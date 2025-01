Χρηματιστήριο – Lavipharm: Το νέο deal φέρνει… κέρδη στη μετοχή – Ράλι στα υψηλά 4μήνου

Στα κορυφαία «χαρτιά» του ταμπλό ανήκει σήμερα (23/1) η μετοχή της Lavipharm, η οποία αναρριχάται στα υψηλότερα επίπεδα του τελευταίου 4μήνου.

Συγκεκριμένα, ο τίτλος της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών σημειώνει ισχυρή άνοδο κατά +4,3%, με αποτέλεσμα να φθάνει στο 0,83 ευρώ για πρώτη φορά από τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Μάλιστα, η άνοδος συνοδεύεται από αυξημένο συναλλακτικό τζίρο, καθώς μέχρι τη 1.30 το μεσημέρι έχουν διακινηθεί περίπου 350.000 τεμάχια, συνολικής αξίας σχεδόν 290.000 ευρώ. Αυτό το ποσό είναι ήδη τριπλάσιο του ημερήσιου μέσου όρου (100.788 ευρώ).

Το deal με την iNova

Η αναρρίχηση της Lavipharm συνιστά αποτέλεσμα του νέου deal που ανακοίνωσε η διοίκηση του Τηλέμαχου Λαβίδα και αφορά την εμπορική συμφωνία με την πολυεθνική iNova Pharmaceuticals, ιδιοκτήτρια του Betadine.

Το deal σχετίζεται με τα δικαιώματα εμπορικής διάθεσης ενός νέου αντισηπτικού φαρμάκου της Lavipharm (παράγεται στην Ελλάδα) σε 60 διαφορετικές χώρες του εξωτερικού, μέσω των καναλιών της iNova.

Οι πωλήσεις -και επομένως, τα πρώτα έσοδα- εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν στο τελευταίο τρίμηνο του έτους.

Αυτή η εξέλιξη, σύμφωνα με τους αναλυτές, είναι ικανή να βοηθήσει τη μετοχή να ξεφύγει από τη συσσώρευση των τελευταίων μηνών, με στόχο την επιστροφή αρχικά στο 0,9 ευρώ και μετέπειτα στο 1,0 ευρώ, το οποίο αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο από το 2022, όταν και ξεκίνησε η «αντεπίθεση» της εταιρείας.

Όλα αυτά έρχονται να προστεθούν στο περσινό super-deal με την Tikun Olam, το οποίο αφορούσε την κυκλοφορία του πρώτου παραγόμενου στην Ελλάδα σκευάσματος φαρμακευτικής κάνναβης, αλλά και στις πρόσφατες κινήσεις αποεπένδυσης των μη κερδοφόρων δραστηριοτήτων (π.χ. φαρμακαποθήκες).

Επιστροφή στα μερίσματα

Με βάση τα τελευταία οικονομικά στοιχεία (9μήνου του ’24), τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη ανέρχονται σε 9,08 εκατ. ευρώ, αισθητά αυξημένα σε σχέση με τα 7,55 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του ’23. Οι πωλήσεις, αντίστοιχα, διευρύνονται κατά 16% και φθάνουν στα 47,38 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση, έχοντας όλα αυτά υπόψη, είναι αρκετά πιθανό να αποφασίσει το «άνοιγμα» των ταμείων και την επιστροφή στα μερίσματα, προχωρώντας φέτος το καλοκαίρι στην πρώτη διανομή από το αρκετά μακρινό 2007.

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση της Lavipharm, η οποία ανέρχεται σε 140 εκατ. ευρώ, αντανακλά δείκτη κερδοφορίας P/E (price to earnings) στο 18x και δείκτη λογιστικής αξίας P/BV (price to book value) στο 2,7x.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)