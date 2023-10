Πλαστικά Θράκης: Σε εφαρμογή 5ετές Στρατηγικό πλάνο Βιώσιμης Ανάπτυξης

Σταθερά στην υλοποίηση του 5ετούς Στρατηγικού Πλάνου Βιώσιμης Ανάπτυξης που βασίζεται σε έξι στρατηγικούς άξονες, κάθε ένας εκ των οποίων αναλύεται σε συγκεκριμένες δράσεις, ενέργειες και στόχους προχωρά η Πλαστικά Θράκης, σύμφωνα με την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022.

Oι άξονες αφορούν μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε όλες τις διαδικασίες, βελτίωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προΪόντων, υλοποίηση έργων κυκλικής οικονομίας, βελτίωση κοινωνικών πτυχών που επηρεάζουν τα ενδιαφερόμενα μέρη, διασφάλιση υπεύθυνης εταιρικής διακυβέρνησης, ευαισθητοποίηση και πιστοποίηση.

Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου, Δημήτριο Μαλάμο «η περιβαλλοντική μας στρατηγική, στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και της κλιματικής αλλαγής, περιλαμβάνει δράσεις όπως η παραγωγή βιώσιμων προϊόντων, η μείωση των αποβλήτων και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ανακύκλωσης, η επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου».

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2022 οι δράσεις και οι επιδόσεις του Ομίλου Πλαστικά Θράκης δείχνουν αύξηση χρήσης ανακυκλωμένης πρώτης ύλης με τη χρήση 13,4 χιλ. τόνων και αύξηση 17,2% σε σχέση με το 2021, ορθή διαχείριση αποβλήτων με στόχο τη συνεχή βελτίωση του ποσοστού τελικής διάθεσης προς υγειονομική ταφή, πιστοποίησης προϊόντων κατά RecyClass με στόχο την προαγωγή της ανακυκλωσιμότητας και τη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας.

Επιπλέον δείχνουν μείωση κατανάλωσης ενέργειας ως προς τον όγκο παραγωγής με τον δείκτη ενεργειακής έντασης να παρουσιάζει μείωση 3,5% σε σχέση με το 2021, χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με επέκταση των φωτοβολταϊκών πάνελ συνολικής ισχύος 6,7 MW, καταγραφή του ανθρακικού αποτυπώματος με τον δείκτη έντασης εκπομπών (scope 1, 2) ως προς τον όγκο παραγωγής να παρουσιάζει μείωση 1% σε σχέση με το 2021, στοχοθεσία Net Zero κατά Science Based Targets με δέσμευση θέσπισης επιστημονικών στόχων μείωσης ανθρακικού αποτυπώματος.

Ο όμιλος πέτυχε διεθνή αξιολόγηση CDP με διάκριση Β και άνοδο 2 βαθμίδων σε σχέση με το 2021, με τον παγκόσμιο μέσο όρο στο C και τον κλαδικό μέσο όρο στο Β, διεθνής αξιολόγηση EcoVadis με 5 ασημένιες διακρίσεις για τις επιδόσεις σε σχέση με την κοινωνία και το περιβάλλον, ενίσχυση της αλυσίδας αξίας μέσω της πλατφόρμας κυκλικής οικονομίας In the Loop με 130 συνεργαζόμενα μέλη.