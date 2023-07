Guns N’ Roses – Το θρυλικό ροκ συγκρότημα θα εμφανιστεί στο Ολυμπιακό Στάδιο

Tο εμβληματικό συγκρότημα των Guns’N’Roses, που άλλαξε τον κόσμο της ροκ μουσικής, θα εμφανιστεί στο Ολυμπιακό Στάδιο το Σάββατο 22 Ιουλίου, για μια συναυλία που θα αφήσει εποχή ολοκληρώνοντας την ευρωπαϊκή του περιοδεία με τελικό σταθμό την Αθήνα.

Στις 22 Ιουλίου θα δούμε μαζί τους Axl, Slash, Duff 30 χρόνια μετά, από το 1993, ξανά στον ίδιο χώρο. Θα ακούσουμε όλους τους θρυλικούς ύμνους με τους οποίους μεγαλώσαμε και θα μπορούμε να λέμε ότι ήμασταν και εμείς εκεί.

Τη συναυλία των Guns N’ Roses θα ανοίξουν οι The Last Internationale.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΑΡΕΝΑΣ

(Ακολουθεί χάρτης ροής)

Οι κάτοχοι εισιτηρίων ΑΡΕΝΑΣ, έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο στάδιο απ’ όλες τις εισόδους του Ολυμπιακού Σταδίου (Είσοδος Κύμης, Είσοδος Ειρήνης, Είσοδος Αρτέμιδος, Είσοδος Ιασώ, Είσοδος Πεζογέφυρας) ΕΚΤΟΣ από τις Πύλες της ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ.

Ακολουθώντας τη σήμανση οι κάτοχοι εισιτηρίων θα οδηγηθούν στην Είσοδο της Αρένας (βλ. πινέζα του χάρτη)

Υπάρχουν δύο Ελεύθερα Parking με πρόσβαση από τη Λ. Κύμης (βλ. «P»).

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΘΗΜΕΝΩΝ

(Ακολουθεί χάρτης ροής)

Ακολουθώντας τη σήμανση οι κάτοχοι των εισιτηρίων θα οδηγηθούν στις Εισόδους Καθήμενων 1, 2, 8 (βλ. πινέζες του χάρτη).

Η Είσοδος Καθήμενων 1, όπως εμφανίζεται στον χάρτη (βλ. πράσινη πινέζα), εξυπηρετεί τις Θύρες PA, PB, 26, 28,29,30,31,32,33,34.

Η Είσοδος Καθήμενων 2, όπως εμφανίζεται στον χάρτη (βλ. κόκκινη πινέζα), εξυπηρετεί τις Θύρες 2, 3, 4, 5.

Η Είσοδος Καθήμενων 8, όπως εμφανίζεται στον χάρτη (βλ. μωβ πινέζα), εξυπηρετεί τις Θύρες 6,7,8,9,10.

Υπάρχουν δύο Ελεύθερα Parking με πρόσβαση από τη Λ. Κύμης (βλ. «P»). ΄

Οι Guns N’ Roses παραμένουν το πιο δυναμικό, «επικίνδυνο» και επιδραστικό rock αμερικανικό συγκρότημα στην ιστορία έως σήμερα. Ενσωματωμένο στην pop κουλτούρα, το album-ορόσημο Appetite For Destruction, με τις θριαμβευτικές πωλήσεις του 1987, ξεχωρίζει ως το «ντεπούτο album με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στις ΗΠΑ» καθώς και ως το «11ο album όλων των εποχών με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στις ΗΠΑ», ενώ η περιοδεία “Not In This Lifetime…” (2016-2019) κατατάχθηκε ως η «τέταρτη υψηλότερη, σε εισπράξεις, συναυλία στην ιστορία της μουσικής».

Το 1991, οι Guns N’ Roses συγκλόνισαν τον κόσμο με διπλό χτύπημα με τα 7 φορές πλατινένια άλμπουμ “Use Your Illusion I” και “Use Your Illusion II”, κατακτώντας τις δύο πρώτες θέσεις του Billboard 200 με την κυκλοφορία τους. Με συνολικές πωλήσεις που ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια αντίτυπα μέχρι αυτή τη στιγμή, ο κατάλογός τους αποτελείται από τα “G N’ R Lies” (5 φορές πλατινένιο), “The Spaghetti Incident?” (πλατινένιο), “Greatest Hits (5 φορές πλατινένιο)” και “Chinese Democracy” (πλατινένιο). Επιπλέον, είναι μία από τις most-streamed ροκ μπάντες στον κόσμο, με μέσο όρο 24 εκατομμύρια ακροατές κάθε μήνα στο Spotify. Μετά τη θρυλική τους επανένωση, έγιναν headliners στο Coachella και πούλησαν πάνω από 5 εκατομμύρια εισιτήρια στην περιοδεία τους “Not In This Lifetime…”. Παρ΄ όλα αυτά, οι Guns N’ Roses δεν σταματούν ποτέ, με ακόμα περισσότερες συναυλίες για το 2023 και πολλές άλλες εκπλήξεις – το “Nightrain” συνεχίζει να ροκάρει ασταμάτητα!

Οι Guns N’ Roses είναι οι: Axl Rose (φωνή, πλήκτρα), Duff McKagan (μπάσο), Slash (κιθάρα), Dizzy Reed (πλήκτρα), Richard Fortus (κιθάρα), Frank Ferrer (ντραμς) και Melissa Reese (πλήκτρα).