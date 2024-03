JW Marriott: Στην Κρήτη το 2025 το πρώτο ξενοδοχείο στην Ελλάδα

Τη συνεργασία της με την εταιρεία Βασιλάκης Α.Ε. για να φέρει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το brand JW Marriott ανακοίνωσε η Η Marriott International, Inc.

Το JW Marriott Crete Resort & Spa, που αναμένεται να ανοίξει το 2025 στο Μαράθι Χανίων, θα εκτείνεται σε 100 στρέμματα και θα αποτελεί ένα καταφύγιο για τους ταξιδιώτες που αναζητούν μια πολυτελή απόδραση, σε συνδυασμό με εξαιρετικές υπηρεσίες και ολιστικές εμπειρίες ευεξίας.

Η SWOT Hospitality θα συνεργαστεί με τη Βασιλάκης Α.Ε. και τη Marriott International ως η διαχειρίστρια εταιρεία του ξενοδοχείου.

«Η Ελλάδα παραμένει ένας από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς για τον σημερινό παγκόσμιο ταξιδιώτη και η υπογραφή του JW Marriott Crete Resort & Spa αντικατοπτρίζει τη συνεχή ζήτηση που παρατηρούμε για πολυτελή καταλύματα σε όλη τη χώρα», δήλωσε ο Jerome Briet, Chief Development Officer, Europe, Middle East & Africa, Marriott International. «Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τη Βασιλάκης Α.Ε. και τη SWOT Hospitality για να παρουσιάσουμε στην Κρήτη την εξαιρετική φιλοξενία, τον προσεγμένο σχεδιασμό και τις πλούσιες εμπειρίες που πρεσβεύει η JW Marriott», είπε.

Σχεδιασμένο από το αναγνωρισμένο αρχιτεκτονικό γραφείο Block722, το JW Marriott Crete Resort & Spa αναμένεται να συνδυάσει τη σύγχρονη κομψότητα με την αυθεντική κρητική κληρονομιά. Το ξενοδοχείο θα αποτελείται από 160 πολυτελή δωμάτια, με όλες τις σουίτες και τις βίλες να διαθέτουν ιδιωτική πισίνα ή τζακούζι.

Ο σχεδιασμός του ξενοδοχείου περιλαμβάνει επίσης πολλαπλούς χώρους ευεξίας, καθώς και το διάσημο concept JW Garden.

Επίσης, οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε πέντε εστιατόρια και μπαρ, συμπεριλαμβανομένων ενός παραδοσιακού κρητικού εστιατορίου, και ενός μεσογειακού εστιατορίου, δίπλα στη θάλασσα. Επιπλέον, στις παροχές του ξενοδοχείου περιλαμβάνονται πισίνες, γυμναστήριο, beach club, spa και εμπειρίες Family by JW.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε το άνοιγμα του πρώτου ξενοδοχείου JW Marriott στην Ελλάδα, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο για την εταιρεία μας. Η συνεργασία με την SWOT Hospitality, γνωστή για την τεχνογνωσία της στη διαχείριση πολυτελών ξενοδοχειακών μονάδων, προδιαγράφει την επιτυχία του έργου», δήλωσε ο Αντώνης Βασιλάκης, ιδιοκτήτης της Βασιλάκης Α.Ε. και συμπλήρωσε: «Οι αξίες της JW Marriott συνάδουν με το όραμά μας για το ξενοδοχείο και είμαστε σίγουροι ότι μαζί θα αναβαθμίσουμε την εμπειρία φιλοξενίας στην Ελλάδα και θα θέσουμε νέα πρότυπα πολυτέλειας για τους επισκέπτες μας».

Το JW Marriott Crete Resort & Spa θα βρίσκεται στα περίχωρα της πόλης των Χανίων κατά μήκος της παραλίας του Μαραθίου, γνωστή για τα κρυστάλλινα νερά της, σε απόσταση οκτώ μόλις χιλιομέτρων από το αεροδρόμιο των Χανίων.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που ανακοινώνουμε μία ακόμη συνεργασία με τη Marriott International, και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την εμπιστοσύνη που μας έδειξε η εταιρεία Βασιλάκης Α.Ε.», δήλωσε ο Στέλιος Κουτσιβίτης, πρόεδρος της SWOT Hospitality. Όπως σημείωσε, «το JW Marriott Crete Resort & Spa φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει την πολυτελή φιλοξενία στη Μεσόγειο, ενώ παράλληλα αποδεικνύει τη δυνατότητα της Ελλάδας να προσελκύσει εμβληματικά ξενοδοχειακά brands και να καταστεί διεθνής πολυτελής προορισμός».

Η Marriott International

Η Marriott International, Inc., εδρεύει στη Bethesda, Maryland, ΗΠΑ και διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο περίπου 8.800 ξενοδοχείων υπό 30 κορυφαία brands, που εκτείνονται σε 139 χώρες και περιοχές. Διαχειρίζεται και αναπτύσσει μέσω franchise, ξενοδοχεία, καθώς και θέρετρα με χρονομίσθωση, σε όλο τον κόσμο. Η εταιρεία προσφέρει στους ταξιδιώτες το πολυβραβευμένο ταξιδιωτικό πρόγραμμα Marriott Bonvoy®.

Η JW Marriott

Η JW Marriott είναι μέρος του πολυτελούς χαρτοφυλακίου της Marriott International και αποτελείται από διακεκριμένα ξενοδοχεία και resorts σε όλο τον κόσμο. Το JW Marriott είναι ένας φόρος τιμής στον ιδρυτή της Marriott International, J. Willard “J.W.” Marriott, ο οποίος έθεσε ως προτεραιότητα τη δική του ευημερία ώστε να μπορεί να φροντίζει καλύτερα τους άλλους. Εμπνευσμένα από την προσέγγισή του στη ζωή και βασισμένα στην ολιστική ευεξία, τα ξενοδοχεία JW Marriott προσφέρουν ένα καταφύγιο σχεδιασμένο να επιτρέπει στους επισκέπτες να επικεντρωθούν στο να αισθάνονται παρόντες στο μυαλό, υγιείς στο σώμα και αναζωογονημένοι στο πνεύμα – μέσω προγραμμάτων και προσφορών που τους ενθαρρύνουν να συναντηθούν και να βιώσουν κάθε στιγμή στο έπακρο. Σήμερα υπάρχουν πάνω από 120 ξενοδοχεία JW Marriott σε σχεδόν 40 χώρες και περιοχές σε όλο τον κόσμο που απευθύνονται σε απαιτητικούς ταξιδιώτες που αναζητούν εμπειρίες που τους βοηθούν να είναι πλήρως παρόντες, να προωθούν ουσιαστικές συνδέσεις και να τρέφουν την ψυχή τους.

Η Βασιλάκης Α.Ε.

Η δραστηριότητα της Βασιλάκης Α.Ε. στον κλάδο ξεκίνησε με την ίδρυση της πρώτης εταιρείας εμπορίου ξυλείας στο Ηράκλειο Κρήτης, η οποία εξελίχθηκε στη μεγαλύτερη μονάδα της περιοχής. Αργότερα, η εταιρεία επέκτεινε τις δραστηριότητές της στις κατασκευές και τα οικοδομικά υλικά και προμήθευσε την αγορά με μια ευρύτερη γκάμα νέων προϊόντων που βελτίωσαν τα κατασκευαστικά αποτελέσματα. Βασική αρχή της εταιρείας είναι η διατήρηση των ηθικών αξιών και η ανάπτυξη μιας σταθερής σχέσης με την κοινωνία, τους ανθρώπους και το περιβάλλον. Η αποστολή της εταιρείας είναι να δημιουργεί αξία για πελάτες και συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα. Ο Αντώνιος Βασιλάκης επέκτεινε πρόσφατα την δραστηριότητα του και στον τουριστικό κλάδο, προχωρώντας σε στρατηγική συμφωνία για το άνοιγμα του πρώτου JW Marriott στην Ελλάδα που θα βρίσκεται στην περιοχή των Χανίων καθώς και το άνοιγμα ενός city hotel στο Ηράκλειο Κρήτης.

Η SWOT Hospitality

Σε λειτουργία από τον Μάιο του 2013, η SWOT Hospitality είναι μια κορυφαία εταιρεία διαχείρισης ξενοδοχείων με έδρα την Αθήνα, Ελλάδα, η οποία ειδικεύεται επιπλέον στη διαχείριση και ανάπτυξη ακινήτων, τη διαχείριση ξενοδοχείων και επενδύσεων, τη διαχείριση έργων και ανάπτυξη ξενοδοχείων, τις πωλήσεις, το μάρκετινγκ και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες.

H SWOT Hospitality διαχειρίζεται ένα portfolio ξενοδοχείων αξίας 300 εκ. ευρώ στην Ελλάδα και τη Ν.Α. Ευρώπη, και συνεργάζεται με τις πιο καταξιωμένες διεθνείς αλυσίδες ξενοδοχείων όπως η Hilton, η Marriott International Inc., η Hyatt Hotels Corporation, η Accor S.A., η Nikki Beach Hotels & Resorts έχοντας επίσης πιστοποίηση White Label Operator (WLO) από την Intercontinental Hotels & Resorts και την Leading Hotels of the World.

Έχει συμβάλει στην εξαγορά, κατασκευή και διαχείριση μερικών από των πιο υψηλού κύρους ξενοδοχεία, συνολικά άνω των 3,500 δωματίων και αξίας πλέον του 1δισ. ευρώ.