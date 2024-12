Metlen: Κατέθεσε την αίτηση για εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου

Ο σχετικός φάκελος κατατέθηκε σήμερα, Δευτέρα, το πρωί στις αρμόδιες αρχές του LSE, κατά τις ίδιες πηγές.

Οι μετοχές της εταιρείας διαπραγματεύονται σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών και η αίτηση αφορά την ταυτόχρονη διαπραγμάτευση των μετοχών στον FTSE 100 και στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Metlen Energy & Metals filed an application Monday to list shares on the London Stock Exchange https://t.co/9AFwnyVJyJ

