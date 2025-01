ΤτΕ: Κορύφωση της ανάπτυξης το 2025 – Περαιτέρω αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας

Βάσει των προβλέψεων της ΤτΕ, για τα δύο επόμενα χρόνια εκτιμάται ότι ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ θα υποχωρήσει στο 2,3% το 2026 και περαιτέρω στο 2% το 2027.

Ωστόσο όπως επισημαίνεται στο μηναίο οικονομικό δελτίο της ΤτΕ, τη διετία 2025-26 η ελληνική οικονομία θα επιτύχει σημαντικά υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης σε σύγκριση με τη ζώνη του ευρώ.

Οι κύριοι παράγοντες για την αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας θα συνεχίσουν να είναι οι επενδυτικές δαπάνες, χάρη και στη συμβολή των ευρωπαϊκών κονδυλίων, και η κατανάλωση που επωφελείται από την ενίσχυση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος λόγω της συνεχιζόμενης αύξησης της απασχόλησης και της ενίσχυσης των μισθών, των αυξήσεων του κατώτατου μισθού, καθώς και της μείωσης του πληθωρισμού, σύμφωνα με την ΤτΕ.

Επιπλέον, σύμφωνα με την ΤτΕ, η αναμενόμενη μείωση του λόγου του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ (κάτω από το 150% του ΑΕΠ) το 2025, παράλληλα με την επίτευξη πρωτογενών δημοσιονομικών πλεονασμάτων, εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε περαιτέρω βελτίωση του επενδυτικού κλίματος και σε περαιτέρω αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας του κράτους.

Οι κίνδυνοι που ενέχονται στις προβλέψεις για την ανάπτυξη είναι κυρίως «καθοδικοί» (δηλαδή οδηγούν σε επιβράδυνση των ρυθμών ανάπτυξης) και σχετίζονται με:

Αντιθέτως, θετική έκπληξη για τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας μπορεί να αποτελέσουν τα ισχυρότερα από τα αναμενόμενα έσοδα από τον τουρισμό.

Δημοσιεύσαμε σήμερα το νέο «Note on the Greek economy».

We published today the new «Note on the Greek economy».

— Τράπεζα της Ελλάδος (@BankofGreece) January 24, 2025