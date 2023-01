«Η Άνοδος του Δράκου» – Κάποτε οι δράκοι βασίλευαν στο Γουέστερος…

Οι εκδόσεις Anubis παρουσιάζουν το βιβλίο αναφοράς «Η Άνοδος του Δράκου: Ένα Εικονογραφημένο Χρονικό της Δυναστείας των Ταργκάρυεν, Πρώτος Τόμος» από τον κόσμο του «Game of Thrones».

Η ιστορία των Ταργκάρυεν ζωντανεύει μέσα από 180 εικονογραφήσεις σε μια πολυτελή έκδοση με 352 έγχρωμες σελίδες.

Κάποτε οι δράκοι βασίλευαν στο Γουέστερος…

Αυτή η πλούσια σε εικαστικό υλικό ιστορία -με περισσότερες από εκατόν ογδόντα ολοκαίνουργιες εικονογραφήσεις- αποτελεί μια εκπληκτική εισαγωγή στον Οίκο των Ταργκάρυεν, την εμβληματική οικογένεια που βρίσκεται στο επίκεντρο του «House of the Dragon», της πρωτότυπης σειράς του HBO.

Για εκατοντάδες χρόνια, οι Ταργκάρυεν κατείχαν το Σιδερένιο Θρόνο, ενώ οι δράκοι τους κυριαρχούσαν στους ουρανούς. Η ιστορία της μόνης οικογένειας δρακοαφεντάδων που επέζησε από την καταστροφή της Βαλύρια χαρακτηρίζεται από πολύπλοκους πολιτικούς ελιγμούς, αλλεπάλληλες συμμαχίες και προδοσίες, και πράξεις τόσο ευγενείς όσο και άνανδρες. Το βιβλίο αφηγείται τα γεγονότα που ιστορήθηκαν για πρώτη φορά στο «Φωτιά και Αίμα», από την κατάκτηση του Γουέστερος μέχρι το διαβόητο Χορό των Δράκων.

Ιδανικό για τους παλιούς θαυμαστές του «Game of Thrones», καθώς και για όσους συναντούν για πρώτη φορά τους Ταργκάρυεν στο «House of the Dragon», «Η Άνοδος του Δράκου» αποτελεί πολύτιμο δώρο για όσους θέλουν να μάθουν περισσότερα για την πιο ισχυρή οικογένεια στα Επτά Βασίλεια.

Συγγραφείς του βιβλίου είναι ο George R.R. Martin και οι Elio M. Garcίa Jr. και Linda Antonsson, ιδρυτές του γνωστού site westeros.org – της πιο ενημερωμένης διαδικτυακής βιβλιοθήκης για το Γουέστερος.