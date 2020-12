Talk of the market: Συνεργασίες και μέτρα για να βγει η χρονιά των lockdown

Τα lockdown δεν πτοούν τις αγορές. Πλησίασε τις 800 μονάδες ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο. Χθες έκλεισε χαμηλότερα, στις 786,85 μονάδες. Το υψηλό ημέρας ήταν στις 794,64 και η αξία των συναλλαγών στα 91 εκατ. ευρώ.

Πρώτη αναδείχθηκε στο Χρηματιστήριο Παραγώγων η Optima Bank στην κατάταξη των χρηματιστηριακών εταιρειών με βάση τα ΣΜΕ του FTSE 25 στο ενδεκάμηνο με ποσοστό 34,09%, με δεύτερη τη Eurobank Equities με 14,01% και τρίτη την Εθνική Χρηματιστηριακή με 11,82%.

Ο Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, Διευθύνων Σύμβουλος της Ελλάκτωρ γνωστοποίησε ότι προχώρησε στην πώληση περίπου 1,73 εκατ. μετοχών, που αντιστοιχούν στο 0,8% των συνολικών μετοχών της εισηγμένης εταιρείας, έναντι 2,9 εκατ. ευρώ.

Εξελίξεις θα πρέπει να αναμένονται τις προσεχείς ημέρες από την Εθνική Τράπεζα αναφορικά με την επιδιωκόμενη συμφωνία με την CVC για την πώληση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της θυγατρικής της, Εθνικής Ασφαλιστικής.

Mε κονδύλι 1 δισ. ευρώ στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5 το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης επιχειρεί να επουλώσει τις πληγές της αγοράς. Το 50% των ενισχύσεων θα είναι μη επιστρεπτέες υπό την προϋπόθεση διακράτησης του προσωπικού της επιχείρησης έως και τον Ιούνιο του 2021.

Μετά την ακύρωση πληρωμής του ετήσιου τοκομεριδίου των CoCos η Τράπεζα Πειραιώς προσδιορίσθηκε την Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2021 ως ημερομηνία μετατροπής. Το CoCo θα μετατραπεί αυτόματα σύμφωνα με το νόμο σε κοινές μετά ψήφου μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ, με την έκδοση 394.400.000 νέων μετοχών και αντίστοιχη αύξηση του ποσοστού του ΤΧΣ σε 61,3%.

Έσοδα 266,1 εκατ. ευρώ εμφάνισε η Intralot στο εννεάμηνο, με κέρδη EBITDA 45,2 εκατ. ευρώ ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε 40,4 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από Φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν αρνητικά, κατά 63,5 εκατ. ευρώ. Οι δραστηριότητες στην Βόρεια Αμερική, σημείωσαν σημαντική ανάπτυξη σε ετήσια βάση (κύκλος εργασιών +13,0%, EBITDA +49,2%) και ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε 641,6 εκατ. ευρώ αυξημένος κατά 7,6 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Η εκτίμηση για τις επιπτώσεις της πανδημίας παραμένει στην περιοχή των 25-28 εκατ. ευρώ σε επίπεδο EBITDA ομίλου.

O όμιλος Vodafone επέλεξε την Ελλάδα για ένα από τα Παγκόσμια Κέντρα Έρευνας και Ανάπτυξης, που θα εστιάζει στο Internet of Things και συγκεκριμένα σε εφαρμογές ηλεκτρονικής υγείας (e-health), μέσω της ελληνικής εταιρείας Vodafone Innovus. Την ανακοίνωση έκαναν χθες η CEO Europe του ομίλου Vodafone Sepril Timuray και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας, Χάρης Μπρουμίδης.

Το AB Home Shop Center αναβαθμίζει τις υπηρεσίες του με μια επένδυση που ήδη φτάνει τα 10 εκατ. ευρώ και αναμένεται να τα ξεπεράσει σύμφωνα με την ΑΒ Βασιλόπουλος. Διαθέτει ποικιλία 11.000 προϊόντων, η οποία καθημερινά εμπλουτίζεται ενώ οι 260 νέοι εργαζόμενοι αναμένεται να γίνουν 400.

Στρατηγική συνεργασία με την Wolt εγκαινίασε η αλυσίδα ΒΕΝΕΤΗ, η οποία μέσω της εφαρμογής Wolt θα παρέχει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να παραγγέλνουν online τα προϊόντα της και να τα παραλαμβάνουν στο σπίτι ή το γραφείο τους.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), λάνσαρε εκπαιδευτικό πρόγραμμα για να στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Προσφέρει τεχνογνωσία για τη διαχείριση κρίσεων. Το πρόγραμμα "Know how to …in a crisis” είναι προσβάσιμο μέσω της πλατφόρμας The Know How Academy, όπου εξειδικευμένοι σύμβουλοι παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής σε κάθε ενδιαφερόμενο.

