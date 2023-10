Επίσκεψη Μ. Σχοινά στο Deloitte Alexander Competence Center στη Θεσσαλονίκη

Επίσκεψη στο Deloitte Competence Center (DACC), στο πρότυπο κέντρο τεχνογνωσίας, εκπαίδευσης και καινοτομίας στις νέες τεχνολογίες της Deloitte στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποίησε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής Μαργαρίτης Σχοινάς. Τον κ. Σχοινά υποδέχτηκε ο κ. Βασίλης Καφάτος, Partner της Deloitte Ελλάδος και Πρόεδρος του DACC.

Visited ⁦⁦@Deloitte⁩’s Alexander Competence Center in Thessaloniki, the largest excellence competence hub in Europe.

Upskilling and reskilling options for our youth. Talent pool, European Degree and Cybersecurity in focus.

H Θεσσαλονίκη κέντρο οικονομίας της γνώσης. pic.twitter.com/JC8vA3lSv3

— Margaritis Schinas (@MargSchinas) October 6, 2023