Γιατί πρέπει να τρώμε πικρές τροφές;

Σύμφωνα με τους ειδικούς, κάποιες πικρές τροφές μας χαρίζουν σε οφέλη, ό,τι στερούνται σε γευστική απόλαυση.

Μπρόκολο, λαχανάκια Βρυξελλών, μαύρη σοκολάτα είναι μερικά παραδείγματα πικρών τροφών που πολλοί δεν θα έβαζαν εύκολα στο πιάτο τους. Στην πραγματικότητα, όμως, οι τροφές αυτές έχουν κάποιες ιδιότητες που μας ωφελούν με διάφορους τρόπους.

Συγκεκριμένα:

Συμβάλλουν στην απορρόφηση θρεπτικών συστατικών

Τα βότανα και οι τροφές με πικρή γεύση συμβάλλουν στην ενεργοποίηση των πεπτικών υγρών υποστηρίζοντας την πέψη, ενώ ταυτόχρονα ερεθίζουν και τους υποδοχείς της γεύσης στη γλώσσα μας, οι οποίοι με τη σειρά τους ενεργοποιούν την παραγωγή ενζύμων και τη ροή της χολής. Αυτό σημαίνει ότι χωνεύουμε καλύτερα το φαγητό μας και άρα μπορούμε να απορροφήσουμε περισσότερα συστατικά. Αν κάποιος παρουσιάζει πεπτικά προβλήματα, συνδυασμοί με πικρές τροφές όπως π.χ. σαλάτα με ταραξάκο (γνωστό και ως ραδίκι του βουνού) πριν από ένα μεγάλο γεύμα, μπορούν να βοηθήσουν.

Βοηθούν στην εξισορρόπηση της γεύσης

Ίσως να μην το είχατε σκεφτεί ποτέ, αλλά η γεύση μας είναι κάτι που «εκπαιδεύεται» και οι πικρές τροφές μας βοηθούν να οδηγήσουμε τον εαυτό μας σταδιακά στο να καταναλώνει πιο υγιεινές τροφές, σύμφωνα με τους ειδικούς. Κάθε φορά, λοιπόν, που καταναλώνετε τροφές όπως πικρά λαχανικά (ρόκα, κατσαρό λάχανο, άνηθο κ.ο.κ.), αυξάνετε την όρεξή σας για πιο υγιεινές επιλογές, κάτι που έχει σημαντικό όφελος μακροπρόθεσμα.

Παίζουν ρόλο στην αποτοξίνωση του ήπατος

Πράσινα λαχανικά όπως αντίδι, κατσαρό λάχανο, ραντίτσιο, ταραξάκο, ρόκα περιέχουν φυτοχημικά που υποστηρίζουν τη λειτουργία του ήπατος, το οποίο διαχειρίζεται τη χοληστερίνη, εξισορροπεί ορμόνες, αποτοξινώνει το αίμα και μεταβολίζει τα λίπη. Πέραν τούτου, τα πράσινα λαχανικά είναι πλούσια σε βιταμίνες A, C και Κ μεταξύ άλλων, μέταλλα όπως ασβέστιο, κάλιο και μαγνήσιο, αλλά και φυτικές ίνες. Η ρόκα, για παράδειγμα, είναι πλούσια σε βήτα καροτίνη, βιταμίνη C, ασβέστιο και σίδηρο και το κατσαρό λάχανο σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, φυτικές ίνες, βιταμίνη C, βιταμίνες Β κ.ά.

Μας κρατούν μακριά από γλυκά

Οι φυτικές ίνες των πράσινων λαχανικών, πικρών και μη, συμβάλλουν στη μείωση της επιθυμίας μας για γλυκά, οπότε είναι ένα έξυπνο κόλπο που μπορείτε να κάνετε για να αντισταθείτε στα λιπαρά, τη ζάχαρη και τις θερμίδες τους. Σημειώστε ότι οι ενήλικες πρέπει να καταναλώνουν 8 με 10 φλιτζάνια φρούτα και λαχανικά καθημερινά και ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα, οι φυτικές ίνες πρέπει να φτάνουν τα 25-30 γραμμάρια την ημέρα, ενώ οι διαβητικοί ακόμη περισσότερο.

Tip: Αν η πικρή γεύση σας απωθεί, δοκιμάστε να συνδυάσετε με τις τροφές αυτές μύρτιλα, χουρμάδες, φράουλες και άλλα λαχανικά, έτσι ώστε να εξισορροπήσετε γεύσεις και υφές.