Βιομηχανία: Διοργάνωση Εικονικού Συνεδρίου και Έκθεσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Όπως κάθε χρόνο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει εβδομάδα αφιερωμένη στη Βιομηχανία, με εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν από 23 έως 26 Φεβρουαρίου 2021.

Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνεται Συνέδριο και Έκθεση, με τίτλο EU Industry Days 2021, το οποίο αποτελεί την σημαντικότερη πλατφόρμα συζήτησης των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η βιομηχανία στην Ευρώπη και των αντίστοιχων πολιτικών προσεγγίσεων και αποφάσεων.

Η φετινή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά σε μία χρονική συγκυρία κατά την οποία ξεκινάει ο ψηφιακός μετασχηματισμός της βιομηχανίας και η προσαρμογή της στις απαιτήσεις της “πράσινης ανάπτυξης”, με σκοπό την αύξηση των θέσεων εργασίας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την προστασία του περιβάλλοντος και την υιοθέτηση καινοτόμων και ψηφιακών λύσεων και πρακτικών.

Η θεματολογία του συνεδρίου χωρίζεται σε τρείς βασικές ενότητες:

• Το ψηφιακό μέλλον της Ευρώπης

• Η μετατροπή της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας σε κλιματικά ουδέτερη

• H ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκή βιομηχανίας σε παγκόσμια κλίμακα

Στο πλαίσιο της εικονικής έκθεσης θα παρουσιαστούν 31 έργα που υλοποιήθηκαν με την υποστήριξη και την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς επίσης και 12 υπηρεσίες (όπως δίκτυα και πλατφόρμες) που έχει αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υποστήριξη της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων.

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν και να συμμετάσχουν μπορούν να επισκεφτούν την ακόλουθη ιστοσελίδα:

EU Industry Days 2021: join EASME projects at the virtual exhibition and vote for the best! | EASME (europa.eu)