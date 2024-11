Huawei: «Τεχνητή Νοημοσύνη Παντού» στο Forum της Κωνσταντινούπολης

Στο πλαίσιο του 10ου Ultra-Broadband Forum (UBBF 2024), που διοργάνωσε η Huawei στην Κωνσταντινούπολη, στην Τουρκία, με κεντρικό θέμα: “Τεχνητή Νοημοσύνη Παντού με UBB Advanced”, διεθνείς πάροχοι, βιομηχανικοί εταίροι, ρυθμιστικές αρχές, οργανισμοί τυποποίησης, και άλλοι παράγοντες του κλάδου συναντήθηκαν για να συζητήσουν τις τρέχουσες προκλήσεις.

Ο David Wang, Εκτελεστικός Διευθυντής της Huawei και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Υποδομών ICT, εκφώνησε ομιλία με θέμα “Το UBB Advanced Ανοίγει τον Δρόμο προς τη Νοημοσύνη Παντού” – (“UBB Advanced Paves the Way to All Intelligence”). Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, μοιράστηκε τις πιο πρόσφατες απόψεις του για τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης (AI) και επεξήγησε τη στρατηγική της Huawei για την «Τεχνητή Νοημοσύνη Παντού». Πρότεινε επίσης μια νέα κατεύθυνση για τη συνεργατική ανάπτυξη της UBB και της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) για να βοηθήσει τη βιομηχανία να φτάσει γρηγορότερα στον ευφυή κόσμο.

Καινοτομία σε 2 τομείς

Στην ομιλία του, ο Wang σημείωσε: «Η Huawei συνεχίζει να καινοτομεί εστιάζοντας σε δύο τομείς: “UBB for AI “ και ”AI for UBB”. Οι καινοτομίες που εφαρμόζουμε στο πλαίσιο του UBB για το AI βασίζoνται στη εξαιρετικά μεγάλη χωρητικότητα, στην ντετερμινιστική γρήγορη απόκριση του δικτύου (deterministic low latency) και στην αρχιτεκτονική δικτύου. Οι βελτιώσεις των δυνατοτήτων του δικτύου που έχουμε επιτύχει υποστηρίζουν την ανάπτυξη AI υψηλότερης ποιότητας, η οποία θα βοηθήσει τους παρόχους να επιτύχουν επιχειρηματική ανάπτυξη. Οι καινοτομίες που εφαρμόζουμε στο πλαίσιο του AI για το UBB βελτιώνουν την εμπειρία του δικτύου, επιταχύνουν την παροχή υπηρεσιών και εξορθολογήζουν τη λειτουργία και διαχείριση του δικτύου. Αυτό βοηθά τους παρόχους να δημιουργήσουν αυτόνομα δίκτυα».

Στο τέλος της ομιλίας του, ο Wang κάλεσε ολόκληρη τη βιομηχανία UBB να αγκαλιάσει ενεργά την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, επιδιώκοντας την καινοτομία στις τεχνολογίες δικτύων UBB Advanced για μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα. Υποστήριξε επίσης τη βιομηχανική επώαση νέων έξυπνων υπηρεσιών, πέραν των νέων δυνατοτήτων δικτύου, λέγοντας ότι οι νέες συνεργασίες και επιχειρηματικές ευκαιρίες στις εφαρμογές AI θα οδηγήσουν στη μετατροπή των έξυπνων υπηρεσιών και στην ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων.

Σε μια διαφορετική κεντρική ομιλία, ο Bob Chen, Πρόεδρος της Optical Business Product Line της Huawei, παρουσίασε την εισήγηση του με τίτλο: «Δημιουργία ενός AI-Centric F5.5G All-Optical Δικτύου AI για Νέα Ανάπτυξη» – (Build an AI-Centric F5.5G All-Optical Network for New Growth). Ο Bob Chen σημείωσε ότι στην εποχή της AI, κάποιοι πάροχοι θα μετασχηματιστούν σε παρόχους υπηρεσιών AI, ενώ άλλοι θα συνεργαστούν με τρίτους για να παρέχουν υπηρεσίες όπως υπολογιστική ισχύ AI και εφαρμογές AI.

Τα κλειδιά για την επιχειρηματική πορεία

Για τους παρόχους, η κατασκευή ισχυρών δικτύων υποδομής και η “ενίσχυση της υπολογιστικής ικανότητας μέσω των δικτύων” θα είναι το κλειδί για την επιχειρηματική επιτυχία στην εποχή της AI. Η συνεργασία μεταξύ συσκευών και υπολογιστικού νέφους και η έξυπνη εκπαίδευση υπολογιστικών συστημάτων απαιτούν υψηλό εύρος ζώνης δικτύου, χαμηλή καθυστέρηση και υψηλή αξιοπιστία. Η Huawei καινοτομεί συνεχώς στο UBB Advanced (F5.5G) στον τομέα της οπτικής μετάδοσης, της οπτικής πρόσβασης και της πλατφόρμας διαχείρισης και ελέγχου, βοηθώντας τους παρόχους να κατασκευάσουν δίκτυα οπτικής ίνας που επικεντρώνονται στην AI.

“Η επόμενη δεκαετία θα φέρει την ταχεία εξάπλωση της AI,” δήλωσε ο Bob Chen. “Η Huawei επιθυμεί να συνεργαστεί με τους βιομηχανικούς εταίρους για να δημιουργήσει ένα δίκτυο οπτικής ίνας AI-centric F5.5G, επεκτείνοντας την οπτική μεταγωγή σε data centers και σε κεντρικούς κόμβους μητροπολιτικών περιοχών, κατασκευάζοντας premium δίκτυα για την οπτική πρόσβαση με κερδοφορία από την κάλυψη, το εύρος ζώνης και την εμπειρία και ενσωματώνοντας πλήρως τις δυνατότητες AI στην πλατφόρμα διαχείρισης και ελέγχου. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να επιταχύνουμε τη διάδοση της AI και να πετύχουμε νέα επιχειρηματική ανάπτυξη μαζί στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης!”.

