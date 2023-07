ΚΠΙΣΝ: Ο Fatboy Slim στο Ξέφωτο του Πάρκου

Το «ζέσταμα» της βραδιάς αναλαμβάνει ο ανερχόμενος DJ και παραγωγός από το Λος Άντζελες ΗΑΝΚ Κ.

Από τη Βραζιλία έως την Κίνα και από το Λας Βέγκας ως την Αγγλία και τα ξακουστά πάρτι στην παραλία του Μπράιτον, ο σούπερ σταρ DJ προσγειώνεται στην Αθήνα, στο πλαίσιο της σειρά συναυλιών Parklife, με τους πιο χορευτικούς big beat ρυθμούς και ένα φαντασμαγορικό οπτικοακουστικό show. Η εκδήλωση έχει ελεύθερη είσοδο χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Μέχρι τα μέσα των 90s, o Norman Cook, όπως είναι το πραγματικό όνομα του Fatboy Slim, ήταν μια υπολογίσιμη φιγούρα στη βρετανική εναλλακτική σκηνή. Παρασύρθηκε ως έφηβος από τη λαίλαπα του punk κι αφιερώθηκε στο μπάσο τόσο ως μέλος νεανικών συγκροτημάτων όσο και ως DJ. Έγινε γνωστός ως μπασίστας των 80s indie αουτσάιντερ Τhe Housemartins και μόλις το γκρουπ διαλύθηκε, επέστρεψε στο Μπράιτον των φοιτητικών του χρόνων μπαίνοντας σιγά σιγά στο ηλεκτρονικό μονοπάτι. Η πρώτη μεγάλη επιτυχία του ήταν το διαχρονικό «Dub Be Good To Me» με το σχετικά βραχύβιο σχήμα των Beats International – έφτασε στο νο.1 του βρετανικού τσαρτ και του US Billboard Dance, δείχνοντας τις απεριόριστες δυνατότητες του να φτιάχνεις κάτι καινούριο σαμπλάροντας The Clash, Ennio Morricone και The S.O.S. Band.

To 1996, όμως, o Norman Cook έγινε ο Fatboy Slim. Κι αποτέλεσε βασικό εκφραστή του big beat ρεύματος που συγκλόνισε τη Μεγάλη Βρετανία μαζί με γκρουπ όπως οι Chemical Brothers. Ήταν έτοιμος για το επόμενο μεγάλο βήμα. Το κατάφερε με ένα τεράστιο single που ακούστηκε σε κάθε γωνιά του πλανήτη (“The Rockafeller Skank”) ως προπομπός ενός άλμπουμ με ορισμένα από τα κομμάτια που χαρακτήρισαν τη δεκαετία του ’90 (“Praise You”, “Right Here, Right Now”). Το άλμπουμ «You’ve Come A Long Way Baby» έχει πουλήσει έκτοτε πάνω από 5 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλον τον κόσμο, τα κομμάτια του χρησιμοποιήθηκαν παντού (τηλεόραση, σινεμά, διαφημιστικά video games), o Cook έγινε περιζήτητος σταρ παγκοσμίου διαμετρήματος.

Τα 25 χρόνια που ακολούθησαν τον βρήκαν να δίνει μερικά από τα πιο εντυπωσιακά live shows που είδε ο πλανήτης: στο Σινικό Τείχος στην Κίνα, μπροστά σε εκατομμύρια στο Καρναβάλι της Μπαΐα στη Βραζιλία, στα μεγαλύτερα φεστιβάλ όλου του κόσμου, στο Βέγκας αλλά και στο σπίτι του βραζιλιάνικου Big Brother. Πάντα με ένα φαντασμαγορικό visual show να τον συνοδεύει.

Ο ανερχόμενος DJ και παραγωγός ΗΑΝΚ Κ ξεκίνησε την καριέρα του στα 17 του χρόνια από το Λος ‘Αντζελες. Με έδρα, πλέον, τη Νέα Υόρκη, ο 25χρονος, σήμερα, Dj και παραγωγός έχει βρεθεί στα decks με διεθνώς καταξιωμένους DJs ανάμεσα στους οποίους οι Nic Fanciulli, Chris Lake, Diplo, The Martinez Bros., Damian Lazarus. Το ντεμπούτο του single με τίτλο “Wrong” κυκλοφόρησε το 2022 αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές, ενώ το 2023 τον βρίσκει δραστήριο παραγωγικά με κυκλοφορίες στην Black Book, την Higher Ground και τη δική του Fajita Disco, residency στην Ίμπιζα και εμφανίσεις σε μεγάλα φεστιβάλ όπως το Coachella και το Wireless.