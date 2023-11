Πληθωρισμός: Υποχώρησε στο 3% για τον Νοέμβριο – Αύξηση 7,7% στα τρόφιμα

Επιβράδυνε σημαντικά τον Νοέμβριο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα καθώς υποχώρησε στο 3% από 3,8% τον Οκτώβριο. Με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat, τον Νοέμβριο στην ευρωζώνη ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή κατέγραψε νέα υποχώρηση στο 2,4% από 2,8% τον Οκτώβριο.

Παρά την υποχώρηση που κατέγραψε ο πληθωρισμός στη χώρα μας, τα τρόφιμα συνέχισαν να αυξάνονται με βραδύτερο όμως ρυθμό σε σχέση με τον Οκτώβριο. Τον Νοέμβριο ο κλάδος των τροφίμων-ποτών-καπνού κατέγραψε αύξηση 7,7% από 8,8% που ήταν τον προηγούμενο μήνα. Οι υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 2,4% (έναντι αύξησης 3,4% τον Οκτώβριο) ενώ στην ενέργεια οι τιμές μειώθηκαν κατά 7,2% από -6,8% τον Οκτώβριο.

Ο δομικός πληθωρισμός στην Ελλάδα, χωρίς δηλαδή τα τρόφιμα-ποτά-καπνικά και την ενέργεια, τον Νοέμβριο υποχώρησε το 2,8% από 3,6% που ήταν τον προηγούμενο μήνα.

Σε επίπεδο ευρωζώνης, πτωτικά κινήθηκαν όλοι οι επιμέρους κλάδοι, με τα τρόφιμα-ποτά και καπνό να αυξάνονται κατά 6,9% από 7,4% τον Οκτώβριο, οι υπηρεσίες κατά 4% από 4,6% τον Οκτώβριο. Αντίθετα συνεχίστηκε η πτωτική πορεία των τιμών στην ενέργεια, καθώς τον Νοέμβριο κατεγράφη μείωση 11,5% από μείωση 11,2% τον Οκτώβριο.

Ο δομικός πληθωρισμός της εμφάνισε επιβράδυνση, στο 3,6% τον Νοέμβριο από 4,2% τον Οκτώβριο.

