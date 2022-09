Εθνική Τράπεζα: Σειρά εκδηλώσεων NBG Business Seeds στο πλαίσιο της 86ης ΔΕΘ

Σειρά εκδηλώσεων του προγράμματος NBG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας θα φιλοξενηθούν στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (10 & 11/9/2022).

Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, οι θεματικές και οι ομιλητές:

Η Γυναικεία επιχειρηματικότητα στο επίκεντρο

Κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στη ΔΕΘ

Σάββατο 10.09, στις 12:00

Ποια είναι η συμβολή των γυναικών στο οικοσύστημα καινοτομίας της χώρας; Tί χρειάζεται για να αναπτυχθούν οι startups με γυναίκες επικεφαλής; Ποιες είναι οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις;

Συμμετέχουν:

Σόνια Μουσαβερέ, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, Bayer Hellas

Δώρα Τραχανά, Principal, Uni.fund

Σπύρος Αρσένης, Επικεφαλής Ανάπτυξης Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας | ΝΒG Business Seeds

Ατζέντα:

12:00 -12:05 Οι Δράσεις στη γυναικεία επιχειρηματικότητα του NBG Business Seeds

12:05 -12:30 Παρουσίαση συνεργάτιδων και άλλων πρωτοβουλιών

12:30 -12:50 Σύντομες παρουσιάσεις από τα μέλη των ομάδων -Μentoring -συζήτηση με ομάδες.

12:50 -13:10 Συμπεράσματα

ΝΒG Business Seeds: 13 χρόνια στήριξης και χρηματοδότησης του οικοσυστήματος καινοτομίας

Stage Περίπτερο 7 Υπ. Ανάπτυξης

Σάββατο 10.09, 18:00

Συμμετέχουν:

Αντώνης Ηλίας, Επικεφαλής ΟΚ!Τhess

Σόνια Μουσαβερέ, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, Bayer Hellas

Δώρα Τραχανά, Principal, Uni.fund

Έρη Τόκα, Επικεφαλής Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας ΑΠΘ

Θα παρουσιαστούν οι δράσεις του ΝΒG Business Seeds και ειδικότερα οι δράσεις στη Β. Ελλάδα (χρηματοδοτήσεις, συνέδρια, bootcamps). Στη συνέχεια θα δοθεί ο λόγος σε βασικούς συνεργάτες του προγράμματος για να μιλήσουν και αυτοί για τη συνεργασία τους με το πρόγραμμα.

Greek FintechHub: Μια νέα πρωτοβουλία στήριξης του Fintech στην Ελλάδα

Stage Περίπτερο 7 Υπ. Ανάπτυξης

Σάββατο 10.09, 18:30

Θα παρουσιαστούν οι δράσεις του Greek Fintech Hub και θα ανακοινωθεί το συνέδριο του Οκτωβρίου. Στη συνέχεια θα δοθεί ο λόγος στους συνδιοργανωτές της πρωτοβουλίας για να μιλήσουν και αυτοί για τη συμμετοχή τους.

#DisinfoHackathon

Ένας Μαραθώνιος Συνεργασίας για την Καταπολέμηση της Παραπληροφόρησης

Περίπτερο 7 Υπ. Ανάπτυξης

Σάββατο 10 και 11 Σεπτεμβρίου

Διοργανωτές του #DisinfoHackathon είναι 3 συνεργαζόμενοι φορείς: το DCN Global, το AD & PR LAB του Παντείου Πανεπιστημίου και το ΥΕΤ, με χρηματοδότηση U.S. Department of State & U.S. Mission in Greece και με την υποστήριξη της Amazon Web Services (AWS), του Found.ation και του Socialinnov.

Η Εθνική Τράπεζα υποστηρίζει και καθοδηγεί τις ομάδες, καθώς επίσης συμμετέχει στην κριτική επιτροπή.