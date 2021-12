Mετασχηματισμός σε e-ιατρικές υπηρεσίες

Συνέντευξη στην Ανθή Αγγελοπούλου, [email protected]

Για τις ψηφιακές εξελίξεις στον τομέα της υγείας μάς μιλά η Μαριάννα Αναστασάκου, Ιδρύτρια και CEO της RespiGene, κλινικός φαρμακοποιός, με μεταπτυχιακές σπουδές στη Δημόσια Υγεία (Fellow of the Royal Society of Public Health και Member of UK Faculty of Public Health).

Η κ. Αναστασάκου μάς εξηγεί πώς συμβάλλουν οι ψηφιακές πλατφόρμες patientMpower και FindAir στην απομακρυσμένη παρακολούθηση ασθενών με χρόνιες παθήσεις σε πραγματικό χρόνο.

Κυρία Αναστασάκου ποια είναι η χρησιμότητα της ψηφιακής πλατφόρμας patientMpower;

«Προσφέρει τη δυνατότητα συνεχούς καταγραφής, σε πραγματικό χρόνο, της διακύμανσης τόσο των αναπνευστικών λειτουργιών όσο και των καρδιολογικών, του κορεσμού οξυγόνου, των παλμών, της συστολικής και διαστολικής πίεσης των ασθενών. Παράλληλα προσφέρει στον ασθενή τη δυνατότητα να καταγράφει συμπτώματα από δύσπνοια μέχρι και άγχος, να συμπληρώνει ερωτηματολόγια που αφορούν την ποιότητα ζωής του, τη φυσική του δραστηριότητα, καθώς και την ποιότητα του αέρα στο περιβάλλον του - ιδιαίτερα χρήσιμο για ασθενείς με χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις, καθώς και ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια. Επίσης, ο ασθενής μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικά τη θεραπεία του με μηνύματα που λαμβάνει στο κινητό του για λήψη του φαρμάκου. Αποτελεί την ιδανικά ολοκληρωμένη ψηφιακή λύση για ασθενείς με συννοσηρότητες, καθώς η καταγραφή γίνεται ταυτόχρονα από 5 ασύρματες συσκευές διασυνδεδεμένες με την ψηφιακή εφαρμογή του θεράποντος ιατρού, που επεμβαίνει έγκαιρα σε περίπτωση επιδείνωσης της υγείας του ασθενούς. Παράλληλα δίνει τη δυνατότητα για συντονισμό παρακολούθησης μεταξύ των ειδικοτήτων, για παράδειγμα τον γενικό ιατρό, τον πνευμονολόγο και τον καρδιολόγο, που διαχειρίζονται τον ίδιο ασθενή, συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότερη διαχείριση της νόσου και της θεραπείας του. Επίσης αποτελεί ιδανική λύση για παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο απομακρυσμένων ασθενών, ασθενών με δυσκολία στη μετακίνηση, ΑμεΑ και ασθενών υψηλού κινδύνου να εκτεθούν σε νοσοκομειακές λοιμώξεις».

Ποια είναι η χρησιμότητα της ψηφιακής πλατφόρμας FindΑirOne;

«Το συχνότερο αίτιο αποτυχίας της εισπνεόμενης θεραπευτικής αγωγής είναι η μη συμμόρφωση του ασθενούς - ξεχνάει τις δόσεις, τις ελαττώνει αυτοβούλως, τις παίρνει όποτε ο ίδιος θεωρεί ότι τις χρειάζεται. Αυτό οδηγεί σε παροξύνσεις της νόσου (έκτακτη αγωγή) ή σοβαρή επιδείνωση (νοσηλεία) και στην “εσφαλμένη” αίσθηση ότι τα συγκεκριμένα φάρμακα δεν δρουν και πρέπει να αλλάξει η αγωγή. Με τη συσκευή ο ασθενής γνωρίζει και ο ιατρός δύναται να παρακολουθεί αυτόματα κάθε χρήση συσκευής εισπνοής και να συλλέγει δεδομένα σχετικά με τα επίπεδα ελέγχου της ΧΑΠ ή του άσθματος των ασθενών του - ανεξάρτητα από το πότε και πού, λαμβάνοντας υπόψη τα αλλεργιογόνα ή τα αιωρούμενα μικροσωματίδια που βρίσκονται στο περιβάλλον του και πυροδοτούν περαιτέρω τη νόσο του».

Είναι δύσκολη η χρήση από ηλικιωμένους ασθενείς;

«Είναι πολύ εύκολο και φιλικό στη χρήση. Για να καταλάβετε, ο μ.ό. των χρηστών της εφαρμογής μας είναι 80 ετών».

Ποια είναι η επιβάρυνση για τον ασθενή; «Υπάρχει η δυνατότητα είτε αγοράς είτε leasing της ασύρματης συσκευής από τον ασθενή. Η συνδρομή απομακρυσμένης παρακολούθησης για τον ασθενή είναι 0,80 ευρώ την ημέρα».

Σε ποιες παθήσεις χρησιμοποιείται η ψηφιακή πλατφόρμα patientMpower; «Για ασθενείς με Κυστική Ίνωση, Πνευμονική Ίνωση, Ιδιοπαθή Πνευμονική Ίνωση, Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, Άσθμα, Μεταμόσχευση Πνεύμονα, Μεταμόσχευση Νεφρού, Αγγειίτιδα, Καρκίνο Προστάτη, Υπέρταση, Καρδιακή Ανεπάρκεια, Αιμοδιάλυση, Covid-19 και post Covid-19».

Πόσοι ασθενείς χρησιμοποιούν τις ψηφιακές σας πλατφόρμες;

«9.000 ασθενείς στις ΗΠΑ, την Ιρλανδία και την Αγγλία χρησιμοποιούν την patientMpower και πάνω από 10.000 ασθενείς τη FindAirOne».

Ποια είναι η άποψή σας για την ψηφιοποίηση της υγειονομικής περίθαλψης;

«Η υγειονομική περίθαλψη, όπως τη γνωρίζουμε, αλλάζει εντελώς, χάρη σε ψηφιακές και συνδεδεμένες λύσεις υγειονομικής περίθαλψης που παρέχουν νέους και αποτελεσματικούς τρόπους για τη διάγνωση, τη θεραπεία και τη διαρκή υποστήριξη των ασθενών στον χώρο της υγείας, όπως τα ψηφιακά λογισμικά διασυνδεδεμένης υγείας, οι φορητές συσκευές και οι βιο-αισθητήρες παρακολούθησης των ασθενών, τα οποία αποτελούν για τους επιστήμονες υγείας αφενός ψηφιακά εργαλεία και αφετέρου σημαντική πηγή πληροφόρησης, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της προληπτικής ιατρικής, την καθολική προσβασιμότητα και την εξατομικευμένη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς. Στην περίπτωση συννοσηροτήτων επιτρέπει τον συντονισμό των ειδικοτήτων που διαχειρίζονται τον ίδιο ασθενή, διευκολύνοντας τη συγχρονισμένη ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των επαγγελματιών υγείας, που συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση της νόσου. Επιπλέον, οι γεωγραφικές αποστάσεις εκμηδενίζονται και η εμβέλεια της διάθεσης των υπηρεσιών υγείας διευρύνεται, παρέχοντας ισότιμη πρόσβαση ακόμη και σε κατοίκους απομακρυσμένων από τα αστικά κέντρα περιοχών».

Ποιο είναι το όραμά σας για τη RespiGene;

«Όραμά μας στη RespiGene είναι μέσα από τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων πραγματικού κόσμου (Real World Data, RWD) να συμβάλλουμε στην ενίσχυση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, της προληπτικής ιατρικής και της καθολικής προσβασιμότητας των χρόνιων πασχόντων. Επίσης, στοχεύουμε στο να συμβάλλουμε στην κατανόηση των ασθενειών καθώς και στον εντοπισμό των κατάλληλων ασθενών για τη διεξαγωγή κλινικών μελετών, με απώτερο στόχο την εξέλιξη της Ιατρικής Ακριβείας, με βάση τα ατομικά χαρακτηριστικά των ασθενών, τον σχεδιασμό ακριβέστερων και πιο εξειδικευμένων επιλογών υγειονομικής περίθαλψης για τον κάθε ασθενή ξεχωριστά, τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο και σε επίπεδο θεραπείας». [SID:14814075]