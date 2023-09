H Box Now εύχεται Βαck to school με…τα Καλύτερα Δώρα!

Διακοπές τέλος…και η επιστροφή δεν είναι εύκολη για κανέναν. Στο σχολείο, στο γραφείο ακόμα και στην πόλη, η επιστροφή μετά τις διακοπές απαιτεί προσαρμογή στην καθημερινότητα αλλά και καλή διάθεση. Η BOX NOW κάνει την επιστροφή… ευκολότερη προσφέροντας μοναδικά δώρα!

Ο τρόπος να κερδίσεις είναι απλός: αγοράζεις από το αγαπημένο σου eshop, επιλέγεις παραλαβή σε οποιαδήποτε από τις 60.000 θυρίδες της BOX NOW πανελλαδικά και μπαίνεις στην κλήρωση. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει έως 30/09.Μπορείς να βρεις τη φόρμα συμμετοχής ΕΔΩ

Τα δώρα που θα κληρωθούν είναι:

PS5

Nintendo Switch OLED

Ηλεκτρικό πατίνι Hoverboard

Smartwatch Xiaomi Redmi watch 3 42mm

Bluetooth Ηχείο Marshall

Ακουστικά κεφαλής Marshall

Η ΒΟΧ ΝΟW η «πράσινη» καινοτόμος start up που άλλαξε τα δεδομένα στις παραδόσεις και παραλαβές ηλεκτρονικού εμπορίου, συνεχίζει να διευρύνει το πλήθος των συνεργαζόμενων εταιρειών με βασικό στόχο τη βέλτιστη και ταχύτερη εξυπηρέτηση όλων εκείνων που θέλουν τις αγορές τους σε χρόνο και τόπο που ταιριάζει με τον τρόπο ζωής τους, προσφέροντας τη δυνατότητα παράδοσης δεμάτων σε Lockers σε κομβικά σημεία, σε περισσότερες από 350 πόλεις της χώρας. Ενδεικτικά σε: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Τρίπολη, Χαλκίδα, Πύργο, Καλαμάτα, Άργος, Αγρίνιο, Λάρισα, Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, Σέρρες και Δράμα, ώστε όλοι οι καταναλωτές να έχουν πρόσβαση σε κάποιο BOX NOW Locker, καλύπτοντας τη μικρότερη δυνατή απόσταση για να παραλάβουν τις παραγγελίες τους σε όλη την Ελλάδα. Με τη BOX NOW «όπου και να είσαι, ό,τι ώρα και να είναι, το δέμα σου είναι εδώ».