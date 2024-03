3 παραμυθένια Airbnb στην Ελλάδα για την πιο πρωτότυπη διαμονή

The Old Bus Away with the Fairies, Νεάπολη Λασιθίου από 60 ευρώ/βραδιά

Στα βόρεια της Κρήτης, κάτι παραπάνω από 1 ώρα οδικώς από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, σας περιμένει ένα παλιό λεωφορείο που έχει μετατραπεί σε ένα μαγικό χώρο διαμονής. Δίπλα στη θάλασσα, με θέα τον ορίζοντα από την ανατολή μέχρι το ηλιοβασίλεμα, το συγκεκριμένο Airbnb βρίσκεται μακριά από τους θορύβους της πόλης, στην αρμονία της φύσης. Τριγύρω δεν υπάρχει τίποτε άλλο πέρα από φύση, θάλασσα, ουρανός και επιβλητικοί λόφοι, που σημαίνει ότι το βράδυ θα κοιμάστε με τους ήχους της θάλασσας, θα κοιτάτε τα αστέρια και θα έρθετε σε επαφή με τη φύση και τη γαλήνη της. Συνδεδεμένο με το λεωφορείο είναι και ένα art studio-δωμάτιο με ξεχωριστή είσοδο, ιδανικό για γιόγκα, διαλογισμό, χαλάρωση κ.ο.κ., ενώ συνολικά στο λεωφορείο και το στούντιο μπορούν να φιλοξενηθούν μέχρι 4 άτομα. Υπάρχει κουζίνα σχεδιασμένη για μαγείρεμα έξω στη φύση, wc και ντους και φυσικά δεν θα μπορούσαν να λείπουν και οι αιώρες για την απόλυτη χαλάρωση με θέα το απέραντο γαλάζιο.