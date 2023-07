Γιάννης Κωνσταντινίδης (ΟΤΕ): Υστερεί ακόμη ο ψηφιακός μετασχηματισμός

«Οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν κάνει βήματα προς τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό, ωστόσο, οι περισσότερες αντιλαμβάνονται τον ψηφιακό μετασχηματισμό με όρους της 3ης βιομηχανικής επανάστασης και όχι της 4ης».

Σύμφωνα με τον Γιάννη Κωνσταντινίδη, Chief Officer Στρατηγικής, Μετασχηματισμού και Παρόχων Ομίλου ΟΤΕ, ο ψηφιακός μετασχηματισμός στις ελληνικές επιχειρήσεις «θα μπορούσε να πάει και καλύτερα», ενώ τα επόμενα χρόνια πρέπει να εστιάσουμε στις τεχνολογίες αιχμής, όπως είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) το διαδίκτυο των πραγμάτων (ΙοΤ) και το Cloud (υπολογιστικό σύννεφο).

Ο κ. Κωνσταντινίδης στη συνέντευξή του στη «Ν» αναφέρεται στη ζήτηση για υπηρεσίες οπτικής ίνας στα σπίτια (FTTH), και στο κατά πόσο είναι θέμα τιμολογίων, επισημαίνοντας ότι σε κάθε νέα αγορά το σημείο καμπής που αλλάζει τη δυναμική της είναι να δημιουργηθεί η λεγόμενη κρίσιμη μάζα των πελατών, κάτι που ακόμα δεν υφίσταται.

Ακόμη, ο Chief Officer Στρατηγικής, Μετασχηματισμού και Παρόχων Ομίλου ΟΤΕ, σημειώνει ότι η πραγματική έκρηξη των δυνατοτήτων του 5G θα γίνει με το 5G Standalone η διάθεση του οποίου θα ξεκινήσει από την Cosmote στα τέλη του 2023, ενώ επίσης όσο αφορά το FTTH τονίζει: «Μέσα σε μια δεκαετία, αλλάζουμε εξ’ ολοκλήρου την υποδομή, το connectivity platform της χώρας, που αποτελεί το νευρικό της σύστημα. Δεν είναι εύκολο. Και δεν πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο.»

Ολόκληρη η συνέντευξη με τον κ. Κωνσταντινίδη έχει ως εξής:

Ένα από τα στοιχήματα του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας είναι η ψηφιακή μετάβαση στις επιχειρήσεις, υπάρχει πρόοδος;

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα προς την ψηφιακή μετάβαση. Μάλιστα, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Παρατηρητηρίου του ΣΕΒ για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό, μια πολύ ουσιαστική δράση της Επιτροπής της Ψηφιακής Οικονομίας του ΣΕΒ, της οποίας ηγείται ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου μας, Μιχάλης Τσαμάζ, και στην οποία συμμετέχουμε και εμείς ενεργά, οι ελληνικές επιχειρήσεις την τελευταία 3ετία ανέβασαν το ρυθμό ψηφιοποίησής τους κατά πέντε περίπου φορές ταχύτερα από το μέσο όρο της ΕΕ.

Σίγουρα αυτό είναι μια θετική εξέλιξη. Ωστόσο, παρότι επιταχύναμε σημαντικά τον βηματισμό μας, οι επιχειρήσεις μας έχουν φτάσει μόνο στο 70% της μέσης ψηφιακής ωριμότητας στα 27 κράτη μέλη της Ένωσης. Επομένως έχουμε αρκετό δρόμο ακόμη μπροστά μας.

Ένα άλλο σημείο που έχει ενδιαφέρον, το οποίο επίσης αναδεικνύεται στην μελέτη του Ψηφιακού Παρατηρητηρίου του ΣΕΒ, είναι ότι, με εξαίρεση τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι περισσότερες ελληνικές εταιρείες αντιλαμβάνονται τον ψηφιακό μετασχηματισμό με όρους της 3ης βιομηχανικής επανάστασης και όχι της 4ης.

Τι σημαίνει πρακτικά αυτό;

Εστιάζουμε δηλαδή ακόμη στην ανάπτυξη συστημάτων ERP αντί να υιοθετούμε τεχνολογίες AI, ΙοΤ και Cloud. Ενδεικτικά, το ποσοστό των επιχειρήσεων που έχουν μεταβεί πλήρως στο Cloud φτάνει οριακά κοντά στο 10%, ενώ το ποσοστό εκείνων που χρησιμοποιούν εκτεταμένα την Τεχνητή Νοημοσύνη για τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων είναι μόλις στο 3%.

Θα πρέπει λοιπόν, στα επόμενα χρόνια να εστιάσουμε σε αυτές τις τεχνολογίες αιχμής.

Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των Ελληνικών Επιχειρήσεων για 3 λόγους: α) την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη τους μέσα από τα ψηφιακά κανάλια που αξιοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη, β) την ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους μέσα από το ηλεκτρονικό εμπόριο και γ) την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας μέσα από τις τεχνολογίες Cloud και ΙοΤ.

Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ένα τεράστιο δώρο που μπορεί να βοηθήσει στον τομέα αυτό, αρκεί οι επιχειρήσεις να το αξιοποιήσουν.

Υπάρχει ενδιαφέρον; Σας χτυπούν την πόρτα οι επιχειρήσεις για ψηφιακές λύσεις;

Ναι, αλλά θα μπορούσε να πάει και καλύτερα. Ιδίως σε ό,τι αφορά τις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, που υστερούν σημαντικά σε σχέση με τις μεγάλες σε ψηφιακή ωριμότητα. Αυτό που πρέπει να γίνει αντιληπτό είναι, ότι με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ανοίγουν οι ορίζοντες και αυξάνεται η βάση στην οποία απευθυνόμαστε. Ακόμα και μία μικρή επιχείρηση π.χ. στις Σέρρες μπορεί να πουλήσει τα προϊόντα της σε όλο τον κόσμο. Όποια επιχείρηση δεν αγκαλιάσει τις τεχνολογικές εξελίξεις, είναι σαφές ότι θα μείνει πίσω ή και θα χαθεί. Είναι ζήτημα βιωσιμότητας.

Από την ανταπόκριση των χρηστών στο FTTH είστε ικανοποιημένοι;

Καταρχάς, η ζήτηση για ευρυζωνικές υπηρεσίες δεν δημιουργείται «εν κενώ», αλλά προφανώς συναρτάται με τη γενικότερη ψηφιακή ωριμότητα της κοινωνίας και της χώρας. Την αξιοποίηση δηλαδή των ψηφιακών τεχνολογιών από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Αυτός είναι ο κύριος παράγοντας που διαμορφώνει τη ζήτηση.

Επίσης όταν μιλάμε για ζήτηση ευρυζωνικών υπηρεσιών, τον πελάτη δεν τον ενδιαφέρει αν η τεχνολογία είναι από χαλκό, από Vectoring ή από FTTH. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να έχει την ταχύτητα που χρειάζεται, στην ποιότητα που επιθυμεί για να κάνει τη δουλειά του.

Σήμερα βλέπουμε ότι οι περισσότεροι πελάτες καλύπτουν τις ανάγκες τους με ταχύτητες της τάξης των 100Μbps, ανάγκη η οποία καλύπτεται με σχετική επάρκεια από τα δίκτυα vectoring/FTTC. Όσο προχωράμε και ψηφιακοποιείται το Δημόσιο και οι επιχειρήσεις, οι ανάγκες για υψηλότερες ταχύτητες θα αυξάνονται.

Επιπλέον, η ποιότητα και η σταθερότητα που παρέχουν οι υπηρεσίες FTTH υπερέχει σαφέστατα έναντι των υπηρεσιών χαλκού. Καθώς λοιπόν τα επόμενα χρόνια θα μπαίνουν στην «εξίσωση της ζήτησης» τόσο οι υψηλότερες ταχύτητες, όσο και η καλύτερη εμπειρία του πελάτη, θα δούμε σημαντική επιτάχυνση της ζήτησης υπηρεσιών FTTH.

Και βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα δίκτυα και τις υποδομές επιβάλλεται να τα βλέπουμε με όρους μέλλοντος. Η στρατηγική μας στον Όμιλο ΟΤΕ είναι μακροπρόθεσμη. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε δικτυακές υποδομές για τα επόμενα χρόνια, τις επόμενες δεκαετίες. Για τη χώρα μας η Ψηφιακή Μετάβαση είναι μια από τις κορυφαίες στρατηγικές προτεραιότητες της δεκαετίας που διανύουμε. Κι εμείς ως η μεγαλύτερη εταιρεία τεχνολογίας της χώρας, οδηγούμε την Ψηφιακή Μετάβαση στο κομμάτι των δικτύων και ψηφιακών υποδομών. Αυτό αποδεικνύεται εμπράκτως από το ότι ο Όμιλος ΟΤΕ είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής σε νέες τεχνολογίες και υποδομές στην Ελλάδα, υλοποιώντας πάνω από το 60% των επενδύσεων του κλάδου.

Μήπως η χαμηλή ζήτηση FTTH είναι και θέμα υψηλών τιμολογίων;

Δεν θεωρώ πως είναι θέμα τιμής. Εμείς μειώσαμε τις τιμές κατά περίπου 28% το τελευταίο οκτάμηνο. Πήραμε την πρωτοβουλία και διπλασιάσαμε όπου αυτό ήταν τεχνολογικά εφικτό τις ευρυζωνικές ταχύτητες των πελατών μας, χωρίς επιπλέον χρέωση. Αυτή τη στιγμή τα τιμολόγιά μας είναι «technology agnostic».

Πουλάμε στις ίδιες τιμές ανεξαρτήτως αν η υπηρεσία υλοποιείται πάνω από το Vectoring/FTTC ή πάνω από το FTTH. Να έχουμε ωστόσο υπόψη μας ότι σε κάθε νέα αγορά το σημείο καμπής που αλλάζει τη δυναμική της είναι να δημιουργηθεί η λεγόμενη κρίσιμη μάζα των πελατών. Και σε αυτό το σημείο οι δράσεις – κίνητρα από πλευράς Πολιτείας προκειμένου οι πολίτες να αγκαλιάσουν τις νέες τεχνολογίες είναι πολύ βοηθητικές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το κουπόνι SFBB που ήταν καταλυτικό για την προώθηση των συνδέσεων FTTH, αλλά και το Gigabit Voucher που αναμένουμε προς το τέλος της χρονιάς.

Επίσης, για αρκετούς πελάτες ανασταλτικός παράγοντας για να μεταβούν στο FTTH είναι οι εργασίες που πρέπει να γίνουν στο κτίριο για να φτάσει η ίνα μέσα στο σπίτι και ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.

Βλέπετε τα κτίριά μας δεν έχουν ετοιμαστεί για να υποστηρίξουν οπτικές ίνες. Επομένως εμείς για να προσφέρουμε την υπηρεσία σε κάποιον πελάτη θα πρέπει πρώτα να αλλάξουμε όλη την εσωτερική καλωδίωση του κτιρίου. Ειδικά σε πολυκατοικία, χρειάζεται να επιληφθεί ο διαχειριστής, να εγκριθεί η εγκατάσταση από τη συνέλευση, και μετά να γίνουν οι εργασίες αλλαγής της οπτικής υποδομής κτιρίων.

Η πολυπλοκότητα αυτή θα καμφθεί σημαντικά από το νέο κουπόνι Smart Readiness. Δίνει τη δυνατότητα να κινηθούν εκ των προτέρων οι διαδικασίες από τον πελάτη για να ετοιμαστεί η υποδομή του κτιρίου, και έτσι να γίνει πολύ πιο γρήγορα η τελική σύνδεση στην οπτική ίνα.

Υπάρχει η άποψη ότι θα έπρεπε να είχαμε πάει κατευθείαν σε FTTH δίκτυο αντί του Vectoring…

Έχουν ειπωθεί διάφορα γι’ αυτό. Να ξεκαθαρίσω λοιπόν ότι το να πάμε πρώτα στο vectoring ήταν μια συνειδητή στρατηγική απόφαση. Ξέραμε ότι είναι μεταβατική τεχνολογία, αλλά με αυτή την επιλογή μας, φέραμε σε σύντομο χρονικό διάστημα, καλές ταχύτητες της τάξεως των 100Mbps στο 70% του ελληνικού πληθυσμού. Το FTTH, που θα αφορούσε πολύ λιγότερους, χρειάζεται πολύ περισσότερο χρόνο για την ανάπτυξή του. Επιλέξαμε λοιπόν να δώσουμε υψηλές ταχύτητες, γρήγορα και σε πολλούς, παρά Gigabit ταχύτητες σε λίγους.

Να σημειώσω εδώ ότι αυτά τα δίκτυα κράτησαν όρθια τη χώρα την περίοδο της πανδημίας, δικαιώνοντας την επιλογή μας να επενδύσουμε σε large scale κάλυψη με υψηλές ταχύτητες. Φανταστείτε να μην είχαν αυξηθεί οι ταχύτητες πρόσβασης πριν έρθουμε αντιμέτωποι με την πανδημία. Το σενάριο είναι εφιαλτικό.

5G, εμείς, οι απλοί χρήστες, το μόνο που μπορούμε να αντιληφθούμε είναι γρηγορότερες ταχύτητες. Ωστόσο είναι μόνο αυτό;

Θα συμφωνήσω πως το 5G χρησιμοποιείται από τους ιδιώτες, αλλά και τις επιχειρήσεις, σαν μία τεχνολογία που προσφέρει καλύτερες ταχύτητες από το 4G.

Αν και μέχρι σήμερα έχουμε δει κάποιες από τις δυνατότητές του π.χ. μέσα από το 5G Campus Network για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, το πρώτο Campus Network στην Ελλάδα που υλοποιήθηκε από την Cosmote, δεν έχουμε δει ακόμη το σύνολο των δυνατοτήτων του.

Σημασία έχει να βρεθούν οι εφαρμογές που αξιοποιούν τις δυνατότητες του 5G για να καταλάβουν όλοι τη χρησιμότητά του. Ένα χαρακτηριστικό 5G use case είναι η νέα μας εφαρμογή επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας, Cosmote Chronos, που «ζωντανεύει» μερικά από τα σπουδαιότερα μνημεία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, και παρέχει αποκλειστικά σε δίκτυο 5G την ψηφιακή βοηθό Κλειώ.

Για να απαντά σε πραγματικό χρόνο, μέσω τεχνητής νοημοσύνης, περισσότερες από 10.000 ερωτήσεις σχετικές με την Ακρόπολη σε ελληνικά και αγγλικά, η Κλειώ απαιτείται 5G. Χρειάζονται λοιπόν περισσότερα use cases. Σε αυτό θα συμβάλλουν και οι λύσεις που θα έρθουν από το Ταμείο Φαιστός. Γι’ αυτό και ο Όμιλος ΟΤΕ συμμετέχει ενεργά σε αυτό.

Πιστεύω πάντως πως η πραγματική έκρηξη των δυνατοτήτων του 5G θα γίνει με το 5G Standalone. Είναι η τεχνολογική προϋπόθεση για να «ξεκλειδωθούν» και τα άλλα πλεονεκτήματα του 5G πέραν της υψηλότερης ταχύτητας, όπως η χαμηλή απόκριση (latency), η υποστήριξη μεγάλου πλήθους συσκευών IoT, το Network Slicing κλπ. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι κρίσιμα για την ανάπτυξη εξειδικευμένων υπηρεσιών και εφαρμογών σε κάθετες αγορές. Η Cosmote προγραμματίζει να ξεκινήσει τη διάθεση 5G Standalone στα τέλη του 2023.

Θα πιάσουμε ως χώρα τον στόχο της ευρωπαϊκής ψηφιακής ατζέντας για «1Gbps παντού» το 2030 ;

Ο στόχος του 2030 είναι τεράστιο στοίχημα. Πιστεύω πως θα το κερδίσουμε. Αυτή τη στιγμή η υποδομή της χώρας βασίζεται σε δίκτυο χαλκού το οποίο αναπτύχθηκε σταδιακά εδώ και αρκετές δεκαετίες. Στον ΟΤΕ, έχουμε ξεκινήσει την κατασκευή του FTTH από το 2018 και το πλάνο μας είναι να το ολοκληρώσουμε μέχρι το 2027.

Συμμετέχουμε ενεργά στο έργο UFBB, που θα φέρει το FTTH σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές. Το δίκτυό μας 5G θα φτάσει στο 90% πληθυσμιακή κάλυψη μέχρι το τέλος της χρονιάς. Θα συνεχίσουμε να το αναπτύσσουμε.

Μέσα σε μια δεκαετία, αλλάζουμε εξ’ ολοκλήρου την υποδομή, το connectivity platform της χώρας, που αποτελεί το νευρικό της σύστημα. Δεν είναι εύκολο. Και δεν πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο. Χτίζουμε αυτή την ψηφιακή ραχοκοκαλιά, για να υποστηρίξει την ψηφιακή μετάβαση και την ψηφιακή οικονομία για τις επόμενες δεκαετίες.

Τι σημαίνει να χαράζεις στρατηγική σήμερα σε έναν τηλεπικοινωνιακό πάροχο;



Καταρχάς να επισημάνω ότι ο ΟΤΕ είναι κάτι παραπάνω από ένας τηλεπικοινωνιακός πάροχος. Είναι η Νο1 εταιρεία τεχνολογίας στην Ελλάδα. Μία εταιρεία με ειδικό βάρος για την οικονομία, την κοινωνία και τη χώρα.

Αυτό σημαίνει εκ των πραγμάτων ότι η διαμόρφωση της στρατηγικής της εταιρείας είναι μεν πολυπαραμετρική, αλλά ειδικότερα εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις μετασχηματίζουν τον κόσμο γύρω μας. Το πώς δηλαδή ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός της οικονομίας α) αλλάζει τους κανόνες του παιγνιδιού στο επιχειρηματικό τοπίο, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες, αλλά και απειλές για τα παραδοσιακά επιχειρηματικά μοντέλα μέσω του disruption, β) αναδιατάσσει το χώρο της εργασίας και καθιστά βασική προτεραιότητα την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και του «ψηφιακού ταλέντου» και γ) και πιο σημαντικό για τη δουλειά μας, την ανάδειξη του «νέου ψηφιακού πελάτη» που τα θέλει όλα εύκολα, γρήγορα και απλά, απλά πατώντας ένα κουμπί στην οθόνη της έξυπνης συσκευής του.

Με δυο λόγια να προσπαθήσουμε να δούμε το μέλλον μέσα από το πρίσμα της τεχνολογίας και των εκθετικών αλλαγών που φέρνει στη ζωή μας. Είναι σημαντικό το ότι είμαστε μέλος ενός παγκόσμιου τηλεπικοινωνιακού ηγέτη, του Ομίλου Deutsche Telekom, που εκτός από την Ευρώπη δραστηριοποιείται και στις ΗΠΑ. Έτσι έχουμε την τύχη να έχουμε ένα πραγματικά σφαιρικό, παγκόσμιο ραντάρ.

Στρατηγικά όλα αυτά τα χρόνια μιλάτε για τον μετασχηματισμό του ΟΤΕ. Πού καταλήγει αυτός ο μετασχηματισμός; Είναι απλώς μια διαδικασία για την εξασφάλιση επιπλέον εσόδων και τη μείωση του κόστους λειτουργίας;

Ο μετασχηματισμός, η συνεχής αλλαγή, είναι στο DNA της εταιρείας. Έχουμε περάσει τρία στάδια μετασχηματισμού: την περίοδο 2010-2016, μετασχηματίσαμε τον ΟΤΕ από πρώην κρατικό μονοπώλιο με βαριές δομές και διαδικασίες, σε μία σύγχρονη εταιρεία τεχνολογίας με επίκεντρο τον πελάτη. Ένα δύσκολο εγχείρημα που διδάσκεται ως case study στο Harvard και σε άλλα Business Schools σε όλο τον κόσμο.

Το 2016 με 2021, δουλέψαμε τον ψηφιακό μας μετασχηματισμό. Απαντώντας στις ανάγκες του σύγχρονου «ψηφιακού πελάτη» αναπτύξαμε το myCosmote mobile app ως το βασικό μας κανάλι προώθησης υπηρεσιών και εξυπηρέτησης των πελάτων μας. Ενσωματώσαμε στην εφαρμογή μας μια πλειάδα από ουσιαστικές λειτουργικότητες, προσφέροντας πραγματική ψηφιακή εμπειρία στους πελάτες μας. Σήμερα, με πάνω από 3 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες το myCosmote mobile app είναι ίσως το μεγαλύτερο ψηφιακό κανάλι της χώρας. Επίσης, ψηφιοποιήσαμε το δίκτυό μας ενσωματώνοντας τεχνολογίες ΑΙ, καθώς και τις εσωτερικές μας διαδικασίες, μειώνοντας δραστικά την εσωτερική γραφειοκρατία και τη χρήση χαρτιού. Γίναμε κυριολεκτικά μια άλλη εταιρεία. Και αυτό μας βοήθησε να ανταποκριθούμε ταχύτατα και με επιτυχία στα νέα δεδομένα που επέβαλε ο Covid.

To 2021, θέσαμε ένα νέο όραμα για την επόμενη δεκαετία, να γίνουμε ο κορυφαίος πάροχος ψηφιακών υπηρεσιών, με επίκεντρο τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό επενδύουμε 3 δισ. ευρώ μέχρι το 2027, για να φέρουμε την υποδομή Fiber to the Home σε 3 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις και το 5G σε όλη τη χώρα. Ψηφιακοποιούμε περαιτέρω το δίκτυό μας, γιατί αυτό είναι το πραγματικό μας εργοστάσιο, προχωρώντας σε αυτό που λέμε «λογισμικοποίηση» του δικτύου.

Με στόχο να μετασχηματίσουμε το δίκτυό μας σε connectivity platform, μια ευέλικτη πλατφόρμα διασυνδεσιμότητας πάνω στην οποία μπορούμε εύκολα να αναπτύσσουμε σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες για τους πελάτες μας. Στην ίδια φιλοσοφία και αξιοποιώντας τις ευκαιρίες της τεχνολογίας, αναπτύσσουμε νέες συμπληρωματικές ψηφιακές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ανάπτυξη του Payzy by Cosmote, η υπηρεσία online πληρωμών που για μένα είναι βασικό κομμάτι όλου αυτού του οικοσυστήματος.

Μέσα από αυτή τη μακροχρόνια διαδικασία συνεχούς αλλαγής καταφέραμε να γίνουμε πιο ευέλικτοι, αποδοτικοί και αποτελεσματικοί, και, ναι, να μειώσουμε και το κόστος λειτουργίας μας. Αλλά το πιο ουσιαστικό για μένα είναι ότι αποκτήσαμε μία τελείως διαφορετική φιλοσοφία, προσανατολισμένη στην ανάπτυξη, αυτό που αποκαλούμε ”growth mindset”. Ήρθαμε κοντά στον πελάτη μας και τις ανάγκες του. Εξελιχθήκαμε σε συνεργάτη επιλογής για κάθε επιχείρηση που θέλει να μεταβεί στην ψηφιακή εποχή. Υλοποιήσαμε τεράστια έργα ψηφιακοποίησης της χώρας, όπως για παράδειγμα το έργο της άυλης ψηφιακής συνταγογράφησης. Στηρίξαμε την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον. Και όλα αυτά, χάρη στον διαρκή μετασχηματισμό μας.