Πρόσω ολοταχώς για το μέλλον: οι νέες δεξιότητες και η εκπαίδευση των ναυτιλιακών στελεχών

Δύο ναυτιλιακά μεταπτυχιακά προγράμματα τα οποία απευθύνονται σε διαφορετικές βαθμίδες στελεχών έρχονται να δώσουν την απάντηση. Συγκεκριμένα, το MBA with Shipping και το MSc in Shipping Management, από το Alba Graduate Business School, Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος.

Το MBA with Shipping, το πρώτο MBA στην Ελλάδα με εξειδίκευση στη ναυτιλία, είναι ειδικά σχεδιασμένο για να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των «μεσαίων και ανώτερων» στελεχών του χώρου. Aπόφοιτοι του προγράμματος είναι σήμερα γνωστά διευθυντικά στελέχη τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

Το δεύτερο, το MSc in Shipping Management, έχει σχεδιαστεί με στόχο να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες του κλάδου κυρίως σε νεοεισερχόμενα στελέχη στην αγορά. Το διεθνές αυτό πρόγραμμα με φοιτητές από όλο τον κόσμο, μετρά πάνω από 10 χρόνια επιτυχημένης λειτουργείας. Σύμφωνα με το «Eduniversal Best Master Ranking 2022», το MSc in Shipping Management του Alba κατατάσσεται 12ο στα καλύτερα 50 προγράμματα ναυτιλιακών σπουδών παγκοσμίως. Είναι ένα πρωτοπόρο πρόγραμμα που δίνει ιδιαίτερη έμφαση όχι μόνο στη θεωρητική, αλλά και στην εμπειρική γνώση. Παράλληλα με την παρακολούθηση των μαθημάτων, οι φοιτητές του προγράμματος συμμετέχουν σε μία σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, όπως επισκέψεις σε ναυτιλιακές εταιρείες, ναυπηγεία, λιμάνια εμπορικά πλοία, ναυτιλιακά συνέδρια, εκπαιδευτικά ταξίδια στο εξωτερικό, κ.ά. Οι δραστηριότητες αυτές δίνουν τη δυνατότητα στους φοιτητές να κατανοήσουν σε βάθος τους μηχανισμούς, τα οφέλη, τους κανόνες και την ιστορία του κλάδου της ναυτιλίας, καθώς και να αισθανθούν μέρος του. Επιπλέον, μέρος του προγράμματος αποτελεί και η πρακτική άσκηση, όπου οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν εμπειρία σε μερικές από τις πιο γνωστές ναυτιλιακές εταιρείες, χάρη στο δίκτυο του Alba.

Και τα δύο προγράμματα ξεχωρίζουν για τον επίκαιρο χαρακτήρα τους και την επαφή που διατηρούν με τον κλάδο, καθώς έχουν σχεδιαστεί και ανανεώνονται σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στη ναυτιλία. Αυτό επιτυγχάνεται σε συνεργασία με την Ακαδημαϊκή Επιτροπή, που απαρτίζεται από διεθνούς φήμης ακαδημαϊκούς, και την Επιχειρηματική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από μια ομάδα δεκαοκτώ επίλεκτων στελεχών της ναυτιλίας.

Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελούν και οι επώνυμες υποτροφίες για τα προγράμματα ναυτιλίας, που προσφέρονται σε συνεργασία με σημαντικούς φορείς και εταιρείες όπως: η Ένωση Ελλήνων Ναυλομεσιτών, η Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού, το International Propeller Club Piraeus, το Green Award, η Wista Hellas, και η εταιρεία Seanergy.

Ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω οι απόφοιτοί του Alba έχουν άμεση επαγγελματική αποκατάσταση τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε χώρες του εξωτερικού όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Νορβηγία, η Σιγκαπούρη, κ.ά.

Τέλος, σε συνεργασία με το τμήμα Executive Development, το Alba προσφέρει παράλληλα με τα δύο ακαδημαϊκά ναυτιλιακά προγράμματα και εξειδικευμένα σεμινάρια ανάπτυξης στελεχών και mini MBAs ειδικά σχεδιασμένα για ναυτιλιακές εταιρείες και οργανισμούς. Τα εκπαιδευτικά αυτά προγράμματα έχουν ως στόχο να προσθέσουν αξία στις εταιρείες/οργανισμούς εφοδιάζοντας τα στελέχη τους με σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες.

