«The Shape of Water»: Στο υδάτινο παραμύθι του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας

Το υδάτινο παραμύθι «The Shape of Water» (Η μορφή του νερού) του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο, απέσπασε το Όσκαρ καλύτερης ταινίας, στην τελετή απονομής των επετειακών 90ών βραβείων της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου που έλαβε χώρα στο «Dolby Theatre» του Λος Άντζελες, το βράδυ της Κυριακής (ξημερώματα Δευτέρας ώρα Ελλάδας), με παρουσιαστή -για δεύτερη συνεχή χρονιά- τον Αμερικανό Τζίμι Κίμελ, μια εβδομάδα αργότερα από τη συνηθισμένη ημερομηνία, ώστε να μη συμπέσει η τελετή με τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

«Αφιερώνω το βραβείο στους νέους...»





Μεξικό, έβλεπα ταινίες του κλασικού σινεμά... ο Στίβεν Σπίλμπεργκ μου είπε, αν ανέβεις απόψε στη σκηνή, να νιώσεις μέρος αυτής της κληρονομιάς και να είσαι περήφανος. Αφιερώνω το βραβείο στους νέους, που μας δείχνουν πώς γίνονται τα πράγματα, σε όλες τις χώρες. Μεγαλώνοντας στο Μεξικό, ποτέ δεν πίστευα ότι θα μου συνέβαινε αυτό... αλλά μου συνέβη. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη φαντασία για να μιλήσετε για όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο σήμερα, μπορείτε να το κάνετε. Αυτή είναι μια πόρτα, κλωτσήστε την και μπείτε μέσα!», είπε στον ευχαριστήριο λόγο του ο σκηνοθέτης.

Μετά την περυσινή γκάφα με την λάθος ανακοίνωση, η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου απέδειξε ότι έχει χιούμορ, επιλέγοντας για δεύτερη χρονιά τον Γουόρεν Μπίτι και τη Φέι Ντάναγουεϊ να παρουσιάσουν ξανά το Βραβείο για την Καλύτερη Ταινία, αυτή τη φορά σωστά. Ανεβαίνοντας στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο ο Μεξικανός σκηνοθέτης πήρε το φάκελο με το αποτέλεσμα και τον... κοίταξε για να σιγουρευτεί ότι είναι ο ίδιος νικητής, δείχνοντας τον στη συνέχεια στο κοινό.

Το αισθηματικό δράμα φαντασίας του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο είναι μια απόκοσμη ιστορία αγάπης μεταξύ μιας ονειροπόλας κωφάλαλης και ενός περίεργου αμφίβιου πλάσματος και, σύμφωνα με τον δημιουργό του, ένα αντίδοτο εναντίον του «φόβου και του κυνισμού», που εξερευνά τις φαντασιώσεις που δημιουργούμε, τα μυστήρια που δεν μπορούμε να ελέγξουμε και τα τερατουργήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε.

Οι Σάλι Χόκινς, Μάικλ Σάνον, Οκτάβια Σπένσερ, Μάικλ Στούλμπαργκ, Νταγκ Τζόουνς και Ρίτσαρντ Τζένκινς μάς μεταφέρουν στην Αμερική του Ψυχρού Πολέμου, όπου μια γυναίκα, μοναχική και εγκλωβισμένη σε μια μονότονη ζωή, εργάζεται ως καθαρίστρια σε ένα μυστικό κυβερνητικό εργαστήριο υψίστης ασφαλείας. Η ζωή της αλλάζει δραματικά, όταν βρίσκει φυλακισμένο ένα αλλόκοτο αμφίβιο πλάσμα, που αποτελεί αντικείμενο απόρρητου πειράματος. Νιώθοντας έναν ισχυρό δεσμό μαζί του, κάνει τα πάντα για να το σώσει.

«Πραγματικά, η “Μορφή του νερού” είναι μία ταινία τόσο μη κυνική, όσο μπορεί να γίνει στο σινεμά ένα θέμα για τη σημασία της αγάπης. Η στιγμή που ερωτεύεσαι κάποιον δεν είναι η στιγμή που τον κοιτάς και του αρέσεις, αλλά η στιγμή που σε κοιτά και αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχεις» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο.

Ερμηνείες





«Ζω χρόνια στην Αμερική κι είμαι ευγνώμων για τα δώρα που μου έδωσε. Το σπίτι μου, την οικογένειά μου, και τώρα το Όσκαρ. Οι ταινίες έδωσαν ένα όνειρο σ' ένα αγόρι από του Σαουθάμπτον» είπε ο ηθοποιός κι ευχαρίστησε τον Τζο Ράιτ, όλους τους συνεργάτες, τον... Τσόρτσιλ που όπως είπε χαρακτηριστικά ήταν καλή παρέα σ' αυτή τη περιπέτεια, αλλά και τη μητέρα του που γίνεται 99 χρόνων σε λίγο καιρό και παρακολουθεί την τελετή από τον καναπέ της.

Πρόκειται για το πρώτο Όσκαρ που κερδίζει ο Βρετανός ηθοποιός, αφού παρά την ερμηνευτική δεινότητα και την επιτυχημένη καριέρα του, ο Όλντμαν βρέθηκε για πρώτη φορά υποψήφιος στα βραβεία της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου μόλις το 2011, για την ταινία «Και ο Κλήρος Έπεσε στον Σμάιλι».

Η Φράνσις ΜακΝτόρμαντ απέσπασε το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «Τρεις Πινακίδες έξω από το Έμπινγκ, στο Μιζούρι» του Μάρτιν ΜακΝτόνα, όπου υποδύεται μια μητέρα που ζητά εκδίκηση από την τοπική αστυνομία της πόλης της επειδή δεν κάνει ό,τι μπορεί για να βρει τον βιαστή και δολοφόνο της κόρης της.

«Ευχαριστώ τον Μάρτιν ΜακΝτόνα... δες τι έκανες! Είμαστε ένα μάτσο αναρχικοί, αλλά τα καταφέρνουμε καλά» είπε η ηθοποιός και κάλεσε όλες τις γυναίκες που ήταν υποψήφιες, σε κάθε κατηγορία, να σηκωθούν. «Μη μας μιλάτε μόνο απόψε στο πάρτι, καλέστε μας στα γραφεία σας να μιλήσουμε για τη δουλειά μας», συμπλήρωσε με νόημα.

Πρόκειται για το δεύτερο Όσκαρ στην καριέρα της Αμερικανίδας ηθοποιού, 21 χρόνια μετά το βραβείο που είχε πάρει για το «Fargo» των αδελφών Κόεν. Η 61χρονη ΜακΝτόρμαντ έχει ήδη κερδίσει φέτος Χρυσή Σφαίρα και το βραβείο του Σωματείου των Ηθοποιών για το συγκεκριμένο ρόλο. Το βραβείο απένειμε στην ηθοποιό η Τζόντι Φόστερ και η Τζένιφερ Λόρενς στη θέση του Κέισι Άφλεκ, που πέρσι κέρδισε το Όσκαρ καλύτερου ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «Μια πόλη δίπλα στη θάλασσα». Ο Άφλεκ αποφάσισε να αποσυρθεί από την παρουσίαση του βραβείου καλύτερης γυναικείας ερμηνείας, εξαιτίας των κατηγοριών για σεξουαλική παρενόχληση από γυναίκες που συμμετείχαν στα γυρίσματα παλαιότερων ταινιών του.

Στις κατηγορίες Β' Ανδρικού και Γυναικείου Ρόλου τα Όσκαρ κέρδισαν οι Σαμ Ρόκγουελ για την ερμηνεία του στην ταινία «Τρεις πινακίδες έξω από το Έμπινγκ, στο Μιζούρι» και Άλισον Τζάνεϊ για την ερμηνεία της στην ταινία «Εγώ, η Τόνια».



Ελληνικό χρώμα





Καλύτερη Ταινία

«The Shape of Water»

Σκηνοθεσία

Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο - «The Shape of Water»



Α’ Ανδρικός Ρόλος

Γκάρι Όλντμαν - «H Πιο Σκοτεινή Ώρα»



Α’ Γυναικείος Ρόλος

Φράνσις ΜακΝτόρμαντ - «Τρεις πινακίδες έξω από το Έμπινγκ, στο Μιζούρι»

Β’ Ανδρικός Ρόλος

Σαμ Ρόκγουελ - «Τρεις πινακίδες έξω από το Έμπινγκ, στο Μιζούρι»

Β’ Γυναικείος Ρόλος

Άλισον Τζάνεϊ - «Εγώ, η Τόνια»

Καλύτερη ταινία Κινουμένων Σχεδίων

«Coco»



Μικρού μήκους ταινία Κινουμένων σχεδίων

«Dear Basketball»

Διασκευασμένο Σενάριο

Τζέιμς Αϊβορι - «Να Με Φωνάζεις Με το Όνομά Σου»

Πρωτότυπο Σενάριο

Τζόρνταν Πιλ - «Τρέξε!»

Διεύθυνση Φωτογραφίας

Ρότζερ Ντίκινς - «Blade Runner 2049»

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ

«Icarus»

Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους

«Heaven Is a Traffic Jam on the 405»

Μικρού μήκους ταινία

«The Silent Child»»

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία

«Μια Φανταστική Γυναίκα» του Σεμπάστιαν Λέλιο (Χιλή)

Μοντάζ

«Δουνκέρκη»

Ηχητικό Μοντάζ

«Δουνκέρκη»



Μίξη Ήχου

«Δουνκέρκη»

Καλλιτεχνική Διεύθυνση

«The Shape of Water»

Μουσική

«The Shape of Water» - Αλεξάντρ Ντεσπλά

Τραγούδι

«Remember Me» από το «Coco»



Μακιγιάζ και κομμώσεις

«H Πιο Σκοτεινή Ώρα»

Κοστούμια

«Αόρατη Κλωστή»

Ειδικά Εφέ

«Blade Runner 2049»

