The Emerging Leader Program Πρωτοβουλία του CEO Clubs Greece

Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε το “Emerging Leader Program”, το νέο πρόγραμμα βιωματικής μάθησης του CEO Clubs Greece, το οποίο διοργανώθηκε από τη Σχολή Ηγετικής Πρακτικής, την εκπαιδευτική πλατφόρμα του οργανισμού, σε συνεργασία με το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (OΠΑ).

22 τελειόφοιτοι φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος ΔΕΤ επελέγησαν κατόπιν αξιολόγησης και παρακολούθησαν το “Emerging Leader Program”, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 30-31 Μαρτίου, στο ClubHouse του CEO Clubs, στη Μαρίνα Φλοίσβου.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο ευρύτερο όραμα του CEO Clubs Greece να συμβάλει στο πεδίο της Ηγεσίας της χώρας μας και στόχο έχει να μεταλαμπαδεύσει τη συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία των μελών του Club – των κυριότερων, δηλαδή, CEOs της Ελληνικής αγοράς – στη νέα γενιά, θέτοντας έτσι τις βάσεις ενός καλύτερου και δυναμικότερου μέλλοντος.

Οι τρεις βασικές θεματικές του προγράμματος περιλάμβαναν: (α) Leading Personal Growth – Leading Yourself (υπό την καθοδήγηση της Γεωργίας Καρτσάνη, Προέδρου και Ιδρύτριας του CEO Clubs Greece, Your Directors Club και SARGIA Partners), (β) Developing an Impactful Personal Brand (υπό την καθοδήγηση της Γκέρτης Φίλη, Partner, Leadership Coach, SARGIA Partners), και (γ) Planning a Successful Career Path (υπό την καθοδήγηση της Πέγκυς Βελλιώτου, Partner, Executive Search & Selection, KPMG Ελλάδος).

Κατά τη διάρκεια του εντατικού αυτού διημέρου, οι συμμετέχουσες και οι συμμετέχοντες δούλεψαν επιστάμενα πάνω στις ηγετικές τους ικανότητες και είχαν την ευκαιρία να διαμορφώσουν ένα αποτελεσματικό σχέδιο δράσης για την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη. Το πρόγραμμα διενεργήθηκε με τη μέθοδο του coaching και οι φοιτητές και οι φοιτήτριες είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε βιωματικές δραστηριότητες και role playing, να πραγματοποιήσουν ατομικά assessments και να λάβουν προσωποποιημένο feedback. Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες εκπαιδεύτηκαν σε καινοτόμα εργαλεία και μεθοδολογίες, ενώ απέκτησαν πρόσβαση σε αποκλειστικές ευκαιρίες προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης τόσο μέσω των εκπαιδεύσεων, όσο και μέσω του δικτύου του CEO Clubs Greece. Συμμετείχαν σε συζητήσεις με τους Coaches, αλλά και με CEOs-μέλη του CEO Clubs Greece που συνέβαλαν ενεργά και στη διαδικασία επιλογής των φοιτητών μέσω προσωπικών συνεντεύξεων.

Το Emerging Leader Program είναι αποτέλεσμα μίας βαθιά εποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ πολλών συμμετεχόντων: πολλών μελών του CEO Clubs Greece που συνέβαλλαν με τον χρόνο και την εμπειρία τους στην υλοποίηση του προγράμματος αυτού μέσω ειδικών ομάδων εργασίας, της Σχολή Ηγετικής Πρακτικής του Club, της SARGIA Partners, η οποία αντλεί από τις βέλτιστες πρακτικές κοινωνικών επιστημών και νευροεπιστήμης για την ανάπτυξη συστημικών λύσεων και των Καθηγητών Ιωάννη Νικολάου και Klas Eric Soderquist, από το Τμήμα ΔΕΤ του ΟΠΑ.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι και συγκινημένοι που το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς κλείνει με μια τόσο ισχυρή πρωτοβουλία και συνεργασία με ένα τόσο αξιόλογο τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών», αναφέρει η κυρία Γεωργία Καρτσάνη. «Το Emerging Leader Program στηρίζεται στις αξίες μας ως Club και στη δέσμευσή μας να εξελισσόμαστε διαρκώς ως οργανισμός αξιοποιώντας και αναπτύσσοντάς τη συλλογικής μας “σοφία”, στην κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης και της δημιουργίας πολλαπλασιαστικής αξίας τόσο για τα μέλη μας, όσο και για την το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Μέσω του προγράμματος αυτού φιλοδοξούμε να συνδυάσουμε τη γνώση και την εμπειρία των μελών μας, με τον ζήλο και τη δυναμική της γενιάς Z και βέβαια με την ισχυρή πανεπιστημιακή παιδεία, συμβάλλοντας και με αυτό τον τρόπο στη δημιουργία νέων προοπτικών προκειμένου να δημιουργήσουμε το μέλλον που θέλουμε και μας αξίζει».

Όπως σημείωσε ο Καθηγητής του Τμήματος ΔΕΤ, Klas Eric Soderquist «Το πρόγραμμα προσφέρει μοναδική αξία στους τελειόφοιτους φοιτητές και φοιτήτριες του ΔΕΤ, οι οποίοι ξεχωρίζουν όσον αφορά τις ακαδημαϊκές επιδόσεις και τη συμμετοχή στη φοιτητική και ακαδημαϊκή ζωή. Κατά τη διάρκεια του διήμερου προγράμματος, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες ενημερώθηκαν για τις τελευταίες τάσεις στην ηγεσία, τον προγραμματισμό σταδιοδρομίας και την προσωπική ανάπτυξη, ανακαλύπτοντας περισσότερα για τον εαυτό τους, συμπεριλαμβανομένων των ηγετικών δυνατοτήτων τους. Ευχαριστώ θερμά το CEO Clubs Greece για τη πρωτοβουλία, το σχεδιασμό και την τόσο επιτυχημένη εφαρμογή αυτού του προγράμματος. Οι φοιτητές μας συναντήθηκαν με έμπειρους εκπαιδευτές και business coaches και πήραν άμεσες γνώσεις εξαιρετικά χρήσιμες για τη μετάβασή τους από φοιτητές σε επαγγελματίες. Ως Καθηγητής, εκτιμώ πάρα πολύ αυτή την πρωτοβουλία που γεφυρώνει τις επιχειρήσεις με το πανεπιστήμιο, και εντυπωσιάστηκα από τον επαγγελματισμό όλων των ανθρώπων που ασχολούνται με το πρόγραμμα από τo CEO Clubs, καθώς και από την αφοσίωση και τον ενθουσιασμό που έδειξαν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μας».