Volkswagen Tiguan: Πρώτη γνωριμία στην Ελλάδα

Ένα brand μόνο του, κυριολεκτικά. Παρότι το σήμα VW βαρύ, το Tiguan… σκέτο έχει φτιάξει τη δική του ισχυρή «υπογραφή». Και είναι λογικό, καθώς, από τότε που παρουσιάστηκε η 1η γενιά του έχει γράψει πωλήσεις 7,6 εκατομμυρίων μονάδων. Όντως, ένα παγκόσμιο best seller, το οποίο στη μικρή ελληνική αγορά έφθασε τις πολύ αξιόλογες 17.500 ταξινομήσεις. Η 3η πια γενιά του Tiguan ήρθε στη χώρα μας και τη γνωρίσαμε, πρόσφατα, στην Πελοπόννησο, όπου «μιλήσαμε με τα ψηλά τα απάτητα βουνά» (τρόπος του λέγειν) της Αρκαδίας.

Αν δεχθούμε ότι στην πρώτη εκδοχή του (2007) ήταν ένα επαναστατικό για την εποχή μεσαίο SUV, αφού εκτός των άλλων μπορούσε να εφοδιαστεί με Park Assist, ενώ στην ενδιάμεση (2016) έγινε πολύ καλύτερο σε όλους τους τομείς, η νέα μορφή του, αποτελεί το δίχως άλλο την «τελείωση», με στοιχεία υψηλής τεχνολογίας, premium άνεσης και αισθητικής τα οποία οδηγούν το δημοφιλές μοντέλο στο μέλλον. Με φουλ εξοπλισμό ως προς την ενεργητική/παθητική ασφάλεια, 8 κινητήρια σύνολα (2 βενζίνης, 2 mild Hybrid, 2 PHEV, 2 Diesel).

Οδηγώντας το νέο Tiguan για δύο ημέρες, σε κάθε είδους διαδρομή μεταξύ Αθήνας και Βυτίνας, καταλάβαμε την υπεροχή του αυτοκινήτου στον ανταγωνισμό σε σχέση με το ραφινάτο feeling και το upgrade στη χρήση. Χρησιμοποιούμε σκόπιμα τις αγγλικές λέξεις, διότι θεωρούμε πως ταιριάζουν στην περιγραφή ενός διεθνούς παίκτη της αγοράς, αφού με τέτοιους όρους κινείται σήμερα. Πολιτισμένη λειτουργία και άνεση, αίσθηση πολυτέλειας και πληρότητας, άψογο τιμόνι και κράτημα (η ανάρτηση είναι μαγικά ρυθμισμένη ειδικά στις πλευρικές μετατοπίσεις), με πολλές δυνατότητες επιλογών του στιλ οδήγησης που επιθυμούμε κάθε φορά. Η ταχύτητα προσαρμογής του αυτοκινήτου στις εντολές μας ήταν εντυπωσιακή, στην εθνική οδό, το επαρχιακό δίκτυο και τα στενά κακοτράχαλα σε κάποιες περιπτώσεις δρομάκια ανάμεσα στα ελληνικά χωριά.

Σημαντικό: Tα νέα Plug-in hybrid κινητήρια σύνολα του Tiguan εξασφαλίζουν μια ηλεκτρική αυτονομία άνω των 100 χλμ και μια συνδυασμένη αυτονομία άνω των 900 χλμ. Ο Hybrid eTSI βασικός κινητήρας διαθέτει ένα νέο σύστημα 48 V που μετατρέπει την κινητική ενέργεια σε ηλεκτρική και λειτουργεί χωρίς εκπομπές ρύπων σε λειτουργία coasting. Ως ενδεικτικό στοιχείο του premium για τη μεσαία κατηγορία προβάλλεται το γεγονός ότι η λειτουργία μασάζ των καθισμάτων ergoActive και οι προβολείς IQ.LIGHT HD Matrix προέρχονται από το Touareg. Ακόμη, το Adaptive Chassis Control DCC Pro με αμορτισέρ δύο βαλβίδων είναι ένα νέο χαρακτηριστικό στην κατηγορία του Tiguan και συνδυάζει τη μέγιστη άνεση με εξαιρετική ευελιξία. Παράλληλα, έχουμε μία ευφυώς δικτυωμένη φιλοσοφία λειτουργίας, με ψηφιακό πίνακα οργάνων, οθόνη αφής, head-up display και φωνητικό βοηθός με ενσωμάτωση του ChatGPT.

Εξωτερικά: Σύγχρονος σχεδιασμός SUV. Η πρώτη γενιά του Tiguan συνδύαζε τη σίγουρη σχεδίαση με την χαρακτηριστική σχεδίαση της Volkswagen. Αυτό το στυλ χαρακτηρίζει και τη νέα γενιά του SUV. Με βάση το επιτυχημένο DNA του Tiguan, δημιουργήθηκε μια εντελώς νέα σχεδίαση – χαρακτηριστική για το μοντέλο και τη Volkswagen αλλά ταυτόχρονα και εντελώς νέα. Ένα ιδιαίτερο γνώρισμα είναι το πιο ψηλό και πιο εμφατικό οπτικά εμπρός μέρος. Εδώ έχουν ενσωματωθεί οι νέοι, πιο επίπεδοι προβολείς LED, ενώ ανάμεσά τους υπάρχει μια οριζόντια μπάρα με γυάλινη επικάλυψη και προαιρετικά με ενσωματωμένη φωτεινή λωρίδα LED που αντικαθιστά την παραδοσιακή μάσκα. Οι είσοδοι αέρα της μάσκας είναι ενσωματωμένοι στον εντυπωσιακό προφυλακτήρα, ενώ οι κουρτίνες στις εξωτερικές πλευρές του προφυλακτήρα εξασφαλίζουν τη βέλτιστη ροή του αέρα.

Στην καμπίνα: Νέα εικόνα στο ταμπλό. Ανοίγοντας τις πόρτες του Tiguan γίνεται αμέσως αντιληπτό πως η Volkswagen έχει ανασχεδιάσει πλήρως και το εσωτερικό του best seller SUV της. Η καινούργια σχεδίαση του ταμπλό με τα στοιχεία της τέταρτης γενιάς του modular infotainment matrix (MIB4) είναι ένα καθοριστικό χαρακτηριστικό του στυλ. Είναι διαισθητικό στη λειτουργία, προσφέρει βέλτιστη συνδεσιμότητα και έχει καθαρό και έξυπνο σχεδιασμό. Οι επιμέρους τομείς περιλαμβάνουν το νέο Digital Cockpit Pro (ψηφιακός πίνακας οργάνων με αντι-ανακλαστική επίστρωση σε μορφή tablet landscape), μια μεγάλη οθόνη infotainment με διαγώνιο 12,9 ίντσες / προαιρετικά 15,0 ίντσες, με εντελώς νέα δομή μενού και γραφικών, ένα καινούργιο head-up display1 (προβολή στο παρμπρίζ) και το νέο κεντρικό διακόπτη Driving Experience Control με ενσωματωμένη οθόνη TFT LCD.

Η τρίτη γενιά του SUV προσφέρεται στην εισαγωγική έκδοση Tiguan, στη μεσαία έκδοση Life, στην ειδική έκδοση More και στην κορυφαία έκδοση R-Line. Η εισαγωγική έκδοση του Tiguan φέρει στον βασικό εξοπλισμό στοιχεία όπως το Digital Cockpit Pro, την οθόνη των 12,9 ιντσών του συστήματος infotainment, το Driving Experience Control, το σύστημα ειδοποίησης κινδύνου στην κυκλοφορία Car2X, τον πρόσθετο κεντρικό αερόσακο (εμπρός) και τους πλευρικούς αερόσακους πίσω, τον αυτόματο κλιματισμό 3 ζωνών Climatronic, τις θύρες USB-C με δυνατότητα φόρτισης 45 Watt (εμπρός), τις μαύρες ράγες οροφής και τα στάνταρ συστήματα υποβοήθησης όπως Side Assist & Rear Cross Traffic Alert(Σύστημα ελέγχου τυφλού σημείου, σύστημα επιτήρησης πίσω κυκλοφορίας και υποβοήθηση εξόδου από θέση στάθμευσης), Front Assist με City Emergency Braking και Pedestrian και Cyclist Monitoring (Λειτουργία αναγνώρισης πεζών και ποδηλατών), Front Cross Traffic Assist (προειδοποίησης οδηγού σε διασταυρώσεις με λειτουργία αυτόματης πέδησης), Lane Assist (Ενεργό σύστημα διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας), Rear View Κάμερα οπισθοπορείας, προηγμένο σύστημα αναγνώρισης κόπωσης οδηγού και Dynamic Road Sign Display (Σύστημα αναγνώρισης σημάτων κυκλοφορίας). Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται επίσης προβολείς LED και ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών με ελαστικά χαμηλής αντίστασης κύλισης.

Στο Tiguan Life, ο βασικός εξοπλισμός διευρύνεται με στοιχεία όπως το Light Assist – Σύστημα αυτόματης προσαρμογής φωτισμού μεγάλης σκάλας, Adaptive Cruise Control (ACC), Park Assist Plus για αυτόματο παρκάρισμα, εξωτερικό φωτισμό Ambient με φωτιζόμενες εξωτερικές χειρολαβές στις πόρτες και προβολή μοτίβου στο δρόμο. Η νέα ειδική έκδοση More προσφέρει επιπρόσθετα της Life, Ζάντες αλουμινίου “Venezia” διαστάσεων 17’’ με ελαστικά χαμηλής αντίστασης κύλισης, προβολείς LED Plus με λειτουργίες φωτισμού στροφής και φωτισμού σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας, πίσω φώτα 3D LED, Keyless Access – Σύστημα κλειδώματος / ξεκλειδώματος και εκκίνησης κινητήρα χωρίς κλειδί, αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού με αισθητήρες εσωτερικού χώρου και προστασία από ρυμούλκηση, σύστημα εύκολου ανοίγματος της πόρτας του χώρου αποσκευών, φιμέ κρύσταλλα και ράγες οροφής σε αλουμίνιο. Τέλος, η κορυφαία έκδοση Tiguan R-Line διαθέτει επιπλέον χαρακτηριστικά όπως ζάντες αλουμινίου “Coventry” διαστάσεων 19’’, προφυλακτήρες σε σπορ σχεδίαση R-Line, sport comfort εμπρός καθίσματα, του οδηγού ergoActive, με λειτουργία massage και ενσωματωμένα προσκέφαλα και Ambient φωτισμό 30 χρωμάτων στο εσωτερικό και στα διακοσμητικά ένθετα εμπρός. Επιπλέον, η κορυφαία έκδοση, χαρακτηρίζεται από την ειδική εξωτερική και εσωτερική σχεδίαση R-Line. Όπως συνηθίζεται στη Volkswagen, τα μοντέλα μπορούν επίσης με μερικά κλικ να εξατομικευτούν περαιτέρω μέσω διαφόρων πακέτων και προαιρετικού εξοπλισμού. Ιδιαίτερο σημείο αναφοράς είναι η νέα ηλεκτρικά ανακλινόμενη και συρόμενη πανοραμική ηλιοροφή, η μεγάλη διάφανη επιφάνεια της οποίας εκτείνεται και στο πίσω μέρος.

Οι τιμές για το Tiguan ξεκινούν από τις 34.300 ευρώ για την έκδοση με το ήπια υβριδικό σύστημα κίνησης των 48 V (eTSI) με τους 130 ίππους.