεις των ΗΠΑ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να προχωρήσει σε προσωρινή χαλάρωση των κανόνων της για τις κρατικές ενισχύσεις και να διοχετεύσει άμεσα κεφάλαια σε στρατηγικής σημασίας φιλικές προς το κλίμα επιχειρήσεις, ώστε να αποτραπεί μια ενδεχόμενη έξοδος επενδύσεων λόγω του νέου πακέτου επιδοτήσεων για την πράσινη ενέργεια που προωθούν οι ΗΠΑ.

Το νομοσχέδιο για τη μείωση του πληθωρισμού του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν, το οποίο προσφέρει γενναιόδωρες φορολογικές ελαφρύνσεις για τις «πράσινες» επιχειρήσεις με έδρα τις ΗΠΑ, έχει καλλιεργήσει έντονη ανησυχία στην ΕΕ ότι θα προσελκύσει σε αμερικανικό έδαφος ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και θα θέσει σε μειονεκτική θέση τις ευρωπαϊκές εταιρείες.

Ορισμένα τμήματα από το αμερικανικό πακέτο επιδοτήσεων δεν είναι «μυστικό» ότι εγείρουν μια σειρά από ανησυχίες, όσον αφορά τα κίνητρα για τις εταιρείες, παραδέχθηκε η Τρίτη η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συμμετέχοντας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός.

Όπως είπε, η Ευρώπη συνεργάζεται με τις ΗΠΑ για το θέμα και ετοιμάζει προτάσεις που θα διευκολύνουν τη ζωή της «πράσινης» βιομηχανίας της και θα την υποστηρίξει με κρατική βοήθεια και ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Κυριαρχίας για να τις εμποδίσει να μετακινηθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι προτάσεις είναι μέρος του βιομηχανικού σχεδίου της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ, το οποίο στοχεύει να κάνει την Ευρώπη την πατρίδα της «καθαρής» τεχνολογίας και της βιομηχανικής καινοτομίας στο κυνήγι της ουδετερότητας του άνθρακα.

«Για να παραμείνει ελκυστική η ευρωπαϊκή βιομηχανία, υπάρχει ανάγκη να είμαστε ανταγωνιστικοί με προσφορές και κίνητρα που είναι διαθέσιμα αυτήν τη στιγμή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης», είπε χαρακτηριστικά.

Ως απάντηση, η Κομισιόν σχεδιάζει να «προσαρμόσει προσωρινά τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις για να επιταχυνθούν και να απλοποιηθούν» οι διαδικασίες, είπε η φον ντερ Λάιεν. Ανάμεσα στις προσαρμογές είναι και η παροχή κρατικής βοήθειας μέσω «απλών μοντέλων φοροαπαλλαγών».

Our Green Deal Industrial Plan will cover 4 pillars:

⁰→ Ambition and acceleration with a Net-Zero Industry Act and a Raw Material Act

→ Boosted investment for the net zero industry

→ Skills to make the transition happen

→ Global trade with benefits for all pic.twitter.com/YKJhv1WfFm

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 17, 2023