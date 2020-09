Βρετανία: Κατέβασε ταχύτητα ο πληθωρισμός τον Αύγουστο, έτρεξε με ρυθμό 0,2%

Ειδικότερα οι τιμές καταναλωτή επιβραδύνθηκαν στο 0,2% σε ετήσια βάση τον περασμένο μήνα, από 1% τον Ιούλιο, ενώ σε μηνιαία βάση η ανάγνωση του δείκτη ήταν περισσότερο απογοητευτική, καθώς ο πληθωρισμός συρρικνώθηκε στο -0,4%, από 0,4% τον προηγούμενο μήνα.

Σε poll του Reuters οι οικονομολόγοι ανέμενα ο βρετανικός πληθωρισμός να διαμορφωθεί στο 0% σε ετήσια βάση.

Οι τιμές καταναλωτή υποχώρησαν τον Αύγουστο, σε έναν μήνα κατά τον οποίο ξεκίνησαν τα κυβερνητικά μέτρα για τη στήριξη επιχειρήσεων. Σε αυτά περιλαμβάνονται μια προσωρινή μείωση φόρου για τις εταιρείες φιλοξενίας και επιδοτήσεις για γεύματα σε εστιατόρι στο πλαίσιο του προγράμματος «Eat out to Help Out», όπως δήλωσε ο Βρετανός υπουργός Οικονομικών Ρίσι Σούνακ.

Οι τιμές στα εστιατόρια και τις καφετέριες μειώθηκαν κατά 5,5% σε μηνιαία βάση και 2,6% σε ετήσια.

Η μείωση αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι οι καταναλωτές πλήρωναν ένα ποσοστό των λογαριασμών, με την κυβέρνηση να καλύπτει το υπόλοιπο.

Πηγή Reuters, Bloomberg