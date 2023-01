Φρέναραν το 2022 οι επενδύσεις σε start ups

Το 2022 δεν ήταν το 2021 σε ένταση επενδύσεων σε νεοφυείς επιχειρήσεις στην Ευρώπη συνολικά και στην Ελλάδα ειδικότερα, αλλά ήταν μια ακόμα χρονιά σημαντικού ενδιαφέροντος για ευρωπαϊκές νεοφυείς επιχειρήσεις από επενδυτές του εξωτερικού.

Τα διεθνή κεφάλαια που διοχετεύτηκαν σε ευρωπαϊκές νεοφυείς επιχειρήσεις το 2022 ανήλθαν σε 22,6 δισ. δολ., σύμφωνα με στοιχεία του Dealroom (έως τις 19 Δεκεμβρίου), σε σύγκριση με 36,2 δισ. δολάρια το 2021 και μόλις 14,9 δισ. δολάρια το 2020. Ο πιο σημαντικός λόγος γι’ αυτή την πτώση ήταν η μεγάλη μείωση του αριθμού των «megarounds», δηλαδή επενδύσεων από διεθνείς επενδυτές ύψους 250 εκατομμυρίων δολαρίων ή περισσότερο τη φορά. Διαχρονικά, σύμφωνα με την ανάλυση της ολλανδικής εταιρείας ανάλυσης δεδομένων για τις νεοφυείς εταιρείες και τα VC funds Dealroom, το 2016 οι επενδύσεις των διεθνών VC funds σε ευρωπαϊκές start ups ανήλθαν στα 9,5 δισ. δολ., το 2017 στα 9,2 δισ. δολ., το 2018 στα 11,1 δισ. δολ., το 2019 στα 18,4 δισ. δολ., το 2020 στα 14,9 δισ. δολ., το 2021 στα 36,2 δισ. δολ. και το 2022 στα 22,6 δισ. δολ. Αναφορικά με το ποια ήταν τα παγκόσμια funds που έκαναν τις περισσότερες επενδύσεις σε ευρωπαϊκές νεοφυείς επιχειρήσεις το 2022, η ανάλυση δείχνει τα funds, Sequoia που επένδυσε σε 18 start ups το 2022, SOSV που επένδυσε σε 15, Y Combinator σε 14, Leading Cities σε 10, Insight Partners σε 10, Animoca Brands σε 10, GSD Venture Studios σε 9, Shima Capital σε 8, Tencent σε 8, Global Emerging Markets σε 8.

Ελληνικό οικοσύστημα

Αναφορικά με τις επιδόσεις του ελληνικού οικοσυστήματος νεοφυών εταιρειών, τονίζεται πως το 2022 19 ελληνικές start ups εξαγοράστηκαν από διεθνή κεφάλαια, προερχόμενα κυρίως από τις ΗΠΑ, σε ποσοστό περίπου 13%. Ενδεικτικές, η εξαγορά της Viva Wallet από την JP Morgan, η απόκτηση της πατρινής Accusonus από τη Meta, η απόκτηση της Pollfish από την επίσης αμερικανική Prodege.

Σύμφωνα με το Found.ation Start Ups in Greece Report 2022/2023 σε συνεργασία με το EIT Digital (τμήμα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας), οι 10 πιο υψηλά χρηματοδοτούμενες ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις το 2022 ήταν οι FlexCar, Viva Wallet, Spotawheel, TileDB, Better Origin, Vivante Health, OrthoSon, Flyway, Trucksters, Timberhub. Διαχρονικά τη δεκάδα των πιο υψηλά χρηματοδοτούμενων νεοφυών ελληνικών εταιρειών αποτελούν οι Viva Wallet, FlexCar, Blueground, Skroutz, Spotawheel, Persado, Workable, Hellas Direct, TileDB, Plum. Ανάμεσα στις 10 ελληνικές start ups με την υψηλότερη αποτίμηση, βρίσκονται εταιρείες όπως η Blueground και η Flexcar, οι οποίες θεωρούνται «soonicorns». Υπολογίζεται ότι η συγκεντρωτική αποτίμηση αυτών των 10 εταιρειών είναι περίπου 5,5 δισ. ευρώ, ενώ του ελληνικού οικοσυστήματος το 2022 ξεπέρασε τα 8 δισ. ευρώ. Παρά τα δυναμικά exits, οι συνολικές χρηματοδοτήσεις σε ελληνικές start ups το 2022 ήταν μειωμένες σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα. Συνολικά έφθασαν τα 310 εκατ. ευρώ έναντι 540 εκατ. ευρώ το 2021, μειωμένες κατά 40%.

«Τα περιφερειακά ταμεία αρχίζουν να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στη χώρα, μια εξέλιξη ιδιαίτερα χρήσιμη, καθώς πρέπει επιτέλους να διευρύνουμε το συνολικό αποτύπωμα των οικοσυστημάτων μας. Οι επιχειρηματικές συμμετοχές σε start ups κερδίζουν ενδιαφέρον από family offices και εταιρικούς επενδυτές, οι οποίοι παραδοσιακά δεν έχουν εκτεθεί τόσο νωρίς στον χώρο των εναλλακτικών επενδύσεων. Αντίθετα, η δραστηριότητα των αngels εξακολουθεί να είναι χαμηλή στη χώρα», σημειώνει ο Δημήτρης Καλαβρός-Γουσίου, συνιδρυτής του Found.ation και εταίρος στο Velocity.Partners.

Τα ενεργά προγράμματα χρηματοδότησης για το 2023 περιλαμβάνουν το Phaistos 5G, το TECS Capital, η HDBI, το Northern Greece Investment Fund (NGIF), το LStone, τα Velocity.Partners, Metavallon VC, BigPi, and Uni. fund μέλη του EquiFund, τα VentureFriends, and Marathon VC, το Genesis Ventures (Business Angel Fund), το Forth Tech. Εκτός από το Genesis Ventures, στην κατηγορία των Αngel Investors δραστηριοποιούνται τα SeedBlink, The Hellenic Business Angels Network (HeBAN) το οποίο διοργανώνει τον Απρίλιο 2023 στην Ελλάδα ένα μεγάλο συνέδριο με τη συμμετοχή 500 και πλέον επενδυτών (Business Angel) από όλο τον κόσμο.

Από την έντυπη έκδοση