KPMG: Χάνουν την ορμή τους οι επενδύσεις σε Fintech

Χαμηλές πτήσεις για την παγκόσμια χρηματοδότηση του Fintech το πρώτο εξάμηνο του 2019. Όπως προκύπτει από έρευνα της KPMG πραγματοποίηθηκαν επενδύσεις ύψους 37,9 δισ. δολαρίων παγκοσμίως μέσω 962 συμφωνιών. Πρόκειται για μεγάλη πτώση σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Στο σύνολο του 2018 είχαν υπερβεί τα 120 δισ. δολάρια

Οι μεγαλύτερες συμφωνίες μέχρι στιγμής για το 2019 αφορούν μεγάλες εξαγορές και συγχωνεύσεις, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς της Dun & Bradstreet με έδρα στις ΗΠΑ ύψους 6,9 δισ., την εξαγορά της Concardis στη Γερμανία ύψους 6 δισ. και την εξαγορά της γαλλικής eFront ύψους 1,3 δισ. δολαρίων. Το κλείσιμο και άλλων μαζικών συμφωνιών στο άμεσο μέλλον φαίνεται επίσης πιθανό, μεταξύ των οποίων η εξαγορά της Worldplay από την Fidelity (US$ 43 δισ.), η εξαγορά της First Data από την Fiserv (US$ 22 δισ.) και η συγχώνευση της Global Payments με την Total System Services (US$ 21,5 δισ.).

Οι περιοχές που προσελκύουν σημαντική χρηματοδότηση fintech συνέχισαν να διαφοροποιούνται, με μεγάλες συμφωνίες κατά το α’ εξάμηνο του 2019 να προέρχονται από τη Γαλλία, την Αργεντινή, τον Καναδά, την Κίνα, τη Γερμανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ποικιλία των περιοχών αυτή πιθανόν να βοήθησε στη διατήρηση της δυναμικότητα των επενδύσεων fintech παρά την έλλειψη μεγάλων συμφωνιών σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Οι επενδυτές fintech σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές παρέμειναν εστιασμένοι με έναν μικρότερο αριθμό μεγάλων συμφωνιών, συμβαδίζοντας με τις επενδυτικές τάσεις που παρατηρούνται γενικότερα.

«Η εισαγωγή της ανοιχτής τραπεζικής (open banking) αναδύει σε σημαντικό παράγοντα των επενδύσεων fintech, ταυτόχρονα με τις ευκαιρίες που δημιουργούν τεχνολογίες όπως η μηχανική μάθηση και η τεχνητή νοημοσύνη», αναφέρει ο Ian Pollari, Global Fintech Co-Leader της KPMG International. «Παρατηρούμε την ανάπτυξη τομέων όπως το wealthtech και proptech, καθώς και την αυξανόμενη συμμετοχή των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών που επιδιώκουν να αξιοποιήσουν την βαθιά πληροφόρηση που έχουν για τους πελάτες τους ώστε να επεκτείνουν τη διείσδυσή τους στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες».

Οι επενδύσεις παραμένουν ισχυρές στις ΗΠΑ

Μετά από μια χρονιά ρεκόρ σε όρους όγκου και αξίας, οι συνολικές επενδύσεις στο fintech παρέμειναν ισχυρές στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του α’ εξαμήνου 2019, καταγράφοντας US$ 18,3 δισ. μέσω 470 συμφωνιών, ωθούμενες σε μεγάλο βαθμό από ένα δυναμικό πρώτο τρίμηνο. Η δραστηριότητα εξαγορών και συγχωνεύσεων ήταν εξαιρετικά ισχυρή στις ΗΠΑ το α’ εξάμηνο του 2019 - με 5 από τις κορυφαίες συμφωνίες να αφορούν τις ΗΠΑ (Investment Technology Group: US$ 1 δισ., CSI Enterprises: US$ 600 δισ., PIEtech: US$ 500 εκατ., IQMS: US$ 425 εκατ. και Viteos Fund Services: US$ 330 εκατ.). Οι επενδύσεις VC που εστιάζουν στο fintech άγγιξαν επίπεδα ρεκόρ στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του β’ τριμήνου 2019, ενισχυμένες από γύρους χρηματοδότησης που άντλησαν US$ 300 εκατ. για τις Carta και Affirm.

Οι ΗΠΑ παρουσίασαν έναν αυξανόμενο αριθμό κόμβων fintech, με τις 6 κορυφαίες συμφωνίες να αφορούν εταιρείες στις ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων οι: Dun & Bradstreet (Νιου Τζέρσι), Investment Technology Group (Νέα Υόρκη), CSI Enterprises (Φλόριντα), PIEtech (Βιρτζίνια), Onestream Software (Μίσιγκαν) και SoFi (Καλιφόρνια). Ενώ οι πληρωμές παρέμειναν ελκυστικός τομέας για επενδύσεις στις ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια το α’ εξαμήνου 2019 υπήρξε επίσης αυξημένο ενδιαφέρον για συμφωνίες Β2Β - όπως έγινε εμφανές με την εξαγορά από την Mastercard της παγκόσμιας εταιρείας μεταφοράς χρημάτων P2P και B2B Transfast και την εξαγορά από την JPMorgan της εταιρείας τεχνολογίας ιατρικών πληρωμών InstaMed.

nafemporiki.gr