4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης 22 & 23 Φεβρουαρίου στο Athenaeum InterContinental

Το 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης, 22 & 23 Φεβρουαρίου 2023, στο Athenaeum InterContinental & LiveOn Expo Complex, με τίτλο: «Σε σταυροδρόμι το μέλλον της Επαγγελματικής Ασφάλισης: Αναγκαιότητα άμεσων μεταρρυθμίσεων για αναπτυξιακή ώθηση», αποσκοπεί στην καταγραφή των εξελίξεων που έλαβαν χώρα τον τελευταίο χρόνο σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, στον θεσμό της επαγγελματικής ασφάλισης αλλά και του συνταξιοδοτικού-ασφαλιστικού συστήματος γενικότερα.

Δείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου.

Το διήμερο αυτό συνέδριο περιλαμβάνει 35 παρεμβατικές ατομικές ομιλίες και 6 εξειδικευμένα θεματικά τραπέζια, με κεντρική ομιλήτρια την Petra Hielkema, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA), καθώς και πληθώρα άλλων διακεκριμένων ομιλητών και υψηλόβαθμων αξιωματούχων, όπως:

Κωστής Χατζηδάκης, εκπρόσωπος του προέδρου της ελληνικής κυβέρνησης, υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Χρήστος Σταϊκούρας, υπουργός Οικονομικών

Άδωνις Γεωργιάδης, υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων

Παναγιώτης Τσακλόγλου, υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Γιώργος Πατούλης, περιφερειάρχης Αττικής, πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, πρόεδρος Τ.Ε.Α. Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, βουλευτής Β1′ Βόρειου Τομέα Αθηνών

Γιώργος Κουτρουμάνης, γραμματέας Τομέα Κοινωνικής Ασφάλισης, ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ

Χριστίνα Παπακωνσταντίνου, υποδιοικήτρια της Τράπεζας της Ελλάδος

Βασιλική Λαζαράκου, πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Ευφροσύνη Ε. Κουσκουνά, πρόεδρος Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής

Γιάννος Κοντόπουλος, διευθύνων σύμβουλος, Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών

Νικόλαος Μπακατσέλος, πρόεδρος, Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο

Δρ. Χρήστος Π. Νούνης, πρόεδρος, Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.) & πρόεδρος, Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης υπουργείου Οικονομικών (ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ)

Δηλώστε σήμερα τη συμμετοχή σας.

Επίσης, στο συνέδριο θα δώσουν το παρόν σημαντικές προσωπικότητες από το διεθνή χώρο:

Henk Becquaert, Member of the Management Committee of the Financial Services and Markets Authority

Tim Currell, Partner, Head of Investment, AON International Wealth

Dr. Thorsten Guthke, Head of European Office of SOKA-BAU HIORP

Flavia Micilotta, Sustainable Finance Adviser, Μember of the EIOPA Occupational Pension Stakeholder Group

Το 4o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης #ocin23 διοργανώνεται από την Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.) και την ethosEVENTS, σε συνεργασία με το οικονομικό & επιχειρηματικό portal banks.com.gr, το ασφαλιστικό περιοδικό InsuranceWorld και το portal insuranceworld.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου.