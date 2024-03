Στην Αρχαία Ολυμπία θα κάνουμε όλοι τον «Γύρο της Γαλλίας»

Το Σάββατο 6 Απριλίου 2024 η Αρχαία Ολυμπία θα βρεθεί στο επίκεντρο του παγκόσμιου αθλητισμού, φιλοξενώντας τον θρυλικό ποδηλατικό αγώνα L’Étape Greece by Tour de France presented by SKODA 2024, σε συνδιοργάνωση της ΕΥ ΖΗΝ GREECE και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Στο πλαίσιο του αγώνα, θα διεξαχθεί, το The Fun Ride, μία εύκολη, μη ανταγωνιστική διαδρομή για ποδηλάτες όλων των ηλικιών, με φόντο τα πανέμορφα τοπία της Δυτικής Ελλάδας.

Σε έναν μήνα, στο Δημαρχείο της Αρχαίας Ολυμπίας, στις 9 το πρωί, μετά την εκκίνηση των δύο μεγαλύτερων διαδρομών, The Race & The Ride, τη σκυτάλη θα πάρουν ποδηλάτες όλων των επιπέδων και όλων των ηλικιών, ποδηλατώντας παρέα και απολαμβάνοντας μία ήπια βόλτα 17 χιλιομέτρων σε ένα τοπίο με μοναδική ομορφιά και πλούσια ιστορία. Στο The Fun Ride, οικογένειες, παιδιά, φίλοι, συγγενείς θα έχουν την ευκαιρία να συνδυάσουν την εκδρομή, με την εμπειρία του Θρύλου του Γύρου της Γαλλίας σε κλειστούς δρόμους, σε μία διαδρομή με υψηλό επίπεδο ασφάλειας και τεχνικής υποστήριξης, που έχει σχεδιαστεί από τους ειδικούς του Tour de France.

Διαβάστε περισσότερα