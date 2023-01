Le Collectionist: Εξαγοράζει την Greek Villas

Tην εταιρεία διαχείρισης πολυτελών βιλών Greek Villas εξαγόρασε η εταιρεία ενοικίασης πολυτελών εξοχικών κατοικιών Le Collectionist, η οποία επεκτείνεται σε νέες, πολλά υποσχόμενες αγορές.

Τον προηγούμενο μήνα η Le Collectionist ανακοίνωσε έναν νέο γύρο επένδυσης αξίας 60 εκατομμυρίων ευρώ, με επικεφαλής την επενδυτική εταιρεία Highland Europe. Η εταιρεία The Greek Villas ιδρύθηκε το 2012 και το portfolio της αποτελείται από περισσότερες από 500 βίλες σε 34 νησιωτικούς και ηπειρωτικούς προορισμούς.

Η Le Collectionist ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2013, επιλέγοντας τις πιο όμορφες ενοικιαζόμενες κατοικίες σε όλον τον κόσμο στα οποία οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν αξέχαστες στιγμές με τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Ο υπεύθυνος της κάθε βίλας είναι σε θέση να τους προσφέρει μοναδικές εμπειρίες ενώ η εταιρεία, διαθέτοντας το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό σε κάθε προορισμό, μπορεί να ικανοποιήσει κάθε απαίτηση και να κάνει τη διαμονή κάθε επισκέπτη αξέχαστη.

Οι εταιρείες Le Collectionist και The Greek Villas βρίσκονται σε στενή και εποικοδομητική συνεργασία μετά τη σύνδεση των δύο brands τα οποία μοιράζονται κοινές αξίες και όραμα. Η The Greek Villas ενισχύει το άψογο χαρτοφυλάκιο της Le Collectionist, παρέχοντας εξειδικευμένες και άριστες υπηρεσίες. Με την ενοικίαση πολυτελών βιλών να είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές στον τουρισμό, οι The Greek Villas και Le Collectionist έχουν ενωθεί για να ενισχύσουν τις υπηρεσίες και την προσφορά τους προς τους επισκέπτες, μία συνένωση που τις καθιστά πρωτοπόρες στον κλάδο των ενοικιαζόμενων πολυτελών κατοικιών στην Ελλάδα και όχι μόνο.

Ο Βασίλης Πανδής, συνιδρυτής και Managing Director της εταιρείας The Greek Villas αναφέρει χαρακτηριστικά: “Είμαστε ενθουσιασμένοι τόσο για τη συνεργασία μας με την Le Collectionist, όσο και για την αναγνώρισή μας ως τον ηγετικό φορέα villa specialist στην Ελλάδα όσον αφορά στην προσφορά μιας μοναδικής και αξέχαστης εμπειρίας διακοπών. Ανυπομονούμε για το μέλλον και δεσμευόμαστε πως θα συνεχίσουμε να παρέχουμε premium εξειδικευμένες υπηρεσίες σε όλους τους πελάτες μας”

Ο Max Aniort, συνιδρυτής και CEO της εταιρείας Le Collectionist αναφέρει: “Η στρατηγική μας βασίζεται στην επιθυμία μας να συνεργαστούμε με τοπικές εταιρείες – ηγέτες στον κλάδο, ώστε να προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στους πελάτες μας αξιοποιώντας την τεχνογνωσία των συνεργατών μας στους προορισμούς που εξειδικεύονται. Είμαστε λοιπόν στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε τη “The Greek Villas” στην “Le Collectionist”.

Η εξαγορά είναι μέρος της μακροχρόνιας στρατηγικής της Le Collectionist για ανάπτυξη του brand της μέσω επέκτασης σε νέες αγορές και εδραίωση της ηγετικής της θέση σε υπάρχοντες προορισμούς. Η The Greek Villas εξακολουθεί την επέκτασή της στην Ελλάδα με νέα ακίνητα που προστίθενται συνεχώς στη συλλογή της και πρόκειται να διατεθούν το 2023.