«Καυτό» δίμηνο για το τραπεζικό σύστημα

Κρίσιμες είναι οι επόμενες ημέρες για τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, αφού οι επόμενοι δύο μήνες θα αποκαλύψουν σημαντικές πτυχές τόσο από τα επικείμενα προγράμματα των τραπεζών, όσο και από τα οικονομικά τους αποτελέσματα.

Τα σημαντικά γεγονότα για τις τράπεζες αφορούν τις γενικές συνελεύσεις, τα αποτελέσματα εξαμήνου, την αναδιάρθρωση των δεικτών MSCI και τις αξιολογήσεις των διεθνών οίκων για την οικονομία που ασφαλώς επηρεάζει και τις τράπεζες.

Στις 28 Ιουλίου επιπλέον θα γνωστοποιηθούν τα αποτελέσματα των stress tests των ελληνικών τραπεζών. Ας σημειωθεί πως οι ελληνικές τράπεζες έχουν ήδη μια σχετική πρόγευση και αναμένεται να έχουν επιτύχει πλήρως τους στόχους.

Η πρώτη γενική συνέλευση πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουνίου και ήταν αυτή της Τράπεζας Πειραιώς.

Στις 20 Ιουλίου είναι η γενική συνέλευση της Eurobank, ενώ η τράπεζα θα δημοσιεύσει αποτελέσματα δευτέρου τριμήνου την 31η Ιουλίου και την ίδια μέρα θα πραγματοποιήσει treleconferece προς τους επενδυτές. Συγχρόνως προγραμματίζεται η υλοποίηση του προγράμματός της για την αγορά ιδίων μετοχών, καθώς θα επαναγοράσει το 1,4% των μετοχών που κατέχει το ΤΧΣ.

Την ίδια μέρα (31 Ιουλίου) θα ανακοινώσει αποτελέσματα και η Τράπεζα Πειραιώς.

Η Alpha Bank θα πραγματοποιήσει τη γενική της συνέλευση στις 27 Ιουλίου και στις 9 Αυγούστου θα δημοσιεύσει αποτελέσματα δευτέρου τρίμηνου. Το business plan θα αποτελέσει επίκεντρο των διμερών της σχέσεων με τους επενδυτές.

Η Εθνική Τράπεζα θα πραγματοποιήσει τη γενική της συνέλευση την ίδια ημέρα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των stress tests και την 1η Αυγούστου θα δημοσιεύσει αποτελέσματα δευτέρου τριμήνου. Στις 10 Αυγούστου αναμένεται η αναδιάρθρωση των δεικτών MSCI και η αγορά εκτιμά πως η Τράπεζα Πειραιώς θα μπει στον MSCI Greece Standard.

Επενδυτική βαθμίδα

Η αγορά επίσης αναμένει ακόμη την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας και την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, αλλά οι προγραμματισμένες αξιολογήσεις ξεκινούν τον Σεπτέμβριο (8/9 DBRS). Νωρίτερα μέσα στον Αύγουστο (4/8) θα υπάρξει η αξιολόγηση της SCOPE, η οποία έστω και εάν δώσει στη χώρα την επενδυτική βαθμίδα, αυτό δεν μετράει μιας και ο συγκεκριμένος αξιολογητής δεν κατατάσσεται, μέχρι τώρα, από την ECB στο ίδιο επίπεδο με τους γνωστούς 4 (Fitch, S&P, DBRS, Moody’s).

Αποεπένδυση ΤΧΣ

Σε ό,τι αφορά, τέλος, το ΤΧΣ, η εκτίμηση είναι πως μετά τη διάθεση της Eurobank θα ξεκινήσει ένα πρόγραμμα που να συμπεριλάβει την αποκρατικοποίηση όλων των τραπεζών, σε μια λογική καμία τράπεζα να μη μείνει πίσω. Έτσι, τουλάχιστον για την Εθνική, αλλά ίσως και για την Τράπεζα Πειραιώς, η αποκρατικοποίηση θα αποκτήσει τμηματικό χαρακτήρα, ενώ κάτι τέτοιο δεν αναμένεται να συμβεί σε ό,τι αφορά την Eurobank, αφού το ποσοστό είναι κάτω από 10% και εύκολα μπορεί να δοθεί.

Συνέλευση της ΕΕΤ

Στα πέντε σημαντικά επιτεύγματα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών αναφέρθηκε ο πρόεδρός της, Βασίλειος Ράπανος, κατά τη διάρκεια της συνέλευσής της, χθες. Κάνοντας απολογισμό της δράσης της ΕΕΤ για το 2022, τόνισε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Την επιτυχή μετάβαση της Ένωσης στο νέο οργανωτικό σχήμα, με τις δέκα νέες Συντονιστικές Επιτροπές και ιδιαίτερα τη νέα σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής. Τη σταθερή συμμετοχή της ΕΕΤ στον θεσμικό διάλογο με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αλλά και με την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία. Την έγκυρη ενημέρωση του κοινού μέσω της ανάρτησης στην ιστοσελίδα της ΕΕΤ ανακοινώσεων, ετήσιων απολογισμών, αλλά και της τακτικής έκδοσης του «Greek Banking System Overview». Την αμιγώς θεσμική αποστολή της ΕΕΤ, αλλά και την έντονη και διαρκώς βελτιούμενη δράση της στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών. Τις εξαιρετικές επιδόσεις του ελληνικού τραπεζικού συστήματος το 2022 και την ουσιαστική στήριξη επιχειρήσεων και ιδιωτών.

Αύξηση του πιστωτικού κινδύνου από την πράσινη μετάβαση

Σημαντική αύξηση του πιστωτικού κινδύνου για τις ελληνικές επιχειρήσεις από τη μετάβαση στην πράσινη οικονομία βλέπει η Deloitte Ελλάδος.

Η αύξηση του πιστωτικού κινδύνου προκύπτει από τα αποτελέσματα της άσκησης αξιολόγησης επίπτωσης «Transition risk exploratory impact assessment exercise for Greek Large Corporates», που εκπόνησε η ομάδα των Climate & Environmental Credit Analytics του Risk Advisory. Η άσκηση αξιολόγησης βασίστηκε αποκλειστικά σε δείγμα μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων και διενεργήθηκε βάσει του πλαισίου που έχει αναπτύξει η Deloitte σε παγκόσμιο επίπεδο αναφορικά με την επιμέτρηση και ποσοτικοποίηση των κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων.

Συγκεκριμένα, αξιολογήθηκαν 821 μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 20 εκατ. ευρώ κατά την 31η.12.2021, από 96 υποκλάδους της ελληνικής οικονομίας. Στο πλαίσιο της άσκησης εξετάστηκαν τα τρία εναλλακτικά σενάρια του Network for Greening the Financial System (NGFS) με χρονικό ορίζοντα τριακονταετίας, αναφορικά με την τιμή του διοξειδίου του άνθρακα. Συγκεκριμένα: σενάριο πρώιμης μετάβασης (orderly transition), σενάριο όψιμης μετάβασης (disorderly transition) και σενάριο μη δράσης (hot house world).

Τα σενάρια

Κύριο συμπέρασμα της άσκησης αποτελεί το γεγονός ότι μία όψιμη μετάβαση συνεπάγεται σημαντικά αυξημένο πιστωτικό κίνδυνο σε σχέση με ένα σενάριο πρώιμης μετάβασης, όπως υποδεικνύεται από την αύξηση στα επίπεδα των πιθανοτήτων αθέτησης (PDs – probabilities of default). Συγκεκριμένα υπό το σενάριο όψιμης μετάβασης τα PDs αυξάνονται κατά 2,8 φορές (ήτοι 180%) σε σχέση με τα υφιστάμενα επίπεδά τους, με το μέγιστο σημείο να παρατηρείται στο t+18 (ήτοι περί το 2039). Αντίθετα το σενάριο πρώιμης μετάβασης φαίνεται να οδηγεί κατά μέγιστο σε μία αύξηση της τάξης του 88% σε σχέση με τα υφιστάμενα επίπεδα, με το μέγιστο σημείο να παρατηρείται χρονικά στο t+12 (ήτοι περί το 2033).

Σημειώνεται ότι υπό το σενάριο μη δράσης δεν προκύπτει κάποια επίπτωση λόγω του κινδύνου μετάβασης, όμως πρέπει να σημειωθεί ότι οι τελικές επιπτώσεις θα πρέπει να συνυπολογίσουν την όξυνση των φυσικών κινδύνων, οι οποίοι δεν λήφθηκαν υπόψη στο πλαίσιο της εν λόγω άσκησης.