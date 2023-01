Η Sarah Jessica Parker κυκλοφόρησε την τσάντα που λάτρεψε η Carrie Bradshaw

Μπορεί η Carrie Bradshaw να είχε την ντουλάπα που όλες θα ζηλεύαμε, η Sarah Jessica Parker, ωστόσο, καταφέρνει να είναι ακόμη πιο… fabulous από την περσόνα που υποδύθηκε για 6 σεζόν, 2 ταινίες και bonus 10 επεισόδια του And Just Like That.

Απόδειξη αυτού, μεταξύ άλλων, είναι και η τσάντα που κυκλοφόρησε με τη Fendi και είναι ήδη διαθέσιμη προς πώληση.

Η τσάντα αυτή, όμως, έχει τη δική της ιστορία, αφού η Carrie Bradshaw την είχε σε πολλά επεισόδια του Sex and The City –μια μοβ baguette με παγιέτες που της την είχαν κλέψει, αλλά αργότερα έκανε την εμφάνισή της ξανά στο And Just Like That, όπως και στην Sex and the City-inspired Fendi καμπάνια το 2019. Έτσι, λοιπόν, η Fendi κάλεσε την Sarah Jessica Parker για να γιορτάσουν την 25η επέτειο της τσάντας, όπως της αξίζει.