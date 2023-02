Φεστιβάλ Ιαπωνικού Κινηματογράφου 2023

Το Φεστιβάλ θα ανοίξει τις πύλες του στις 16 Φεβρουαρίου με την προβολή της ταινίας Voices in the Wind του Nobuhiro Suwa. Στη συνέχεια, από τις 17 έως τις 19 Φεβρουαρίου θα προβληθούν οι ταινίες My Sweet Grappa Remedies, One night και I Never Shot Anyone.