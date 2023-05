Eurovision 2023: Η Loreen ανέβασε τη Σουηδία στην κορυφή του 67ου διαγωνισμού

Η Σουηδία, με την Loreen και το τραγούδι «Tattoo», ήταν η μεγάλη νικήτρια στον 67ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision συγκεντρώνοντας 583 βαθμούς στον τελικό που πραγματοποιήθηκε στην «M&S Bank Arena» του Λίβερπουλ για λογαριασμό της Ουκρανίας, η οποία είχε επικρατήσει πέρυσι, αλλά δεν μπορούσε να φιλοξενήσει στο έδαφός της τον φετινό διαγωνισμό εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου με τη Ρωσία.

Η Σουηδία αναδείχθηκε για 7η φορά νικήτρια της Eurovision και η 39χρονη Loreen έγινε η πρώτη γυναίκα που κερδίζει για τη χώρα της τον διαγωνισμό για δεύτερη φορά μετά την ερμηνεία του «Euphoria», το 2012.

Το πρώτο βραβείο της σκανδιναβικής χώρας ήρθε, το 1974, από τους ABBA με το τραγούδι «Waterloo». Μάλιστα, του χρόνου συμπληρώνονται 50 χρόνια από την επικράτηση του θρυλικού σουηδικού συγκροτήματος στον μουσικό θεσμό.

Επίσης, είναι ο δεύτερος καλλιτέχνης στην ιστορία της διοργάνωσης που κερδίζει δεύτερη φορά μετά τον Τζόνι Λόγκαν, ο οποίος πρώτευσε δύο φορές εκπροσωπώντας την Ιρλανδία, το 1980 και το 1987, με τα τραγούδια «What’s Another Year» και «Hold Me Now» αντίστοιχα.

Στη δεύτερη θέση της τελικής κατάταξης βρέθηκε ο Käärijä από τη Φινλανδία με το τραγούδι «Cha Cha Cha» (526 βαθμοί), την τρίτη θέση απέσπασε η Noa Kirel από το Ισραήλ με το τραγούδι «Unicorn» (362 βαθμοί), την τέταρτη η Ιταλία με τον Marco Mengoni που ερμήνευσε το «Due Vite» (350 βαθμοί), ενώ την πρώτη 5άδα συμπλήρωσε η Νορβηγία με την Alessandra και το τραγούδι «Queen of Kings» (268 βαθμοί).

Η Κύπρος που εκπροσωπήθηκε από τον Andrew Lambrou και την μπαλάντα με τίτλο «Break a Broken Heart» κατέλαβε τη 12η θέση, συγκεντρώνοντας 126 βαθμούς, ενώ στην τελευταία θέση βρέθηκε η Γερμανία με 18 συνολικά πόνους από κριτικές επιτροπές και κοινό.

Ο μεγάλος τελικός, που σχολιάστηκε από πολλούς ως η πιο άρτια διοργάνωση των τελευταίων χρόνων, ξεκίνησε με ένα βίντεο στο οποίο οι περσινοί νικητές Kalush Orchestra τραγούδησαν το «Stefania» στον σταθμό του μετρό στο Κίεβο, πολλά μέτρα κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, ένα σημείο που λειτουργεί και σαν καταφύγιο. Κατόπιν το συγκρότημα βρέθηκε ζωντανά στη σκηνή, όπου και ερμήνευσε το κομμάτι, δίνοντας ένα δυνατό αντιπολεμικό μήνυμα αλληλεγγύης.

Στο βίντεο της έναρξης είδαμε, μεταξύ άλλων, τον Άντριου Λόυντ Βέμπερ -που συμμετείχε στον διαγωνισμό στη Μόσχα του 2009- αλλά και την Πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον να παίζει πιάνο. Τη βραδιά παρουσίασαν η Βρετανίδα τραγουδίστρια Αλέσα Ντίξον, η Βρετανίδα ηθοποιός Χάνα Γουάντινγκχεμ και η Ουκρανή τραγουδίστρια Γιούλια Σάνινα, με τον Ιρλανδοβρετανό τηλεοπτικό παρουσιαστή και σχολιαστή του διαγωνισμού Γκρέιαμ Νόρτον.

Οι συνολικές βαθμολογίες



1. Σουηδία: Loreen – Tattoo / 583 βαθμοί

2. Φινλανδία: Käärijä – Cha Cha Cha / 526 βαθμοί

3. Ισραήλ: Noa Kirel – Unicorn / 362 βαθμοί

4. Ιταλία: Marco Mengoni – Due vite / 350 βαθμοί

5. Νορβηγία: Alessandra – Queen of Kings / 268 βαθμοί

6. Ουκρανία: Tvorchi – Heart of Steel / 243 βαθμοί

7. Βέλγιο: Gustaph – Because of You / 182 βαθμοί

8. Εσθονία: Alika – Bridges / 168 βαθμοί

9. Αυστραλία: Voyager – Promise / 151 βαθμοί

10. Τσεχία: Vesna – My Sister’s Crown / 129 βαθμοί

11. Λιθουανία: Monika Linkytė – Stay / 127 βαθμοί

12. Κύπρος: Andrew Lambrou – Break a Broken Heart / 126 βαθμοί

13. Κροατία: Let 3 – Mama ŠČ! / 123 βαθμοί

14. Αρμενία: Brunette – Future Lover / 122 βαθμοί

15. Αυστρία: Teya & Salena – Who the Hell is Edgar? / 120 βαθμοί

16. Γαλλία La Zarra – Évidemment / 104 βαθμοί

17. Ισπανία: Blanca Paloma – Eaea / 100 βαθμοί

18. Μολδαβία: Pasha Parfeni – Soarele şi Luna / 96 βαθμοί

19. Πολωνία: Blanka – Solo / 93 βαθμοί

20. Ελβετία: Remo Forrer – Watergun / 92 βαθμοί

21. Σλοβενία: Joker Out – Carpe Diem / 78 βαθμοί

22. Αλβανία: Albina & Familja Kelmendi – Duje / 76 βαθμοί

23. Πορτογαλία: Mimicat – Ai Coração / 59 βαθμοί

24. Σερβία: Luke Black – Samo Mi Se Spava / 30 βαθμοί

25. Ηνωμένο Βασίλειο: Mae Muller – I Wrote A Song / 24 βαθμοί

26. Γερμανία: Lord Of The Lost – Blood & Glitter / 18 βαθμοί