Οι τεχνολογίες του μέλλοντος στο επίκεντρο του AWS Day powered by Logicom

Οι τελευταίες τάσεις της τεχνολογίας με θεματολογίες όπως cloud computing, στρατηγικές ψηφιακού μετασχηματισμού, τεχνητή νοημοσύνη (AI), μηχανική μάθηση (ML), ασφάλεια κ.α., καθώς και ανάλυση για πώς αυτές οι τεχνολογίες μπορούν να ενισχύσουν την απόδοση και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων είναι το βασικό αντικείμενο του AWS Day powered by Logicom.

Η εκδήλωση έχει προγραμματιστεί για τις 19 Νοεμβρίου 2024, στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» και στόχο έχει να φέρει κοντά επαγγελματίες του κλάδου της τεχνολογίας για μια ημέρα αφιερωμένη στις καινοτομίες του μέλλοντος.

Στο επίκεντρο της ημερίδας θα βρίσκεται η Partner Expo, όπου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να αλληλεπιδράσουν με συνεργάτες της AWS και να ανακαλύψουν νέες λύσεις για την ενίσχυση της υποδομής τους στο cloud και την ενσωμάτωση δυνατοτήτων τεχνητής νοημοσύνης στη λειτουργία τους.

Στο ειδικά διαμορφωμένο «Ask an Expert» booth, πιστοποιημένοι experts της AWS θα μοιράζονται με τους επισκέπτες πρακτικές συμβουλές για το πως μπορούν να αντιμετωπιστούν οι σύγχρονες προκλήσεις των επιχείρησεων με λύσεις cloud. Ενώ στα εξειδικευμένα breakout sessions της ημερίδας θα αναλυθούν θεματικές ενότητες όπως το cloud governance και η εφαρμογή AI λύσεων που βελτιστοποιούν τις διαδικασίες για κάθε επιχείρηση.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν και η ημερίδα απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες του κλάδου που επιθυμούν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους και να εξερευνήσουν τις ευκαιρίες που φέρνει το cloud computing και ο ψηφιακός μετασχηματισμός για τις επιχειρήσεις τους.

Κεντρικοί Ομιλητές θα είναι οι Θεόδωρος Σκυλακάκης – Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Θανάσης Πατσάκας – Country Manager Greece, Cyprus, & Malta, AWS, Andy Kinsella – CEO, Aer Soléir, Μιχάλης Παπαηρακλέους – Executive Director of Distribution, Logicom Public Ltd, Gary Garyfalos, Managing Director, JPMorgan Chase & Co, Ιπποκράτης Πανδής, Vice President – Distinguished Engineer, AWS.