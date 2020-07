Προσιτές ασφαλιστικές λύσεις για να έχετε πάντα την υγεία σας

Τα προγράμματα Ασφάλειας Υγείας της Allianz προσφέρουν πολυάριθμες επιλογές και δυνατότητες συνδυασμών σε εσάς και την οικογένειά σας διαμορφώνοντας ένα εξατομικευμένο ασφαλιστικό πρόγραμμα που ανταποκρίνεται σε διαφορετικές ασφαλιστικές ανάγκες και οικονομικές δυνατότητες. Η ευρεία γκάμα των προγραμμάτων Νοσοκομειακής Περίθαλψης My Health παρέχονται ξεχωριστά ή συνδυαστικά με προγράμματα Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης που εξασφαλίζουν πρόσβαση σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Η πρόταση της Allianz στην Υγεία αναβαθμίζεται συνεχώς διευρύνοντας τις καλύψεις που προσφέρει και συνδυάζοντάς τις πάντα με υψηλού επιπέδου σύγχρονη εξυπηρέτηση.

Νοσοκομειακή Περίθαλψη & Πρόσθετα Οφέλη

My Health

Η ολοκληρωμένη πρόταση Νοσοκομειακής Περίθαλψης My Health, περιλαμβάνει μεγάλο εύρος επιλογών σε εκπιπτόμενα ποσά και ποσοστό συμμετοχής στα έξοδα νοσηλείας και ακόμα υψηλότερο επίπεδο παροχών πριν, κατά και μετά τη νοσηλεία. Ιδιαίτερα σημαντικό σημείο διαφοροποίησης σε σχέση με ανταγωνιστικά προϊόντα παραμένει η παροχή ανώτατου ορίου κάλυψης ανά περιστατικό και όχι ανά έτος. Το My Health διαθέτει τέσσερα νοσοκομειακά προγράμματα:

My Health Prestige

Το πιο ολοκληρωμένο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα της Allianz για την Υγεία, το My Health Prestige, παρέχει απόλυτη κάλυψη σε όλους τους τομείς Νοσοκομειακής Περίθαλψης, με υψηλές θέσεις νοσηλείας, κάλυψη σε όλο τον κόσμο, πρόσθετα οφέλη όπως δωρεάν ετήσιο check-up και δυνατότητα προσθήκης της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης My Primary Care, My Primary Care Basic ή της Ιατρικής Βοήθειας Med24. Με πέντε επιλογές σε εκπιπτόμενα ποσά πρόσθετα της πλήρους κάλυψης, διατηρεί τον ευέλικτο και προσιτό χαρακτήρα των προγραμμάτων My Health.

My Health Complete

Το My Health Complete προσφέρει κάλυψη σε όλους τους τομείς Νοσοκομειακής Περίθαλψης σε συνδυασμό με τα σημαντικά πρόσθετα οφέλη που περιλαμβάνει και το My Health Prestige. Επιπλέον το My Health Complete παρέχει τη δυνατότητα επιλογής χαμηλότερωνθέσεων νοσηλείας αλλά και προαιρετικά, της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης My Primary Care, My Primary Care Basic ή της Ιατρικής Βοήθειας Med24. Κοινό χαρακτηριστικό των δύο πληρέστερων προγραμμάτων υγείας της Allianz, οι πέντε επιλογές σε εκπιπτόμενα ποσά, πρόσθετα της πλήρους κάλυψης.

My Health Classic

Σε εκείνους που επιθυμούν μια προσιτή λύση, η οποία προσφέρει πρόσβαση στις σημαντικότερες παροχές νοσοκομειακής περίθαλψης αλλά και με ευρύ φάσμα παροχών και εκπτώσεων, η Allianz προτείνει το My Health Classic. Με τρεις επιλογές σε θέση νοσηλείας, πέντε επιλογές σε εκπιπτόμενα ποσά και ενσωματωμένη την Ιατρική Βοήθεια Med24 αποτελεί μια ιδιαίτερα ελκυστική λύση για την ασφάλιση της υγείας σας.

Πρόληψη & Ιατρικές Υπηρεσίες

My Primary Care

Tο My Primary Care είναι το πρόγραμμα Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης της Allianz που σχεδιάστηκε με κύριο άξονα την πρόληψη. Προσφέρει πρόσβαση σε υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής φροντίδας όπως διαγνωστικές εξετάσεις, ιατρικές εξετάσεις και πράξεις, δωρεάν ετήσιο προληπτικό έλεγχο και 24ωρη γραμμή Υγείας.

My Primary Care Basic

Μία επιλογή Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης σε ιδιαίτερα προσιτό κόστος και με όλες τις ουσιαστικές παροχές πρόληψης: εξωνοσοκομειακές διαγνωστικές εξετάσεις, ετήσιο προληπτικό έλεγχο σε συμβεβλημένο διαγνωστικό κέντρο και ιατρικές εξετάσεις σε γιατρούς εντός δικτύου.

Ιατρική Βοήθεια Med24

Το πρόγραμμα Ιατρική Βοήθεια Med24 προσφέρει προνόμια και ειδικές τιμές σε σημαντικές υπηρεσίες υγείας: Ιατρικές & διαγνωστικές παροχές, προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις, ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες κατ’ οίκον, διακομιδές και υπηρεσίες εξυπηρέτησης και βοήθειας κατά την περίοδο νοσηλείας του ασφαλισμένου.

