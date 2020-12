Market Beat: Η Αθήνα καλείται να κρατήσει την ανεξαρτησία στα επενδυτικά κριτήρια

Οι ομάδες των χρηματιστηρίων στο εξωτερικό διαχωρίζονται με τοπικά κριτήρια και στα ευρωπαϊκά, χθες, η εικόνα ήταν μεικτή όπως και στα αμερικάνικα, ενώ το ίδιο συμβαίνει σήμερα στα χρηματιστήρια της Ασίας. Συνεπώς τα διεθνή χρηματιστήρια κινήθηκαν με τη διάθεση να διαμορφώνουν, η αισιοδοξία από τα εμβόλια κατά του COVID-19 και η ανησυχία για την πορεία της ανάπτυξης στις ΗΠΑ, όπου τα μηνύματα από την αγορά εργασίας τονίζουν την επιβράδυνση που έχει φέρει η ανίκητη για την ώρα πανδημία.

γράφει ο Κώστας Ιωαννίδης

Η δυναμική στην Αθήνα είχε χαρακτηριστικά που την ανέδειξαν ως αποτέλεσμα μαχών μεταξύ των αισιόδοξων που απορροφούν την προσφορά και των απαισιόδοξων και των κυνηγών κερδών από trading, με αποτέλεσμα το κλείσιμο με μικρά κέρδη αλλά με τζίρο άνω των 100 εκατ. ευρώ.

Δεν είναι το συμφέρον των ξένων θεσμικών για το κλείσιμο των χαρτοφυλακίων τους στο 2020, ή τα φοβερά αποτελέσματα, που έχουν φέρει αυτή την ορμή στις τιμές των ελληνικών μετοχών. Ούτε η κινητικότητα για εταιρικά deals μπορεί να αποτελεί υπολογίσιμη βάση για μια κίνηση προς αναζήτηση οροφής με διάρκεια 24 συνεδριάσεων. Από τις οποίες μάλιστα δεν προκλήθηκε ούτε ένα σοβαρό πισωγύρισμα, ενώ σχημάτισαν τέσσερα διακριτά ανοδικά σκαλοπάτια.

Οι επιλογές των θεσμικών επαναφέρουν την αγορά στα επίπεδα που βρισκόταν στο ξεκίνημα του Μαρτίου. Όταν σε τρεις συνεδρίες, ο ΓΔ από τις 780 μονάδες βρέθηκε στις 685. Στο ανέβασμα πάντως, η ίδια απόσταση έχει σχεδόν καλυφθεί σε δώδεκα συνεδριάσεις. Αν ήταν λανθασμένες οι επιλογές των επαγγελματιών δηλαδή σε λάθος κατεύθυνση επενδυτικά, θα είχαν προκύψει διορθώσεις που δύσκολα θα μπορούσαν να αποδυναμωθούν από αμυντικά στημένους αγοραστές. Κάτι άλλαξε γενικά που οι εγχώριοι επενδυτές δυσκολεύονται να ορίσουν.

Μετά από αυτή την ανοδική πορεία διαρκείας που δεν μας είχε συνηθίσει η αγορά φέτος, αυξήθηκαν οι φωνές με άποψη για τις δυνατότητες για τη συνέχεια στο άμεσο μέλλον. Υπάρχει μια σύμπτωση των εκτιμήσεων για την ισχύ της αντίστασης στις 770 μονάδων αν και ορισμένοι, δίδουν στον ΓΔ την πιθανότητα να φθάσει ως τις 780. Επίσης συμφωνία εντοπίσαμε στο προσδιορισμό της πρώτης στήριξης στις 750 μονάδες. Ενώ ενιαία αντιμετωπίστηκαν τα αποτελέσματα της ΔΕΗ.

Η Fast Finance ΑΕΠΕΥ τόνισε: “Η Αγορά πλήρωσε το 61% όλης της πτωτικής κίνησης από τον Φλεβάρη, στον Οκτώβριο. Το 753 κοντινή στήριξη, που διάσπαση μπορεί να δώσει μεγαλύτερη διόρθωση. Το 764 και 770 αντιστάσεις”.

Η Beta Sec. ειδοποίησε:

“Τα σημαντικά βραχυπρόθεσμα κέρδη θα μπορούσαν να δελεάσουν τους Επενδυτές να ‘κλειδώσουν’ μέρος των κερδών. Ταυτόχρονα, το momentum στον Τραπεζικό κλάδο θα μπορούσε να υποστηρίξει το ενδιαφέρον και να διατηρήσει τον υψηλό όγκο. Οι Παίκτες εστίασαν και στη ΔΕΗ, μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων και της ενημέρωσης των Επενδυτών για το νέο επιχειρηματικό πλάνο της Επιχείρησης. Ο ΑΔΜΗΕ δημοσιεύει αποτελέσματα μετά το κλείσιμο της Αγοράς”.

Η Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ παρατήρησε: “Η συναλλακτική αναβάθμιση επιτρέπει την εύκολη υπέρβαση τεχνικών ορίων, εγχειρήματα που με τα προηγούμενα δεδομένα θα απαιτούσαν αρκετό χρόνο. Στις 765 – 771 μονάδες, εντοπίζεται το εγγύτερο όριο αντίστασης του ΓΔ”.

Η Merit Sec. παρατηρούσε: “Η μακροπρόθεσμη τάση παραμένει ανοδική, όσο ο ΓΔ βρίσκεται πάνω από τον ΚΜΟ 200 ημερών, στις 672 μονάδες. Πρώτο σημείο στήριξης οι 750 και δεύτερο οι 740 μονάδες, ενώ σημεία αντίστασης είναι οι 770 και 780 μονάδες.

Η καλή μέρα από την αρχή φαίνεται και χθες, επικράτησε νευρικότητα από το άνοιγμα ως τις 10:37 που οι τράπεζες σταθεροποίησαν κέρδη και με τη βοήθεια της ανόδου στις ΕΕΕ ΜΟΗ και ΤΕΝΕΡΓ ο ΓΔ άρχισε την αναζήτηση κορυφής για το εξάμηνο. Με αποτέλεσμα από τις 10:41 να ξεκινήσει η κίνηση σε νεώτερα επίπεδα υψηλών και στο πρώτο τέταρτο η αγορά με τζίρο στα 5 εκατ. ευρώ είχε φθάσει ως τις 763,71 μονάδες με τον ΔΤΡ τότε στο +2,55% και στις 451,51 μονάδες στις 10:42. Αλλά ήταν πλέον στις 760,52 με μεταβολή +0,30%. Στην Ευρώπη όμως όλοι οι δείκτες υποχωρούσαν συντονισμένα και αυτό οδηγούσε σε σχετική επιφύλαξη από την πλευρά όσων είχαν προγραμματίσει αγορές μετοχών. Παράλληλα η προσφορά με κύματα σε τραπεζικά blue chip μετά την εγγραφή της κορυφής, φαινόταν όλο και πιο δύσκολο να απορροφηθεί.

Το αποτέλεσμα ήταν στο ημίωρο, ο τζίρος να είναι περίπου διπλάσιος ήτοι αλλά 9,6 αντί 10 εκατ. ευρώ, όταν ο ΓΔ ήταν στις 761 με κέρδη πάλι (μετά από αναζήτηση πυθμένα στις 756,25 μονάδες με τον ΔΤΡ τότε στο +0,11%). Υπογραμμίζοντας πως η νευρικότητα εκπορεύτηκε από την πάλη ανάμεσα στην ορμή των τιμών στην Αθήνα και την τάση διεθνώς, μέρα που οι Τράπεζες είχαν και πάλι κυρίαρχο ρόλο στη διαμόρφωση της διάθεσης. Με ή χωρίς νευρικότητα η τάση για σχηματισμό θέσεων φέρνει άνοδο όταν είναι αυθεντική και συνοδεύει φρέσκα κεφάλαια. Έτσι στις 12:06 ο ΓΔ ξεπέρασε το φράγμα των 766 μονάδων προκαλώντας βαθύ τραύμα σε εκείνους που έμειναν έξω από το ράλι περιμένοντας μια σοβαρή διόρθωση.

Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης μέρας

ΗΠΑ

Οι θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν στον ιδιωτικό τομέα τον Νοέμβριο ήταν λιγότερες από τις προβλέψεις, καθώς η πανδημία εξακολουθεί να ασκεί πιέσεις στην αγορά εργασίας παρά την αισιοδοξία για το εμβόλιο. Αυξήθηκαν κατά 307.000 τον Νοέμβριο από 404.000 τον Οκτώβριο. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters προέβλεπαν αύξηση κατά 410.000.

Στη Φιλαδέλφεια και τις μεσοδυτικές πολιτείες «η οικονομική δραστηριότητα άρχισε να επιβραδύνεται τον Νοέμβριο καθώς αυξάνονταν τα περιστατικά covid-19», αναφέρει η Fed στη Beige Book. Ενώ Τζάνετ Γέλεν, η υποψήφια Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ στην Κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν, δήλωσε ότι “η Χώρα είναι αντιμέτωπη με μια ‘ιστορική κρίση’ από την πανδημία και την επακόλουθη οικονομική κατάρρευση. Είναι μια Αμερικανική τραγωδία και είναι αναγκαίο να ενεργήσουμε κατεπειγόντως. Η αδράνεια θα δημιουργήσει μια αυτοτροφοδοτούμενη πτώση της οικονομικής δραστηριότητας, προκαλώντας μεγαλύτερη καταστροφή”.

Στη Wall Street, o Dow Jones ενισχύθηκε +0,2% ή 59,87 μονάδες, στις 29.883,79, ο S&P 500 με νέο ιστορικό υψηλό, εμφάνισε άνοδο +0,18% στις 3.669,01 μονάδες ενώ ο Nasdaq κινήθηκε χαμηλότερα μόλις -0,05% στις 12.349,37 μονάδες. Στον βιομηχανικό Dow Jones, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές των Boeing (+4,8%) και Walgreens Boots (+3,7%) ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι τίτλοι των Salesforce (8,7%) και McDonalds (-2,5%).

Το δολάριο υποχώρησε 0,3% έναντι του ευρώ που αγόραζε 1,2103 δολάρια από 1,2072 την προηγούμενη. Έτσι η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς κινήθηκε υψηλότερα κατά δύο μονάδες βάσης στο 0,94%.

Η τιμή του πετρελαίου WTI ενισχύθηκε 1,6% και η τιμή του χρυσού ανέκαμψε για δεύτερη μέρα από το χαμηλό πέντε μηνών.

ΕΥΡΩΠΗ

Το Ηνωμένο Βασίλειο έγινε η πρώτη δυτική χώρα που ενέκρινε εμβόλιο Covid-19, με την αρμόδια ρυθμιστική αρχή να ανοίγει τον δρόμο σε Pfizer και BioNTech, πριν ληφθούν αποφάσεις σε ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο πεδίο των μακροοικονομικών δεδομένων, τον Οκτώβριο του 2020, οι τιμές παραγωγού αυξήθηκαν κατά 0,4% στην Ευρωζώνη και κατά 0,3% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μηνιαία βάση, σημειώνοντας ίδια κίνηση με τον Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, σε ετήσια βάση, ο δείκτης τιμών παραγωγού υποχώρησε κατά 2% και στην ΕΕ και στην Ευρωζώνη.

Στις ευρωπαϊκές αγορές μετοχών, ο δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε μόλις -0,05% στις 391,69 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο σημείωσε άνοδο +1,23% στις 6.463,39 μονάδες, ο DAX 30 στη Φρανκφούρτη κινήθηκε χαμηλότερα -0,52% στις 13.313,24 μονάδες και ο CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε κέρδη +0,02% στις 5.583,01 μονάδες.

ΧΑ

Περιπετειώδης συνέχεια την άνοδο με 45,5 εκατ. ευρώ τον τζίρο των Τραπεζών

Στην τρίτη σύνοδο της εβδομάδας, παρουσιάστηκαν πάμπολλες εναλλαγές στην υπεροχή της ζήτησης έναντι της προσφοράς. Ο μέσος όρος κινήθηκε ώστε να σχηματίσει η πορεία του ένα ασαφές Ν. Ωστόσο η αγορά έκλεισε με μικρά κέρδη, καθώς ο ΓΔ ξεπέρασε απλά τις 759 μονάδες. Δεν υπήρξε μεγάλο διάστημα με πλάγια κίνηση αλλά είχαμε εμφάνιση τιμών στη γειτονιά των 757 μονάδων δυο φορές στις 10:52 που ήρθε το κατώτερο στις 756,25 και στις 15:45 και στις 16:06 που χτύπησε στο επίπεδο των 757 μονάδων. Άλλη μια μέρα την τελευταία ώρα η ζήτηση προκάλεσε αναζήτηση ψηλότερων επιπέδων που όμως ήταν αδύναμη και έφερε το κλείσιμο 9,19 μονάδες πιο χαμηλά από το ανώτερο μέρας. Ενώ ο ΔΤΡ με μεγάλα κέρδη στο πρώτο τρίωρο είχε κέρδη +1%, στις 17:00 και στις 17:12 αφέθηκε στις 445,30 με κλείσιμο στο +1,14%. Οι θεσμικοί έχοντας ανατρέψει την πλάγια νευρική κίνηση μετά από τις 11:44, που περιλάμβανε και το πέρασμα από το κατώτερο μέρας, οδήγησαν τον ΓΔ οριακά πάνω από τις 768,6 μονάδες και τον κατέβασαν σε επίπεδα που αντιστοιχούσαν σε οριακές απώλειες. Κατέληξε με θετική μεταβολή τελικά της τάξης του +0,2%.

Περιγραφή δυναμικής

Μετά από άνοιγμα στις 758,76 με ανοδικό χάσμα (0,54 μονάδες) από το κλείσιμο της προηγούμενης (758,22), οι τιμές κινήθηκαν έτσι ώστε ο ΓΔ να διαπραγματευτεί λίγο ψηλότερα στο πρώτο 12λεπτο που τον πέρασε ξυστά πάνω από τις 763,5 μονάδες στις 10:42. Ακολούθησαν ισχυρές πιέσεις ως τις 10:52. Τότε ο ΓΔ σημείωσε το ελάχιστό του και ήταν οι 756,25 από 741,65 μονάδες την Τρίτη. Μεγάλης σχετικά διάρκειας ήταν η αναζήτηση του ανώτερου μέρας, αφού εμφανίστηκε στις 14:06 η κορυφή στις 768,66 από 761,61 μονάδες που ήταν το μέγιστο την προηγούμενη. Στις 17:00 οδηγήθηκε στις 760,9 και με τις δημοπρασίες έπεσε κατά 0,62 μονάδες. Η αγορά στηρίχθηκε στο ενδιαφέρον των θεσμικών για ανάκτηση θέσεων σε αρκετά blue chip αλλά κυρίως στις δυο (ΕΤΕ ΕΥΡΩΒ) από τις Τράπεζες.

Ξένοι θεσμικοί και αγορές

Η είσοδος των θεσμικών του δολαρίου προκάλεσε άνοδο των όγκων, ενώ δεν άλλαξε την ανοδική δυναμική στην κίνηση των τιμών στο δεύτερο μέρος. Καθώς ο ΓΔ αναγκάστηκε να περάσει οριστικά πάνω από τις 758,00 μονάδες από τις 16:10, με δυναμική κατάλληλη για να αναζητήσει έκτοτε, έστω και νευρικά, ψηλότερα επίπεδα τιμών. Ήταν νευρικό και καθοδικό το αποτέλεσμα από τις μάχες μεταξύ της ζήτησης έναντι της προσφοράς κατά τη μετάβαση από το πρώτο στο δεύτερο μέρος, που χαρακτηρίστηκε από μεταβαλλόμενης τάσης κίνηση με τον ΓΔ, από τις 766 προς τις 763 μονάδες, από τις 13:30 ως τις 14:30.

Όσο για τους δείκτες στην Ευρώπη, οι περισσότεροι μετά από νευρική και ανοδική πορεία στα πρώτα λεπτά μετά το άνοιγμα που έγινε με πτωτικό χάσμα, εμφάνισαν ορισμένα μετά το πρώτο δίωρο μέτρια ανοδική μεταβολή αλλά από τις 13:30 είχαν όλοι καθοδική δυναμική και μετά τις 13:30 είχαν αρνητικές μεταβολές από -0,6% ως -0,3%. Απόκτησαν αργότερα επίπεδη κίνηση πριν την έναρξη της Wall Street. Όταν άνοιξαν τα χρηματιστήρια των ΗΠΑ, στην Νέα Υόρκη των Dow και S&P500, η δυναμική ήταν νευρική αλλά πτωτική και δεν συνέβαλλε στην αύξηση της διάθεσης για ρίσκο στην ΕΕ. Συνεπώς, είχαμε πλάγιας κατεύθυνσης τάση στην Ευρώπη, με κίνηση σε μετρίως χαμηλότερα επίπεδα τιμών διεθνώς που δεν άλλαξε σημαντικά με το άνοιγμα στις ΗΠΑ.

Το αποτέλεσμα στην Αθήνα

Στην Αθήνα δεν είχαμε, και αυτή τη φορά, συντονισμό με την παγκόσμια δυναμική. Στις δημοπρασίες, είχαμε κυριαρχία της προσφοράς έναντι της ζήτησης και στις 17:12 ορίστηκε για τον μέσο όρο τιμή κλεισίματος 3,23 μονάδες πάνω από το κατώτερο της διακύμανσης της συνόδου. Η αγορά έκλεισε με 14 από τα blue chip με απώλειες στο κλείσιμο. Η συνολική κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 51,233 από 51,109 δις ευρώ.

Ξεχώρισαν από τα blue chip, εκτός Τραπεζών, για τα κέρδη τους από +0,90% και πάνω οι ΕΧΑΕ +2,43%, ΕΕΕ +1,74%, ΜΠΕΛΑ +1,00%, ΕΛΛΑΚΤΩΡ +0,94%, και ΜΥΤΙΛ +0,91%. Στον αντίποδα υπέρ της καθόδου με πτώση πάνω από -1,00% εμφανίζονται οι ΜΟΗ -3,15%, ΦΡΛΚ-2,59%, ΒΙΟ -2,19%, ΔΕΗ -1,24% και ΕΥΔΑΠ -1,01%.

Τη σύνοδο σφράγισε χαμηλότερο έναντι της προηγούμενης συνεδρίας συναλλακτικό ενδιαφέρον, με πακέτα αξίας 5,460 από 9,608 εκατ. ευρώ την προηγούμενη για ΕΥΡΩΒ, ΑΛΦΑ, ΛΑΜΔΑ, ΟΤΕ και ΕΤΕ.

Η δε εμφάνιση κερδών σε 2 από τα 4 Τραπεζικά blue chip, δεν θα μπορούσε να έχει σχέση με την επικράτηση ελαφρώς καθοδικής δυναμικής στα ελληνικά ομόλογα αναφοράς. Η απόδοση του δεκαετούς διαμορφώθηκε στο 0,692% από 0,651% την προηγούμενη.

Επηρέασαν μεικτά οι μεταβολές για τις Τράπεζες (+1,14%), αφού οι επενδυτές έκλεισαν την ΑΛΦΑ στο -0,63% από +9,97%, την ΕΤΕ στο +2,86% από +15,36%, ΕΥΡΩΒ στο +2,10% από +7,00% και την ΠΕΙΡ στο -1,42% από +7,14%. Οι μετοχές του FTSEM αντιμετωπίστηκαν χειρότερα από τα blue chip με μεταβολή -0,55% από +2,02%.

Η στατιστική εικόνα των blue chip χειροτέρεψε, όπως προκύπτει από το πλήθος των ανοδικών (11 από 19) έναντι των καθοδικών (14 από 6) και κανένα στα αμετάβλητα. Στο ΧΑ ο ΓΔ με μεταβολή +0,16% οδηγήθηκε στις 759,47 από 758,22 μονάδες, όταν ο 25άρης έκλεισε στις 1812,45 από 1807,32 με κέρδη +0,28%.

Για να συμβούν τα παραπάνω, ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 109,373 από 140,595 εκατ. ευρώ και οι συναλλαγές με πακέτα είχαν αξία 5,460 από 9,608 εκατ. ευρώ. Το πλήθος των ανοδικών διαμορφώθηκε σε 49 από 85, των καθοδικών 52 από 25 και οι αμετάβλητες ήταν 23 από 21.

Τεχνική ανάλυση Παράγωγα

Με αισιόδοξα στοιχήματα το trading στα ΣΜΕ του 25αρη

Στην τρίτη συνεδρίαση της εβδομάδας, οι επενδυτές κίνησαν τον FTSE25 σε θετικό πεδίο κυρίως. Το άνοιγμα αντιστοιχούσε σε ανοδικό χάσμα 0,25 μονάδων. Τον έκλεισαν τελικά, 5,13 μονάδες ψηλότερα. Το ελάχιστο, οι 1802,99 μονάδες, εμφανίστηκε στις 10:32. Το ανώτερο ημέρας σημειώθηκε στις 13:53 και ήταν οι 1835,57 μονάδες. Στις 17:00 τον οδήγησαν στις 1816,81. Το κλείσιμο στις 1812,45 από 1807,32 μονάδες αντιστοιχεί σε μεταβολή +0,28% για τον 25άρη. Ο τζίρος στα παράγωγα υποχώρησε αισθητά φθάνοντας στα 21,591 από 30,679 εκατ. ευρώ.

Στα ΣΜΕ του 25άρη για την σειρά Δεκεμβρίου διακινήθηκαν 1394 ΣΜΕ με ανώτερο τις 1836,25 μονάδες, κατώτερο τις 1799,50 και τελευταίες πράξεις στις 1815,00 από 1812,25 μονάδες την Τρίτη, τα ανοικτά συμβόλαια ανήλθαν σε 5572 από 5739. Οι συναλλαγές για τη σειρά Ιανουαρίου έφεραν 109 συμβόλαια με ανώτερο τις 1832,00 μονάδες, κατώτερο τις 1805,25 με τελευταίες πράξεις στις 1815,00 από 1814,75 και οι ανοικτές θέσεις ανέβηκαν στις 428 από 379.

Στα δικαιώματα προαίρεσης του ίδιου δείκτη το ενδιαφέρον ήταν ετεροβαρές. Στα calls του 25άρη λήξης Δεκεμβρίου, ο όγκος ήταν 3 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης στις 1650 και τις 1850 μονάδες. Στα δικαιώματα αγοράς της σειράς Ιανουαρίου δεν διακινήθηκαν συμβόλαια. Στα δικαιώματα πώλησης λήξης Δεκεμβρίου το ενδιαφέρον έφερε 145 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης από τις 1750 ως τις 1850 μονάδες σποραδικά.

Στα ΣΜΕ επί μετοχών οι συναλλαγές συνολικά υποχώρησαν από τα επίπεδα της προηγούμενης ενώ μονιμοποιείται το ενδιαφέρον για τη σειρά Μαρτίου. Το συναλλακτικό ενδιαφέρον στο stock repo αφορούσε στα 617.126 συμβόλαια για ΕΧΑΕ, στα 134.492 για ΑΛΦΑ και στα 36.854 για ΜΟΗ.

Η Leon Depolas Sec. επεσήμανε: Στο μέτωπο των αποτελεσμάτων, σε ικανοποιητικά επίπεδα κινήθηκε το εννεάμηνο της ΔΕΗ, με επαναλαμβανόμενα EBITDA 696 εκατ. ευρώ και 239 εκατ. ευρώ στο γ΄ τρίμηνο, πλησιάζοντας των ετήσιο στόχο της Διοίκησης, για ετήσια EBITDA 850 εκατ. - 900εκατ. ευρώ. Ωστόσο, το Δ΄ τρίμηνο αναμένεται να είναι δυσκολότερο από πλευράς λειτουργικής κερδοφορίας.

Η Merit Sec. παρατηρούσε: Πολύ καλή η εικόνα των αποτελεσμάτων Γ΄ τριμήνου της ΔΕΗ, με αύξηση του επαναλαμβανόμενου EBITDA κατά 172%, μείωση των ζημιών και μείωση του καθαρού δανεισμού κατά €40 εκατ., σε τριμηνιαία βάση. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 9μηνου, η Διοίκηση θα καταφέρει να πιάσει τον στόχο επαναλαμβανόμενου EBITDA €850 εκατ. - €900 εκατ. για το έτος”.

Σχόλια εγχώριων αναλυτών

Ο Νικόλας Πετράκης της Whitetip Investments ΑΕΠΕΥ

Εντός του 2020 αναμένονται οι εγκρίσεις των εμβολίων κατά του κορωνοϊού, με αυτό της Pfizer να παίρνει σήμερα το πρώτο “ΟΚ” στην Μεγάλη Βρετανία. Οι Αγορές, ποντάρουν σταθερά στην άμεση έγκρισή τους Παγκοσμίως, με συνέπεια τον εμβολιασμό ενός κρίσιμου τμήματος του Πληθυσμού, προεξοφλώντας μια ταχεία οικονομική ανάκαμψη το επόμενο έτος.

Ενδείξεις υπερβολής παρατηρούμε το τελευταίο διάστημα στον Γενικό Δείκτη, με την ραγδαία άνοδο να έχει φέρει τους ταλαντωτές σε ιδιαίτερα υπεραγορασμένα επίπεδα. Αν και δεν είναι εμφανή, προς το παρόν, τα σημάδια κόπωσης, τα τρέχοντα επίπεδα συνηγορούν σε μία διορθωτική κίνηση.

Αναμενόμενα, η ανοδική διάσπαση της ζώνης 710 - 725 μονάδων έφερε τον Γενικό Δείκτη στην ισχυρή αντίσταση των 766 μονάδων και το επίπεδο Fibonacci 61,8% της πτώσης. Συνδυαστικά, η κίνηση Μαρτίου – Ιουνίου (219,12 μονάδες) Wave A, δίνει τιμή - στόχο στο πρόσφατο Wave C τις 769,23 μονάδες, κάνοντας την θεώρηση ότι τα κύματα A και C είναι ίσα (Typical Wave C WPT) ενισχύοντας το σενάριο διόρθωσης.

Αρκετά ισχυρός εμφανίζεται διαγραμματικά ο δείκτης Τραπεζών, μετά την ανοδική διάσπαση της μεσοπρόθεσμης αντίστασης των 400 μονάδων, με την αναμενόμενη ορμή δεδομένης της σημαντικότητάς της. Η τεχνική εικόνα παρουσιάζει και εδώ σημάδια υπερβολής, με τις 400 μονάδες να αποτελούν την σημαντικότερη στήριξη του κλαδικού δείκτη, ενώ η κοντινότερη αντίσταση εντοπίζεται στη ζώνη 490 - 500 μονάδων.

Για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα, η αυτονόμηση της Ελληνικής Αγοράς είναι γεγονός, με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές Αγορές να μην επιδεικνύουν τον ανάλογο “ενθουσιασμό”. Τα περιθώρια της ανόδου έχουν στενέψει αισθητά, με τους Εμπλεκόμενους να πρέπει να επιδείξουν έγκαιρα αντανακλαστικά.

Σήμερα

Οι ασιατικές αγορές εμφάνισαν μεικτή εικόνα σήμερα Πέμπτη 3/12 μετά από μια ασταθή ημέρα στις συναλλαγές της Wall Street, εν μέρει χάρη σε μια απογοητευτική έκθεση για τις θέσεις εργασίας των ΗΠΑ, ενώ το δολάριο ΗΠΑ υποχώρησε σε χαμηλά σχεδόν 2-1 / 2 χρόνων από την αυξανόμενη αισιοδοξία για ένα εμβόλιο κοροναϊού.

Η Βρετανία έγινε η πρώτη Δυτική χώρα που ενέκρινε ένα εμβόλιο COVID-19, με 800.000 δόσεις του εμβολίου Pfizer και BioNTech διαθέσιμα από την επόμενη εβδομάδα για εκείνους που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο.

Η Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων θα πραγματοποιήσει τη συνεδρίαση της συμβουλευτικής επιτροπής της την επόμενη εβδομάδα, ενώ ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Andrew Cuomo δήλωσε ότι η πρώτη παράδοση στην Πολιτεία του, που θα είναι αρκετή για 170.000 κατοίκους, αναμένεται στις 15 Δεκεμβρίου.

Οι ελπίδες ότι η πανδημία, η οποία μέχρι στιγμής έχει σκοτώσει σχεδόν 1,5 εκατομμύριο παγκοσμίως, θα γονατίσει επιτέλους, πυροδότησε ένα ράλι στις αγορές συναλλάγματος με δολάρια Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας να προχωρούν έναντι του αντίστοιχου των ΗΠΑ.

Οι προσδοκίες για ένα πακέτο φορολογικής στήριξης στις Ηνωμένες Πολιτείες αύξησαν επίσης την αισιοδοξία των επενδυτών. Αλλά οι traders των αγορών μετοχών ήταν λιγότερο ενθουσιασμένοι.

Ο ευρύτερος δείκτης MSCI των μετοχών Ασίας-Ειρηνικού εκτός της Ιαπωνίας μεταβλήθηκε οριακά μετά από δύο συνεχόμενες μέρες ανόδου. Αλλά στις 9:00 δική μας ώρα με τιμή 635,03 μονάδες κέρδιζε +0,63%.

Ο Nikkei της Ιαπωνίας ήταν αρχικά -0,2% ασθενέστερος. Αλλά στις 9:00 δική μας ώρα με τιμή 635,03 μονάδες κέρδιζε +0,03%. Ενώ ο KOSPI της Νότιας Κορέας ήταν σταθερός αρχικά αλλά στις 9:00 δική μας ώρα κέρδιζε +0,59% και ο δείκτης αναφοράς της Αυστραλίας ήταν +0,38% υψηλότερα. Οι κινεζικές μετοχές άνοιξαν χαμηλότερα, με τον δείκτη blue-chip CSI300 να είναι στο -0,03%. Αλλά στις 9:00 δική μας ώρα έχανε -0,20%.