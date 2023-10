«Μεγάλη Βρεταννία»: Νέα διάκριση στα Reader’s Choice Awards 2023 Best Hotels του Conde Nast Traveler

Το ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία»», ιστορικό ορόσημο φιλοξενίας στην καρδιά της Αθήνας, συμπεριλαμβάνεται σταθερά, για ακόμη μια χρονιά, στη διάσημη λίστα Readers’ Choice Awards του ταξιδιωτικού περιοδικού Conde Nast Traveler για το 2023 στην κατηγορία Best Hotels in Europe. Το επίτευγμα αυτό αποτελεί απόδειξη της ακλόνητης αφοσίωσης, της απαράμιλλης εξυπηρέτησης και της δέσμευσης του ξενοδοχείου να προσφέρει εξαιρετικές εμπειρίες στους επισκέπτες του.

Ειδικότερα, τα Readers’ Choice Awards του Conde Nast Traveler είναι ένας αξιόλογος θεσμός στον ταξιδιωτικό κλάδο, αναδεικνύοντας τις κορυφαίες ταξιδιωτικές εμπειρίες όπως αξιολογήθηκαν από τους αναγνώστες του περιοδικού. Οι συνεχείς διακρίσεις του ξενοδοχείου Μεγάλη Βρεταννία σε αυτή την πολύτιμη λίστα αντικατοπτρίζουν τα εξαιρετικά πρότυπα φιλοξενίας, την προσοχή στη λεπτομέρεια και την αφοσίωση στην ικανοποίηση των επισκεπτών.

Το ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία», συνώνυμο της αυθεντικής φιλοξενίας και κομψότητας, προσφέρει στους επισκέπτες του ένα μοναδικό συνδυασμό σύγχρονης άνεσης και κλασικής γοητείας. Το πάθος της εξαιρετικής ομάδας του διασφαλίζει ότι κάθε επισκέπτης απολαμβάνει μια αξέχαστη διαμονή στην αρχαιότερη πρωτεύουσα της Ευρώπης.

Τα ξενοδοχεία «Μεγάλη Βρεταννία» και «King George», των οποίων τη λειτουργική διεύθυνση έχει η Marriott International, Inc.., είναι ιδιοκτησία της Εταιρείας Ελληνικών Ξενοδοχείων ΛΑΜΨΑ Α.Ε, συμφερόντων του ομίλου Λασκαρίδη.

