Χρονιά δημιουργίας και επιτυχιών το 2022 για τους plaisiopeople

Η επιτυχία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο από τον τζίρο ή τα ποσοστά. Μετριέται από ένα σύνολο ενεργειών και αποτελεσμάτων που έρχεται από την ομάδα. Για το Πλαίσιο η άποψη αυτή αποδείχτηκε στην πράξη το 2022 που ήταν μια χρονιά υψηλών επιδόσεων και επιβράβευσης της ομάδας των ανθρώπων που την απαρτίζουν. Για τους plaisiopeople το 2022 ήταν μία πολύ δημιουργική και επιτυχημένη χρονιά!

H ομάδα κατέγραψε πολύ σημαντικά επιτεύγματα και απεκόμισε 67 σημαντικά βραβεία και διακρίσεις κατά την προηγούμενη χρονιά. Ένα εξ αυτών είναι και το «Ε-Shop of the Year» από τα e-volution awards, το οποίο παρέλαβαν οι άνθρωποι της Πλαίσιο στα τέλη του 2022. Είναι ένα από τα κορυφαία βραβεία της διάκρισης, το δεύτερο που έλαβε μέσα σε μία χρονιά για το e-shop της (E-retailers, Retail Business Awards), αλλά και η επισφράγιση της ηγετικής θέσης του Πλαισίου στο χώρο των ηλεκτρονικών καταστημάτων και της ψηφιακής επικοινωνίας. Συνολικά, η ομάδα είδε καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου να επιβραβεύονται σημαντικά projects διάφορων τμημάτων της εταιρείας, αλλά και η συνολική εικόνα της εταιρείας την κατέταξε στην 4η θέση των Πιο Αξιοθαύμαστων εταιρειών στην Ελλάδα στη λίστα Most Admired Companies του Fortune.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Πλαίσιο καταφέρνει πάντα να ξεχωρίζει σε εμβληματικούς θεσμούς που αναγνωρίζουν την ηγετική της θέση στον κλάδο, αποσπώντας πληθώρα βραβείων σε μεγάλο εύρος κατηγοριών. Παραδείγματα αυτών είναι οι διακρίσεις στα Hellenic Responsible Awards, για το σύνολο των ενεργειών που πραγματοποιεί σε σχέση με την ένταξη της Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση αλλά και τη γρήγορη ανταπόκριση σε έκτακτες ανάγκες. Άλλες διακρίσεις αφορούν τα logistics της εταιρείας, τις υπηρεσίες last mile, το πολυκαναλικό μοντέλο της εταιρείας , κ.ά.

Το plaisio.gr στο Summit της Google

Πέραν όλων των παραπάνω, η υποδειγματική παρουσία και απόδοση του e-shop Plaisio.gr αποτέλεσε για το 2021-2022 case study για την Google, όπως παρουσιάστηκε στο ετήσιο CEE Agency Summit 2022, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα. Το συγκεκριμένο Summit είναι μία διοργάνωση που πραγματοποιείται από την Google κάθε χρόνο σε διαφορετικό σημείο της Ευρώπης, ενώ για το 2022 έλαβε χώρα στην Αθήνα. Στο summit αυτό παρουσιάζονται σε όλο το CEE (Central Eastern European) εταιρείες που ξεχώρισαν στη διοργανώτρια χώρα, ανάγοντάς τις ως case studies της χώρας. Το Πλαίσιο κλήθηκε να συμμετάσχει στο board of e-commerce και μίλησε για το δικό του story όχι μόνο ως το πιο επιτυχημένο e-shop κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά και για την απόκριση που είχε στην post-covid εποχή.

Οι διακρίσεις αυτές πιστοποιούν τη δυναμική πολυετή πορεία της εταιρείας στην αγορά και δίνουν σημαντική ώθηση για τη συνέχεια. Η Πλαίσιο παραμένει σταθερή στη στρατηγική της, δίνοντας πλέον μεγαλύτερη έμφαση στη μακροχρόνια ανάπτυξη, με ευελιξία στη λήψη αποφάσεων για την υλοποίηση των επιχειρηματικών της σχεδίων.