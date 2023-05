Φεστιβάλ Καννών: Ο Χάρισον Φορντ τιμήθηκε με Χρυσό Φοίνικα για το σύνολο της καριέρας του

«Είμαι βαθύτατα συγκινημένος από αυτήν τη διάκριση», είπε ο 80χρονος Αμερικανός ηθοποιός, χωρίς να κρύβει τη συγκίνησή του, αφού παρέλαβε το βραβείο του από τα χέρια του Τιερί Φρεμό, του γενικού διευθυντή του Φεστιβάλ.

Όταν ανακοινώθηκε ότι η πέμπτη συνέχεια της σειράς με τις περιπέτειες του ριψοκίνδυνου καθηγητή Αρχαιολογίας, η ταινία «Indiana Jones & the Dial of Destiny», επρόκειτο να παρουσιαστεί στην Κρουαζέτ, οι διοργανωτές είπαν ότι ετοίμαζαν μια «ειδική τιμητική διάκριση» για τον Χάρισον Φορντ, χωρίς άλλες λεπτομέρειες.

Ο Φορντ, ένας από τους μεγάλους σταρ του Χόλυγουντ, έχει ενσαρκώσει πληθώρα ηρώων, από τον Χαν Σόλο στη σειρά ταινιών «Ο πόλεμος των άστρων» μέχρι τον Μπλέιντ Ράνερ στην ομώνυμη καλτ ταινία του Ρίντλεϊ Σκοτ και τον αρχαιολόγο Δρ. Τζόουνς με το μαστίγιο και τη φεντόρα, έναν ρόλο που τον ακολουθεί από το 1981, από την ταινία «Οι κυνηγοί της χαμένης κιβωτού». Η νέα ταινία «Ιντιάνα Τζόουνς» θα προβληθεί στους κινηματογράφους στα τέλη Ιουνίου.

Ο Τομ Κρουζ πήγε στις Κάννες πέρσι για να παρουσιάσει σε παγκόσμια πρώτη την ταινία «Top Gun: Maverick», και έλαβε και αυτός έναν απρόσμενο Χρυσό Φοίνικα.

Φέτος, ένα άλλο μεγάλο όνομα του αμερικανικού κινηματογράφου, ο 78χρονος Μάικλ Ντάγκλας, τιμήθηκε για το σύνολο της καριέρας του στην τελετή έναρξης του Φεστιβάλ, την Τρίτη.

Ο Χάρισον Φορντ και η Καλίστα Φλόκχαρτ μαγνήτισαν τα φλας των φωτογράφων στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ των Καννών για την πρεμιέρα της ταινίας «Indiana Jones and the Dial of Destiny».

Το ζευγάρι, που είναι παντρεμένο από το 2010, πόζαρε ευτυχισμένο με τον θρυλικό ηθοποιό να έχει επιλέξει ένα μαύρο κοστούμι σμόκιν και η σύζυγός του μία εντυπωσιακή δημιουργία του διάσημου σχεδιαστή Ζουχέιρ Μουράντ.

Κατά την διάρκεια της εισόδου τους στην αίθουσα του Palais des Festivals παρατήρησαν ότι δεν θα καθίσουν μαζί. Ο Χάρισον ακούστηκε να λέει στη σύζυγό του: «Είσαι ακριβώς πίσω μου, κοίτα!» με την Φλόκχαρτ να δείχνει έκπληκτη, και να κάθεται στη δεύτερη σειρά.

Σύμφωνα με το Hello o λόγος ήταν γιατί ο Φόρντ έπρεπε να καθίσει ανάμεσα στον σκηνοθέτη, Τζέιμς Μάνγκολντ και την ηθοποιό Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ η οποία υποδύεται την Έλενα Σο στην ταινία. Ωστόσο το γεγονός αυτό δεν επισκίασε την λαμπερή πρεμιέρα η οποία ήταν άκρως συγκινητική με τον Φορντ να δακρύζει αρκετές φορές και να λαμβάνει το Χρυσό Φοίνικα.

«Η ζωή μου είναι αυτή που είναι χάρη στην υπέροχη γυναίκα μου, που υποστήριζε πάντα το πάθος μου και τα όνειρά μου, κάτι για το οποίο της είμαι ευγνώμων», είπε μεταξύ άλλων ο ηθοποιός.

Το ζευγάρι συναντήθηκε για πρώτη φορά στην 59η απονομή των Χρυσών Σφαιρών το 2002 και παντρεύτηκε οκτώ χρόνια αργότερα με τον Φορντ να κάνει την πρόταση γάμου κατά τη διάρκεια οικογενειακών διακοπών. Είναι ο τρίτος γάμος του ηθοποιού ο οποίος είναι πατέρας τεσσάρων παιδιών από τους προηγούμενους γάμους του και του Λίαμ όπου η Φλόκχαρτ υιοθέτησε το 2001.