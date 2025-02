Deloitte: Διαφορετικός και βραδύτερος ο ρυθμός υιοθέτησης του Generative AI από τις επιχειρήσεις

Η διεθνής έρευνα της Deloitte για το τέταρτο τρίμηνο του 2024, με τίτλο «The State of Generative AI in the Enterprise 2024», αποκαλύπτει ότι, παρά την ταχεία εξέλιξη του GenAI, οι οργανωτικές αλλαγές στους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις εξελίσσονται με βραδύτερους ρυθμούς.

Ο δείκτης απόδοσης επένδυσης (ROI) της τεχνητής νοημοσύνης είναι ενθαρρυντικός, ωστόσο το κανονιστικό πλαίσιο και η διαχείριση κινδύνων εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικές προκλήσεις. Παράλληλα, η χρήση των συστημάτων Αgentic AI (Αυτόνομων Συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης που δρουν με ελάχιστη ή καμία ανθρώπινη παρέμβαση) αυξάνεται, με τις επιχειρήσεις να προχωρούν στην υιοθέτησή του με τον δικό τους ρυθμό, ώστε να δημιουργήσουν μακροπρόθεσμη αξία.

Βασικά Σημεία της έρευνας:

Αργός ο ρυθμός των οργανωτικών αλλαγών στις επιχειρήσεις: Παρότι η τεχνολογία του GenAI εξελίσσεται με εντυπωσιακή ταχύτητα, οι οργανωτικές αλλαγές παραμένουν δύσκολες, με περισσότερα από τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων να αναφέρουν ότι το 30% ή λιγότερo από τις αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν πλήρως στους επόμενους τρεις έως έξι μήνες.

Αποδοτικότητα επενδύσεων: Παρά το γεγονός ότι ο χρόνος απόδοσης αξίας υπερβαίνει τον αναμενόμενο, σχεδόν τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων ανέφεραν ότι το πιο προηγμένο σύστημα GenAI που έχουν υλοποιήσει ανταποκρίνεται ή υπερβαίνει τις προσδοκίες τους όσον αφορά στην απόδοση της επένδυσής τους. Οι κλάδοι της κυβερνοασφάλειας και της πληροφορικής ξεχωρίζουν για τη θετική απόδοσή τους και την ανάπτυξη κλίμακας που ακολουθούν.

Άνοδος Agentic AI: Το Agentic AI θεωρείται βασικός παράγοντας βιώσιμης ανάπτυξης, με το 26% των οργανισμών να διερευνά ενεργά την ανάπτυξη αυτόνομων AΙ Agents. Ωστόσο, η ρυθμιστική αβεβαιότητα και οι προκλήσεις στη διαχείριση κινδύνων παραμένουν σημαντικά εμπόδια.

Γιατί είναι σημαντική η έρευνα

Η τέταρτη τριμηνιαία έκδοση της έκθεσης “State of Generative AI in the Enterprise”, που παρουσιάστηκε από το Deloitte ΑΙ Institute™, σκιαγραφεί το παρόν τοπίο υιοθέτησης και ανάπτυξης του GenAI κι εξετάζει πώς οι οργανισμοί ξεπερνούν τα εμπόδια για να δημιουργήσουν αξία σε μεγάλη κλίμακα. Η τελευταία έκδοση, με τίτλο «The State of Generative AI in the Enterprise: Generating a new future » , βασίζεται σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 2.773 διευθυντικών στελεχών (director έως C-suite) σε 14 χώρες. Παρά τα διαφορετικά επίπεδα εξειδίκευσης στο Gen AI, όλοι έχουν εμπειρία στον κλάδο του GenAI και ήδη δοκιμάζουν ή εφαρμόζουν λύσεις GenAI στους οργανισμούς τους.

Στην έκθεση περιλαμβάνονται επίσης μελέτες που αναδεικνύουν πως το GenAI:

Ενισχύει την ασφάλεια του λογισμικού στον τραπεζικό κλάδο

Επιταχύνει τις πωλήσεις στον κλάδο της τεχνολογίας

Βελτιστοποιεί τη δημιουργία περιεχομένου για τον κλάδο των καταναλωτικών προϊόντων.

Η υιοθέτηση του GenAI ακολουθεί τον ρυθμό των επιχειρήσεων, όχι της τεχνολογίας

Ο αρχικός ενθουσιασμός για το GenAI έχει μετατραπεί σε μια πιο ρεαλιστική θετική στάση από τις διοικήσεις των επιχειρήσεων. Πάνω από τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι μόνο το 30% ή λιγότερο των αλλαγών θα εφαρμοστούν πλήρως σε 3-6 μήνες, δείχνοντας ότι οι οργανωτικές αλλαγές κινούνται με διαφορετικούς ρυθμούς. Παρόλα αυτά, το 78% σκοπεύει να αυξήσει τις δαπάνες για το GenAI το επόμενο οικονομικό έτος, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να αξιολογήσουν τις λύσεις που θα τους προσφέρουν τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία.

Το ρυθμιστικό πλαίσιο και η διαχείριση ρίσκου οι βασικοί λόγοι για τον διαφορετικό ρυθμό υιοθέτησης

Καθώς οι επιχειρήσεις και οι νομοθέτες καλούνται να ρυθμίσουν το GenAI, μια τεχνολογία που συνεχώς εξελίσσεται, η ανάγκη για δράση γίνεται επιτακτική. Η συμμόρφωση με το ρυθμιστικό πλαίσιο αποτελεί πλέον το μεγαλύτερο εμπόδιο στην υιοθέτησή του, με το ποσοστό των ανησυχιών να αυξάνεται από 28% σε 38% μέσα στο 2024. Παράλληλα, το 69% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι η πλήρης εφαρμογή του θα απαιτήσει πάνω από έναν χρόνο, αναδεικνύοντας την ανάγκη για στρατηγικό σχεδιασμό και στοχευμένες αποφάσεις.

Η κλιμάκωση του Gen AI βρίσκεται σε εξέλιξη — ορισμένοι κλάδοι προηγούνται

Η υιοθέτηση του GenAI εξελίσσεται στρατηγικά, με πολλές επιχειρήσεις να το αξιοποιούν για ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η απόδοση επένδυσης (ROI) είναι γενικά θετική, με το 20% να αναφέρει ROI άνω του 31%. Ο κλάδος της πληροφορικής προηγείται, καθώς το 28% των επιχειρήσεων διαθέτει προηγμένες πρωτοβουλίες GenAI. Οι εφαρμογές κυβερνοασφάλειας ξεχωρίζουν επίσης, με το 44% να δηλώνει υψηλότερη απόδοση επένδυσης. Ωστόσο, η πλήρης ενσωμάτωση παραμένει πρόκληση, απαιτώντας σταδιακή υιοθέτηση και συνεργασίες.

Το Agentic AI κερδίζει έδαφος, με το 26% των οργανισμών να διερευνούν εκτενώς την ανάπτυξη αυτόνομων GenAI agents και το 42% σε μικρότερο βαθμό. Αυτά τα συστήματα μπορούν να επιτύχουν στόχους με ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση, επιταχύνοντας τη δημιουργία αξίας. Ωστόσο, προκλήσεις όπως η ρυθμιστική αβεβαιότητα, η διαχείριση κινδύνων και οι ελλείψεις δεδομένων παραμένουν, ενώ η αυξημένη πολυπλοκότητα των Agentic AI συστημάτων μπορεί να επιδεινώσει τα υπάρχοντα εμπόδια

Σχετικά με την έκθεση «The State of Generative AI in the Enterprise»

Αυτή είναι η τέταρτη έκδοση μιας σειράς τριμηνιαίων ερευνών που στοχεύουν στην παρακολούθηση της υιοθέτησης του GenAI από τις επιχειρήσεις. Η έρευνα βασίζεται στην καθιερωμένη έκθεση της Deloitte «The State of Generative AI in the Enterprise», η οποία διεξάγεται κάθε χρόνο, εδώ και έξι χρόνια. Η τρέχουσα φάση της έρευνας, που πραγματοποιήθηκε μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου 2024, περιέλαβε 2.773 ηγέτες επιχειρήσεων και τεχνολογίας με εξειδίκευση στο GenAΙ. Οι συμμετέχοντες ήταν άμεσα εμπλεκόμενοι σε πιλοτικά ή εφαρμοσμένα έργα GenAI σε μεγάλους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε δεκατέσσερις χώρες και έξι κλάδους: καταναλωτικά προϊόντα, ενέργεια, βιομηχανία και φυσικοί πόροι, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, επιστήμες ζωής και υγείας, τεχνολογία, μέσα μαζικής ενημέρωσης και τηλεπικοινωνίες, καθώς και δημόσιες υπηρεσίες και κυβερνητικοί φορείς.